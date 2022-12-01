Про харківський торговельний центр «Барабашово» знають навіть далеко за межами України. «Барабан», «Барік», «Барабашка» — так між собою називають його жителі міста. Але нині він, як і весь Харків, переживає не найкращі часи.

Торговельний велетень

Перші майданчики майбутнього ринку з’явилися 1995 року біля станції метро «Академіка Барабашова». Звідси й походить назва ринку, який до самого Миколи Барабашова — харківського вченого-астронома, не має жодного стосунку.

Із часом площа торгових рядів розширилася. З’являлися нові майданчики, почав працювати авторинок. Згодом замість контейнерних кіосків почали будувати двоповерхові магазини, звели два гіпермаркети. Нині ТЦ «Барабашово» займає територію майже 100 гектарів між центром Харкова та спальним районом Салтівкою. Це найбільший речовий ринок Східної Європи, який посідає 14-те місце у списку ринків світу.

На закупи сюди приїжджають не тільки харків’яни. Тут можна придбати майже все — від якоїсь дрібниці до дуже цікавих речей. Одяг і взуття, тканини і фурнітура, господарські товари й побутова техніка, дитячі іграшки та канцтовари, будівельні матеріали й автотовари — все це можна було знайти у великому асортименті за прийнятними цінами. Ринок дав роботу десяткам тисяч підприємців, серед яких чимало іноземців — вихідців із В’єтнаму, Близького Сходу та інших країн Азії й Африки.

Навіть нині, в епоху інтернет-магазинів, ринок знаходить своїх продавців та покупців. Звичайно, вже не побачиш там натовпу, який був ще десять років тому. Із різних причин торгівля частково занепала, але він продовжує жити навіть у воєнний час та попри руйнації, яких завдали йому ворожі снаряди.

Ворог знищив понад 30% площ

Із початку повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово обстрілювали ринок «Барабашово». Перші снаряди впали на територію торговельного комплексу 17 березня. Наслідком обстрілу із «градів» стали масштабні пожежі в різних місцях, а коли працівники ДСНС гасили вогонь, то російські злочинці вдарили ще раз і вбили одного з пожежників. Унаслідок нової атаки вогонь охопив майже всю територію і перекинувся на приватні будинки поряд. Через тиждень ворог обстріляв ринок знову. Ракетні атаки тривали у травні й липні. Унаслідок цього було знищено понад 30% торговельного центру.

«Харків із перших днів війни опинився під ворожим руйнівним вогнем. Розтрощені інфраструктурні об’єкти, підприємства, заклади освіти, житлові будинки. Торговельний центр «Барабашово» кілька разів ставав мішенню окупантів.

Однак життя в місті триває, воно активно відновлюється. І «Барабашово» — не виняток, а підтвердження щирого бажання харків’ян якомога швидше відродити економічну потужність міста. Попри обстріли, ринок майже не припиняв роботу. На базі торговельного центру з перших днів війни працює гуманітарний хаб. Ліки, одяг, гарячу їжу, засоби гігієни й товари першої необхідності постачали жителям міста волонтери, співробітники та підприємці ринку. Як зазначають в адміністрації торговельного центру, працівники, ризикуючи життям, рятували майно підприємців, боролися з пожежами після обстрілів, розбирали завали. Підприємці, незважаючи на небезпеку, відкривали магазини, забезпечували харків’ян найнеобхіднішим. Тяжкі часи згуртували всіх, і кожен наближає спільну перемогу.

Після перемоги ТЦ «Барабашово» зазнає великих змін. Про це вже повідомили власники ринку і міська влада.

Дорога все-таки з’явиться

Концепція відновлення передбачає перетворення «Барабашова» на містечко європейського типу з будівлями торговельного, офісного, житлового та соціально-культурного призначення. Як повідомляють в адміністрації ринку, проєкт нового «Барабашова» саме розробляють. Він передбачатиме створення комфортного багаторівневого комплексу з торговельним центром, житловими та комерційними зонами, офісами, центрами відпочинку, закладами освіти, каналами, парками, дитячими майданчиками та зонами для занять спортом.

З’явиться і нова дорога, яка з’єднає центр міста із Салтівкою. Саме будівництво цієї магістралі ще 2019 року стало причиною конфлікту міської влади і керівництва концерну «АВЕК та Ко» з підприємцями, які працюють на ринку. Скандали виникали майже щодня. Попередній Харківський міський голова Геннадій Кернес дуже різко висловлювався із приводу будь-яких спроб завадити будівництву цієї дороги. Але підприємці та працівники ринку все-таки блокували підходи техніки і спеціалістів. Поліція склала не один протокол щодо безпорядків на ринку, були й судові позови.

Концепцію ще розробляють

Але тепер, коли є розуміння, що Харків після війни потребуватиме реконструкції, підприємці та міська влада дійшли спільних рішень у цьому питанні. Як зазначають в адміністрації ТЦ «Барабашово», концепцію реконструкції торговельного центру розробляють у тісній співпраці з Харківським міським головою Ігорем Тереховим і відповідними структурами Харківської міської ради. Її буде інтегровано до загальноміського плану повоєнного відновлення Харкова. Хоч розбіжності в питанні, яким буде «Барабашово» після реконструкції, між владою міста та концерном «АВЕК та Ко» іноді відчуваються.

Ігор Терехов бачить його як офісно-житловий мікрорайон: «Барабашово» у глобальному сенсі прибирають.

«Нині, якщо ви поїдете на ринок, то побачите, що вже багато чого немає. Там будуть житло, велика дорога. Торгівля буде, але значно менше. Будуть житлові мікрорайони й офісні центри — десь же потрібно працювати», — розповів міський голова на зустрічі з харків’янами.

Адміністрація ринку запевняє, що «Барабашово» як торговельний центр збережуть.

«Заплановані роботи спрямовано, по-перше, на відновлення знищеного через ворожі обстріли, а по-друге, на те, щоб зробити торговельний кластер сучаснішим, інноваційним, комфортнішим та зручнішим і для підприємців, які на ньому працюють, і для покупців. Це не знесення торговельного центру й не перепрофілювання, а саме реконструкція та реновація, виведення його діяльності на якісно новий рівень», — ідеться в повідомленні на офіційній сторінці ринку у фейсбуці.

Керівництво торговельного центру запевняє, що буде збережено робочі місця для всіх підприємців, які надалі бажатимуть там працювати. Також збережеться можливість подальшої роботи в режимі не лише роздрібного, а й оптового продажу.

Яким все-таки буде ринок у майбутньому, остаточно поки що не відомо. Нині презентовано лише концепцію реновації та розпочато роботу над детальним проєктом його реконструкції та розвитку. Харків’яни сподіваються, що зможуть взяти участь у громадських слуханнях щодо майбутнього цього проєкту і висловити пропозиції.

Хоч серед жителів Харкова також є різні думки щодо майбутнього ринку. Одні вважають, що його треба перенести за межі міста, бо він блокує транспортну систему та створює затори на дорогах. Інші виступають за те, щоб залишити ринок на його історичному місці, бо він став візитівкою Харкова.

МОВОЮ ЦИФР

За інформацією Харківської міської ради, до війни в місті функціонувало 53 ринки і торговельні майданчики. Із початку повномасштабного вторгнення росії зруйновано 16 ринків. Частково відновили роботу лише дев’ять.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»