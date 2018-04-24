Роботи відомого живописця заслуженого художника України, дизайнера, кандидата архітектури Ярини Юрик повернулися в Україну з Парижа, де вперше їх репрезентували у Національному музеї Гранд Пале на найбільшому у світі 50-му Салоні дизайну та акварелі. З часу заснування цього найпрестижнішого салону вперше представлено Україну.
Це не перше представлення Ярини Юрик у сфері культурної дипломатії та презентації України у світі. В її професійному активі – перемоги в багатьох міжнародних конкурсах та показ робіт у країнах Європи, Азії, Латинської Америки та США.
Торік її роботи експонували на двох найпрестижніших виставках світу: Spectrum Маямі, що є невід’ємною частиною Тижня мистецтва в Маямі, та ArtЕxpoNewYork-2017. Акварельні роботи української художниці можна вперше побачити у Києві.
До 30 квітня персональна виставка малярства Ярини Юрик «Моя Україна» експонується у літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 8-а.
Виставка «Моя Україна…» – це роботи молодого митця нової хвилі модерного українського мистецтва із серій «Світе милий… Моя Україно», «Місця пам'яті…», «Буття…»
Знаменитий нью-йоркський художник Джорж Рівас, побачивши її роботи, написав: «Акварелі видатної української художниці Ярини Юрик поєднані з духовною досконалістю, унікальним колоритом винаходу митця».
Ярина Юрик – 34-річна художниця-аквареліст, заслужений художник України, член Національної спілки художників України, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка», живе і працює у Львові.
Вона єдина українка, роботи якої вперше в історії Салону дизайну та акварелі обирало міжнародне журі для участі у цьому престижному мистецькому заході.
Ярина Юрик – засновник сучасного науково обґрунтованого кордоцентричного світоглядного напряму акварельного малярства в Україні. Унікальний мистецький стиль її творів характеризується подвійним кодуванням: впливом на глядачів і професіоналів — художників та мистецтвознавців. Це мистецтво, створене на енергетичному рівні.
Мистецтво Ярини Юрик – це відображення художницею її естетично-філософських інтелектуальних пошуків у науці.
Її акварелі здобували перемоги на багатьох міжнародних виставках малярства. Вона активно виступає на міжнародних конференціях щодо захисту культурної спадщини.
Самір Самоун, професійний художник з Монреаля (Канада), володар титулу Top Emerging Artists of 2016 у виданні Art Business News, що є лідером в галузі арт новин з 1977 року, так написав про Ярину Юрик: «Спочатку я побачив акварельні роботи Ярини Юрик в галереї ArtЕxpoNewYork-2015, а потім у Spectrum Маямі -2016. У 2017 році її акварельні роботи були представлені на найпрестижнішій у світі виставці – Art Expo New York 2017. Я був вражений якістю акварельного живопису, зосереджуючи увагу на фундаментальних механізмах спілкування між прозорими кольорами, папером та її власним унікальним стилем.
Роботи Ярини Юрик обрало професійне журі багатьох міжнародних товариств та веб-сайтів з різних країн, зокрема США, Великобританії, Китаю, Франції, Португалії. Таке широке висвітлення мистецтва Ярини Юрик свідчить про всесвітню увагу, яку привернула її унікальна творчість. Наприклад, Салон дизайну та акварелі – провідна міжнародна виставка, яка має найвищі стандарти у виборі акварельного мистецтва. Ярина Юрик унікально поєднує акварельний живопис, дизайн, наукову та педагогічну діяльність з дослідженнями світового мистецтва».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»
ДОВІДКА «УК»
Салон дизайну та акварелі – це найбільша виставка акварелі у світі площею 3000 м², де у 2018 році було представлено 500 художників з 70 країн.
За офіційними даними, лише першого дня західу відвідали 11 тисяч шанувальників мистецтва, а торік – понад 36 тисяч.