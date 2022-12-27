Усі чернігівські підприємства, які входять до корпорації «Еталон», розпочали виробництво після завданих російськими військами ушкоджень у лютому–березні 2022 року

Чернігівським підприємствам, які славилися виробництвом вітчизняних сучасних автобусів та запасних частин до них, дуже нелегко прийшлося на початку повномасштабної війни росії проти України. Але попри ці тяжкі випробування, випуск автобусів на підприємстві ТОВ «Чернігівський автозавод» поступово налагоджується. Воно має неабиякі амбітні плани на майбутнє.

Без покрівлі та стін вирішили поновлювати випуск

Про це заявив президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко. За його словами, російські війська підступно винищили чималу частину виробничих потужностей ТОВ «Чернігівський автозавод» та суміжних підприємств, таких, як Чернігівський ковальський завод та ТОВ «Український кардан».

«Істотно пошкоджено наші виробничі потужності. Частка руйнувань сягнула 50—70% всіх наших цехів. Можна так оцінити збитки: вони становлять майже 30 мільйонів доларів, якщо оновлюватимемо всі ушкодження, або 160 мільйонів доларів, якщо наново будуватимемо підприємства», — наголосив він.

За словами директора ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрія Савченка, із початку квітня більшість працівників почала відновлювальні роботи. «Не було газу, електрики, опалення. У багатьох цехах навіть не було покрівлі та стін, але ми вирішили, що навіть у тяжких умовах відновлюватимемо роботу та займатимемося виробництвом. Попри великі труднощі, ми випустили 19 нових автобусів на замовлення наших славних ЗСУ та брали активну участь у виготовленні машин за програмою «Шкільний автобус»», — заявив він.

Зосередилися на новій високоякісній продукції

За його словами, 2022 року автозавод за допомогою філії «Науково-дослідний інститут автомобілебудування «Еталон» (м. Львів) зосередився на виробництві міжміського автобуса з можливістю перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. Його довжина становить 9,6 метра, а загальна пасажиромісткість — 59 осіб. Також було розроблено автобус із низьким входом (low entry) завдовжки 9,3 метра та пасажиромісткістю 72.

Продукцію завод виготовляє в контрольованих умовах, встановлених системою менеджменту якості ISO 9001:2008.

«На наступний рік плануємо продовжити роботи з виготовлення міського електробуса пасажиромісткістю 54 та запасом ходу не менш як 200 кілометрів», — ділиться планами Андрій Савченко.

За словами директора Чернігівського ковальського заводу Віталія Трейтяка, російські війська фактично завалили покрівлю підприємства на 2 тисячах квадратних метрів. Усіма тими уламками засипало виробничі цехи.

Це підприємство було створено 2005 року і виробляло та штампувало гарячі поковки завважки від 0,5 до 35 кг. За ці роки було освоєно понад тисячу найменувань деталей для автомобілебудування, залізничного і сільськогосподарського машинобудування.

«Хочу висловити велику подяку нашим акціонерам, які допомогли нам відновити роботу на підприємстві. Було спрямовано колосальні обсяги інвестицій на стабілізаційні та ремонтні роботи. Із грудня 2022 року, попри великі руйнування, які були на підприємстві в березні, ми розпочали активну роботу. Розвиваємо активні партнерські відносини не лише з підприємствами України, а й із компаніями з Німеччини, Польщі, Сербії. 2022 року було укладено контракти із п’ятьма новими контрагентами», — розповідає Віталій Трейтяк.

Єдине в Україні

Нелегко довелося й ТОВ «Український кардан», яке у довоєнний час розробляло, виготовляло та реалізувало фактично всю лінію карданних валів для автомобільної та тракторної техніки. Нині підприємство опинилося в дуже скрутному становищі. За висновком сертифікаційної комісії, відсоток пошкоджень нерухомого майна товариства становить 47,7% загальної площі 100 тисяч кв. метрів. Лише із червня на підприємстві було відновлено електропостачання, що дало змогу частково відновити виробництво.

«Наше підприємство було фактично єдиним в Україні, яке виготовляло подібну продукцію. У довоєнні часи ми експортували майже 75% своєї продукції у країни СНД. Тепер це все стало неможливо, і ми шукаємо нові ринки збуту в інших країнах.

Нам дуже тяжко, і потрібні нові замовлення. А працювати ефективно можемо, попри руйнування», — вважає директор ТОВ «Український кардан» Анатолій Потапенко.

Упродовж 17 років існування підприємство виготовляло 500 найменувань карданної продукції та запасних частин для автомобілів вітчизняних виробників, а також з-за кордону, насамперед Німеччини, Польщі та Румунії.

Як повідомив Володимир Бутко, від імені корпорації було надіслано листи в різні країни з великим проханням допомогти з постачанням на підприємства вживаного обладнання. Він зазначив, що особливо вдячний компаніям із Чехії та Швейцарії, які відгукнулися на біду чернігівських підприємств і висловили бажання сприяти цьому.

Тож усі підприємства автомобільної галузі Чернігова, які входять до корпорації «Еталон», зуміли за короткий час відновитися після масованих ударів, яких завдала російська армія, й активно працюють. Приклад гідний наслідування.