Новим осередком неспокою у протистоянні шахраїв і сільгоспвиробників став Кагарлицький район Київщини. Наприкінці минулого року щонайменше 25 сільгосппідприємств цього району подали колективні звернення до Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, районної та обласної державних адміністрацій, відповідних профільних парламентських комітетів із проханням втрутитись у ситуацію та зупинити свавілля рейдерів. З їхніх звернень випливає, що у районі створено вражаючу за рівнем нахабства та безкарності корупційну схему рейдерського захоплення земель за участі корумпованих реєстраторів, що безпідставно скасовують раніше укладені договори оренди.

Про це повідомляють у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР). За їхніми відомостями, від дій зловмисників постраждали підприємства — члени ВАР: ТОВ «Віскар Агро» та СК «Агробізнес», у яких право оренди було скасовано на землях площею 33,66 га та 40,5 га відповідно.

Власники потерпілих підприємств розповідають: договори на право оренди земельних ділянок вони уклали ще у 2010—2014 рр., за цей час орендарі справно і без затримок сплачували орендну плату. Однак наприкінці минулого року виявилося, що орендодавці начебто не знали, що їхні земельні ділянки весь цей час перебували в оренді. У листопаді 2017-го вони гуртом (з підозрілою одностайністю) звернулися до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції з проханням скасувати права оренди підприємств ТОВ «Віскар Агро» та СК «Агробізнес».

Причина таких дій зрозуміла — рейдери діють за налагодженою схемою: звертаються до власників земельних ділянок із пропозицією кращих умов оренди паю, який на даний момент законно обробляють фермерські господарства. Отримані від пайовиків заяви про розірвання договорів оренди запускаються в кримінальну схему — їх скеровують у Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції, яка чи навмисно, чи ненавмисно виявилася втягнутою в цей корупційний ланцюжок. Зрештою комісія скасовує чинні договори оренди або навіть змінює власників сільгосппідприємств.

Адже нормативна база діяльності і державних реєстраторів, і згаданої комісії наче навмисно прописана для заохочення рейдерів. Скажімо, довести свідомі злочинні наміри держреєстратора вкрай важко, бо він не повинен оцінювати правомочність документів, які йому подано. Тобто варто лишень лівою ногою написати будь-який папірець — і чиєсь підприємство тепер уже твоє? А посилатися на рішення суду, якого не було, — це свідома дія чи ні?

Так само і з цією комі­сією. Співвласник ще одного постраждалого підприємства, СТОВ «Колос», Андрій Шишацький розповідає: «Комісія сказала, що має вірити тому, що написано у скарзі, і не розглядатиме інші аргументи й спростування слів скаржника, бо вона не суд». І стосовно господарств «Віскар-Агро» та «Агробізнес» комісія без будь-яких законодавчих підстав вирішила взяти до розгляду ідентичні скарги з однаковим набором фактичних помилок та порушенням можливих строків для подачі скарги. Та й адвокат нібито потерпілих в усіх трьох випадках один і той самий.

Тепер власники підприємств ТОВ «Віскар Агро» та СК «Агробізнес» сподіваються відновити справедливість через Комісію Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та в судовому порядку. Лише із сумом зауважимо: право на землю вони, може, й повернуть, але що непорядного реєстратора буде покарано — на це надії вкрай мало. Досі в Україні таких випадків не зафіксовано, хоч кількість випадків рейдерства за участі державних реєстраторів наростає день у день. За даними ВАР, торік кількість захоплень сільськогосподарських підприємств або спроб привласнити майно та врожаї вітчизняних аграріїв зросла порівняно з 2016 роком у 2,5 раза — до майже 1000 з 360.

Президент Української аграрної конфедерації народний депутат України Леонід Козаченко, виступаючи на ІІІ Всеукраїнському аграрному форумі, зауважив: «На жаль, є проблеми дотримання професійної етики і серед юристів. У майже 30% випадків рейдери перекуповують адвокатів постраждалої сторони і ті приховано працюють на два фронти. Незаконна реєстрація майнових прав не має наслідком жодної відповідальності».

Прикро, що люди, обов’язок яких — конт­роль за додержанням законності, самі ж подають приклад правопорушень. Чого ж тоді чекати від простих громадян, які все це споглядають?

ОФІЦІЙНИЙ ПОГЛЯД

Антирейдерські штаби працюватимуть в усіх регіонах безстроково





Олена СУКМАНОВА,

заступник міністра юстиції

з питань державної реєстрації:

— Кабінет Міністрів у середу ухвалив рішення відновити в усіх регіонах роботу антирейдерських аграрних штабів для недопущення зриву посівної кампанії. Торік вони працювали на базі ОДА у період жнив — з 15 серпня до 15 листопада і довели свою ефективність.

Агроштаби стали унікальним майданчиком, де представники різних органів влади справді вирішували проблеми, а не «відфутболювали» людину від одного відомства до іншого. Торік Всеукраїнська аграрна рада та Аграрний союз України заявили, що під час роботи агроштабів вони зафіксували зменшення кількості спроб рейдерських захоплень. Нещодавно вони звернулися до уряду з проханням відновити роботу аграрних штабів, бо після припинення їх роботи збільшилася кількість рейдерських атак.

Згідно з урядовим дорученням особисту відповідальність за роботу штабів несуть голови ОДА, які щомісяця мають звітувати про їх діяльність. Ми спеціально не прописували терміни роботи штабів, вони працюватимуть стільки, скільки потрібно. Адже зараз йде посівна, потім буде збір врожаю і спокійними у нас залишаються тільки січень—лютий.

Водночас закликаю і орендарів, і власників земельних ділянок відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, які зафіксовані в договорі. Якщо б сторони ставилися відповідально до своїх обов’язків у договорі, багатьох конфліктів ми б могли уникнути.