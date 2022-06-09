Найтитулованіша тенісистка зі світовим ім’ям, найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Тепер вона разом з колишнім тренером збірної України з футболу, легендарним нападником збірної Андрієм Шевченком — обличчя цієї благодійної платформи.

Разом з Андрієм Шевченком Еліна Світоліна об’єднуватиме світову спортивну спільноту довкола допомоги Україні. Їхній авторитет та упізнаваність у всьому світі мають допомогти Україні розповісти більшій аудиторії світу про нинішні події у країні, збільшити міжнародну допомогу нашій державі, щоб наблизити її перемогу в боротьбі з окупантами.

UNITED24, що запрацювала на початку травня цього року з ініціативи Президента України Володимира Зеленського, було створено як головне вікно для збирання благодійних пожертв на підтримку нашої держави від урядів держав до міжнародних фондів, від промислових гігантів до модних брендів, від зірок кіно та музики до громадських і політичних діячів, а також громадян різних країн.

Тобто UNITED24 дає змогу кожному долучитися до підтримки України й надати реальну допомогу нашим громадянам, які постраждали від несправедливої кривавої війни, розв’язаної росією. Кожен може зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. Усі кошти, які надходитимуть, як анонсувалося під час презентації платформи, прозоро із поданням звітів відповідальними міністерствами розподілятимуть за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова України.

За перші чотири тижні роботи платформи на потреби України зібрано понад 52,5 мільйона доларів США.

Представляючи нову амбасадорку, Володимир Зеленський подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив, що важливо розповідати про Україну у світі.

«Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань UNITED24 — не лише фандрейзинг (залучення коштів. — Ред.), а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу», — цитує слова Президента його Офіс.

Із початком повномасштабної невмотивованої та нічим не спровокованої агресії росії проти України Еліна Світоліна відмовилася виступати на будь-яких змаганнях проти спортсменок з росії та білорусі. Вона стала гучним голосом України на світовій арені.

«Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь. Робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до UNITED24 та об’єднати зусилля із Президентом України», — зазначила Еліна Світоліна.

Андрій Шевченко та Еліна Світоліна згуртовуватимуть і згуртовують світ довкола підтримки України не лише в межах UNITED24. Андрій Шевченко в Італії зіграв зі світовими зірками футболу у благодійному матчі. Частина коштів піде на підтримку біженців з України, котрі вимушені через воєнне вторгнення рф залишити рідні домівки.

Фонд Еліни Світоліної проводить за кордоном благодійні зустрічі для заохочення збирання коштів, обговорення варіантів допомоги, яку може надати спорт українцям під час війни. А на кінець липня заплановано благодійну гру першої ракетки світу Іги Свьонтек під патронатом Еліни Світоліної.

До слова, Іга Свьонтек підтримує Україну від самого початку війни і демонструє це на очах усього світу. Як інформують ЗМІ, 21-річна полька, вигравши на початку червня Відкритий чемпіонат Франції, у хвилини радості та великого успіху не забула про українців, які чинять опір російським загарбникам. Під час кожного виходу на корт на її кепці видно стрічку у барвах українського прапора, а після кожного переможного матчу вона промовляє слова підтримки народу, який бореться проти росії.

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«Урядового кур’єра»