Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 23.03.2021 № 1061/5, яким внесено зміни до наказу від 16.04.2019 року № 1203/5 «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів», постанови про арешт/зняття з арешту коштів на рахунках боржників державні та приватні виконавці мають змогу направляти до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) без обмежень за категоріями стягнення.

Так реалізовано технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою АСВП. Нині взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв’язком.

Уявімо, що хтось не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху або комунальні послуги чи заборгував вам кошти (аліменти чи заробітну плату). Цей факт спочатку має підтвердити своїм відповідним рішенням суд або інший орган (посадова особа). Якщо боржник так і не повертає кошти — до справи береться Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони можуть арештувати кошти на банківських рахунках боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями та банками було спрощено.

ДП «Національні інформаційні системи» доопрацьовує програмне забезпечення АСВП. Потім банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а їхні номери та суми залишків на них. Тобто з’явиться змога накладати арешт винятково на один рахунок боржника в одному банку. А не на всі його рахунки в різних банківських установах, як нині. Тож коштами на неарештованих рахунках власник зможе розпоряджатися вільно. І про автоматичне списання всіх коштів не йдеться.

Усе це, пояснюють у Мін’юсті, можливо лише в разі відкриття виконавчого провадження.