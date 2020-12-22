Завершується 2020 рік, який окрім багатьох викликів, приніс кардинальні й давно назрілі зміни в адміністративно-територіальному устрої нашої країни. На Харківщині в межах децентралізації влади згідно з Перспективним планом було утворено 57 об’єднаних територіальних громад. На основі 27 районів та семи міст обласного значення створено сім укрупнених районів. Більшість із них писатимуть історію з чистого аркуша, не маючи ні практичного досвіду, ні підготовлених належно кадрів у виконавчих структурах. І тут важливу роль мають відіграти місцеві депутати — такі, як Анатолій Русецький. На Харківщині він має репутацію одного з найкомпетентніших депутатів обласної ради та великого прихильника розвитку громад через посилення власного потенціалу.

Анатолій Русецький відзначився безпрецедентною кількістю соціальних проєктів, реалізованих за позабюджетні кошти. За дві каденції він робить те, про що інші тільки говорять із трибун. На підтримку шкіл, лікарень, сільських бібліотек, дитячих садків, закладів спорту він реалізував понад 200 проєктів.

Більш як 5 мільйонів гривень адресної матеріальної допомоги за програмами соціальної підтримки одержали люди, які потребують коштів на лікування. У березні 2017 року після вибухів на військовому арсеналі в Балаклії Анатолій Русецький організував збирання коштів для людей, які втратили житло. 103 родини отримали додаткову адресну матеріальну допомогу на відбудову квартир і будинків, понівечених уламками боєприпасів. За його сприяння за позабюджетні кошти було придбано житло для двох учасників бойових дій в АТО — в селі Вишнева для родини Володимира Бондаренка та Савинцях для родини Віталія Кур’єрова.

На початку 2020 року депутат Русецький зосередив організаційні зусилля на освітніх програмах для громад, що формуються, але пандемія змусила переналаштувати ресурси на захист медперсоналу. У вересні з його ініціативи в рідному селищі Андріївка запрацювала програма «Соціальний автобус», який регулярно безплатно перевозить місцевих жителів до школи, лікарні, ринку та залізничної станції.

І цей перелік добрих справ, зроблених для земляків, можна продовжувати. Однак сьогодні ми звернулися до Анатолія Русецького не лише як до депутата Харківської обласної ради, а й як до експерта з питань місцевого самоврядування й попросили відповісти на злободенні питання, що стосуються нових широких повноважень територіальних громад.

Потрібно захистити інтереси людей

— Анатолію Анатолійовичу, як відбувається децентралізація влади на Харківщині і як жителі області ставляться до цих змін та перспектив?

— Щиро кажучи, децентралізація відбувається болісно. Зміни лякають людей, бо інстинктивно вони чекають проблем та погіршення матеріального становища. У свідомості це переважає бажання більшої самостійності від центральної влади. Багато хто не може сприймати реальність, де посилилася персональна відповідальність за стан справ у громаді. Але формування ОТГ і укрупнення районів — це процес об’єктивний та еволюційний.

Як представники самоврядування ми повинні турбуватися, щоб за нових умов адміністративного устрою люди відчули мінімальний дискомфорт, отримуючи соціальні послуги, щоб безперебійно працювали школи, лікарні, об’єкти побуту, спорту й культури. Ми перебуваємо в ситуації, коли старий лад вже не працює, а нова система ще не усталилася. Оперативно громади мають визначитися з кадрами, вирішити питання з передачі комунального майна, сформувати старостинські округи, бюджети на 2021 рік, перейти на прямі міжбюджетні відносини з державою. Складніше у громадах, які вже говорять про мільйонний дефіцит бюджету, з яким не можуть упоратися власними силами. Серед таких Савинська ОТГ Ізюмського та Олексіївська Лозівського районів. Такі ситуації, на жаль, непоодинокі, але ми повинні захистити інтереси людей. До зони ризику не можуть потрапити школи та ФАПи в селах.

Люди переживають складні часи, тому просвітницькі кампанії і пряме, відкрите та чесне спілкування влади з людьми — дуже важливий чинник стабільності. Тому для мене важливе підтримання тісного зв’язку із громадами, який дасть змогу робити ефективні кроки на допомогу.

— А як в області реорганізують районні державні адміністрації з урахуванням ліквідованих районів?

— Відбувається впорядкування системи управління відповідно до нового територіального устрою. У Харківській області з 27 РДА залишиться сім. Оскільки райдержадміністрації формують проєкти районних бюджетів і передають на розгляд районним радам, то цей процес має великий вплив на фінансування соціальної інфраструктури відповідних територій. Фактично новим РДА передають майно та обов’язки. Процес координує голова облдержадміністрації, із 16 грудня протягом 20 днів мають затвердити персональний склад комісій з реорганізації.

Щоб працювати ефективно, представницька влада має діяти разом з виконавчою, отримуючи від неї сприяння. Потрібно налагоджувати конструктивний діалог і працювати на результат. Депутати та представники адміністрацій мають знаходити порозуміння і спільно напрацьовувати управлінські рішення.

Важливо налагодити діалог усередині громад

— Децентралізація влади перебуває на завершальному етапі реформи. Якими бачите перспективи самоврядування за цих умов?

