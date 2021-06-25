Вона — найбільша й найавторитетніша громадська інституція в нашій державі. Рада церков не залежить від політики чи бізнесу й працює виключно в інтересах народу України. Це унікальна міжконфесійна організація, яка не має аналогів у світі. Вона бере активну участь у житті країни, реагуючи на всі суспільні виклики.

Станом на червень 2021 року до складу ВРЦіРО входять 15 церков і релігійних організацій та одна міжцерковна організація, серед яких православні, греко— і римо-католицька, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об’єднання. Відтак Рада церков представляє понад 95 % усіх релігійних організацій України.

«Спонтанно за останні місяці ми сформулювали гасло, під яким хочемо святкувати нинішню подію. Воно, як на мене, висвітлює природу, зміст, місію і завдання, які ставить перед собою сьогодні релігійне середовище України. А це є — ми всі рівні, ми всі різні, але ми всі об’єднані в ім’я спільного блага України», — наголосив під час урочистостей головуючий у ВРЦіРО, отець і глава Української греко-католицької церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук. І додав, що це гасло й плідна багаторічна робота слугують прикладом того, що порозуміння, попри відмінності, насправді можливе заради спільної мети — добробуту українського народу і демократичного поступу нашої держави.

Упродовж 25 років Всеукраїнська Рада Церков усвідомлювала свою відповідальність за подальший розвиток українського суспільства та свою роль у встановленні відновленої української державності. І з усією відповідальністю робитиме це й надалі в опіці над моральним здоров’ям народу та вихованням дітей і молоді України. Для утвердження в суспільстві соціальної справедливості й незалежного правосуддя, а також забезпечення свободи віросповідання.

«Церкви та релігійні організації України відіграють помітну роль у житті українського суспільства, беруть активну участь у розв’язанні проблем. Соціологічні дослідження засвідчують постійний високий рівень довіри громадян до церкви та релігійних організацій загалом. Консолідована позиція релігійної спільноти завжди відігравала важливу роль у формуванні та реалізації державної політики України в різних сферах її суспільного життя», — зазначив у своєму вітальному слові Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А керівник апарату Офісу Президента Олексій Дніпров зазначив, що тісна й плідна взаємодія конфесій у ВРЦіРО слугує прикладом для багатьох країн світу. Він зачитав вітальне слово Президента Володимира Зеленського до врочистостей, в якому глава держави наголосив на чвертьвіковій плідній роботі ВРЦіРО щодо збереження миру та міжконфесійної злагоди. Він високо оцінив внесок ВРЦіРО в утвердження української державності, а також активне духовне й соціальне служіння. І побажав, щоб щедрі плоди духовної праці і молитов і надалі спонукали до великих справ та звершень на благо нашої країни.

Глава уряду побажав ВРЦіРО подальшого процвітання, визначних успіхів і розвитку соціальних та гуманітарних проєктів на благо українського суспільства.

А Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що для нього велика честь привітати Всеукраїнську Раду Церков із такою знаменною датою. Він також наголосив, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, на його переконання, насправді той простір, де українське суспільство веде конструктивний діалог. І запевнив, що український уряд до цього діалогу завжди відкритий. Він також побажав ВРЦіРО процвітання та плідної роботи.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, своєю чергою, привітав ВРЦіРО з ювілеєм. Він нагадав, що за кілька днів українці відзначатимуть 25 років Конституції, а в серпні — 30 років Незалежності нашої держави. «Це справді такий, наповнений ювілеями рік. Але це лише початок нашого великого шляху як держави», — наголосив він. І додав, що всі українці мають бути рівними перед Богом і перед законом. І завдання як держави, так і церкви в тому, щоб знаходити те спільне, що об’єднуватиме українців для роботи на загальне благо. «Разом ми робитимемо все, щоб Україна розвивалася і процвітала, була взірцем порозуміння і руху вперед», — зазначив Дмитро Разумков.

Передувало урочистому засіданню спецпогашення конверта й марки «Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. 25 років. Київ, 01001», проведене спільно представниками Укрпошти, головуючим у ВРЦіРО, отцем і главою Української греко-католицької церкви, Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким Святославом Шевчуком та Митрополитом ПЦУ Епіфанієм.