— Головним завданням самоврядування має стати впровадження позитивного досвіду громад та участь у розробленні стратегій їхнього розвитку. Окремо визначу просвітницьку роботу серед оновленого депутатського корпусу. Наприклад, у Балаклійській, Донецькій та Савинській громадах 72 депутати, з них 40 обрано вперше. Наша команда у лютому 2020 року на базі організації «Стратегічна ініціатива» провела освітній семінар в Донецькій ОТГ для депутатів та представників громад, що об’єдналися тільки в жовтні. Практику таких освітніх заходів продовжимо в масштабах області.

Відбувається перерозподіл повноважень з державного рівня на регіональний. Після переходу ОТГ на самофінансування розвиток регіону буде відображенням ситуації у громадах. Тому маємо зосередитися на створенні довгострокових стратегій їхнього розвитку. За цими документами — не тільки кошти, а й налагодження діалогу всередині громад, загальне розуміння спільної відповідальності влади і громадян за майбутнє. Як обласний депутат докладу максимум зусиль для гармонізації стратегій усіх 57 громад Харківщини, взаємодоповнення їхнього економічного потенціалу та взаємодопомоги в розв’язанні інфраструктурних проблем. Це новий рівень комунікації у суспільстві, в центрі якого — взаємна довіра.

Місцеве самоврядування стало ще одним центром політичної стабільності та захисту інтересів населення.

Принципово розуміти: народні депутати представляють партії, а місцеві — територію. Місцеві депутати, які набули управлінського досвіду й завоювали довіру людей, стануть кадровим джерелом для майбутнього оновлення політичної системи України. Наші співгромадяни вже навчені попередніми виборами, тож оцінюватимуть за реальними справами і дедалі більше будуть керуватися компетентністю та ефективністю своїх представників у владі. Харківщина має міцні традиції самоврядування, тож посилення ролі місцевих рад піде тільки на користь.

— Але ж у кожної медалі, як відомо, є зворотний бік. Оскільки говоримо про місцеве самоврядування, то що, на вашу думку, найбільше заважає його ефективній роботі?

— Політизація місцевих рад, яка увійшла в наше життя з останніми виборами. Партійність на місцевих виборах відіграє далеко не першочергову роль. Вона вже стала умовою для маніпуляцій і протистояння. Ключову роль відіграють люди, які мають авторитет серед односельців, пріоритет для яких — розв’язання проблем їхніх населених пунктів. І для них на першому місці має бути життєдіяльність і розвиток громади. Це діалог із керівниками громад і депутатським корпусом, предмет якого — не політика, а допомога у розв’язанні конкретних проблем та поліпшення життя людей.

Постійним даванням системних проблем не подолати

— У Біблії сказано, що того, хто доброхітно дає, любить Бог. Чи не заради цього вся ваша діяльність? Ви один з небагатьох представників соціально орієнтованого бізнесу. Чи допомагає це в депутатській роботі?

— Річ у тому, що я народився в селі й дуже добре розумію, з якими викликами щодня стикаються люди на місцевому рівні. Про ці проблеми мені розповідають під час депутатських прийомів та особистих зустрічей. Завжди уважно ставлюся до потреб моїх виборців. Якісь проєкти вдається завершити із залученням бюджетних коштів — як-от будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в Андріївці (1,3 мільйона гривень з бюджету). Та часто коштів не вистачає, тому залучаємо благодійну допомогу. Але постійним даванням системних проблем не подолати. Наша команда вивчає і впроваджує досвід успішних громад, тісно співпрацюємо з місцевим бізнесом, залучаємо партнерські організації, а головне — допомагаємо навчитися ефективно використовувати ті ресурси, що є у громаді. Добре, що ми не одні діємо в цьому напрямі.

— Із багатьох упроваджених вами проєктів найбільшого резонансу набула програма «Соціальний автобус». Оскільки все відбулося напередодні останніх виборів до місцевих рад, що це: своєрідний підсумок вашої попередньої каденції в обласній раді чи бажання сподобатися виборцям?

— Більше перше, ніж друге. Селище має протяжність понад 10 кілометрів. За радянських часів тут курсував кільцевий автобус. Потім люди всіма правдами й неправдами пристосовувалися, використовували попутний виробничий транспорт. Згодом цю практику було заборонено. Тож родини з дітьми, пенсіонери та інваліди стали добиратися до центру самотужки, долаючи кілька кілометрів пішки. Майже на кожному особистому прийомі громадян до мене зверталися люди із проханням розв’язати проблему із транспортним сполученням. Ми тривалий час працювали над цим питанням, вивчали досвід громад, де така програма вже діє. І ось у вересні з’явилася можливість передати громаді автобус. Ми допомогли оформити маршрут згідно з нормами законодавства, пройти техогляд, забезпечили автобус дезінфектором та масками — і поїхали! І для людей це була, напевне, найочікуваніша новина. Вони не вірили! Перші тижні пропонували водієві гроші. Хейтери в соцмережах писали, що це тільки перед виборами, а після маршрут закриють. Але автобус ходить і виконує соціальну функцію — безплатно перевозить пасажирів у межах старостинського округу.

Тетяна ПАСЕКА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Анатолій РУСЕЦЬКИЙ. Народився 1976 року в селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

Депутат Харківської обласної ради VІІ та VІІІ скликань. Заслужений юрист України, доктор юридичних наук. Засновник юридичної компанії «ФАС-ЮСТ» у Харкові. Провідний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Нагороджений відзнакою Президента України — ювілейною медаллю «25 років Незалежності України». Експерт з питань місцевого самоврядування.