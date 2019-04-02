Ми показали світові, а головне самі собі, що Україна — насправді демократична держава

В Україні відбувся перший тур виборів Президента. Явка виборців, за даними ЦВК, становила 63,52%. Саме стільки людей прийшли на виборчі дільниці, щоб зробити свідомий вибір і віддати голоси за краще майбутнє держави.

Перший тур виборів Президента відбувся в демократичний спосіб. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи підсумки волевиявлення.

«Ми показали на весь світ, а головне — самі собі, що Україна стає демократичною країною. Усі мали змогу прийти й віддати свій голос за покликом серця і розуму», — прокоментував Прем’єр.

Глава уряду зауважив, що на цих виборах значна явка виборців. «Це не просто цифра. Ідеться про те, що українці мали бажання прийти на вибори віддати свій голос, і розуміння, що побудувати майбутнє можемо тільки разом», — зазначив очільник Кабміну. Він додав, що попереду другий тур, отже дуже важливо, щоб програми кандидатів були реалістичними, їхнє бачення розвитку України — чітким, а вибір людей збігався з їхніми бажаннями. Українці не раз розчаровувалися, і нині, переконаний Володимир Гройсман, розчарувань допустити не можна, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Майбутнє будуватимемо разом

«Як глава уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром — забезпечити стабільність у країні. Повторю це й зараз: для мене головне — забезпечити стабільність під час виборчої кампанії й на майбутнє», — підсумував Прем’єр.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила: «Було багато різних застережень, градус цієї виборчої кампанії був дуже значним. Але день голосування й ніч після нього пройшли без системних порушень. Отже, ми належним чином відповідно до законодавства завершили перший етап».

За її словами, були непорозуміння з чергами в ОВК та інші ситуації, пов’язані із втомою членів комісій, проте загалом дільничні виборчі комісії підрахували голоси виборців відповідно до закону.

За кордоном голосували не дуже активно

У закордонному виборчому окрузі вибори також відбувалися без значних порушень. Загальна кількість внесених до списків виборців тут — майже 435 тисяч осіб, бюлетені отримали 54,9 тисячі, що становить 12,62% загальної кількості.

«На дільницях у різних країнах була різна активність виборців — від 20 до 100%. Опрацьовано інформацію із 97 зі 101 виборчої дільниці», — підкреслила голова ЦВК. Вона зауважила, що кібербезпека інформаційних виборчих систем працювала належно: «Ми вдячні державі й нашим партнерам, які долучитися до розбудови цієї системи. Адже саме кібербезпека забезпечує можливість оперативно відстежувати результати попереднього підрахунку через інформаційну систему».

Голова ЦВК додала, що жодного тиску на себе вона не відчувала. Ситуація під ЦВК була спокійною і перебувала під контролем правоохоронців. Вона зауважила, що вже очевидно: буде другий тур виборів, і перед Центрвиборчкомом стоїть амбітне завдання за короткі терміни підбити підсумки першого туру й підписати протокол про призначення повторного голосування на президентських виборах на 21 квітня.

Як зазначила секретар комісії Наталія Бернацька, всі скарги, які надійшли до ЦВК, не стосуються серйозних порушень, і їх розглянуть у загальні терміни: «Таких скарг, на які потрібно реагувати негайно, не було».

Військовим створили належні умови

Заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що підсумки зі спеціальних дільниць у зоні проведення операції Об’єднаних сил збігаються із загальними у країні. «Усі дільниці, розташовані в зоні розмежування, і спеціальні для військовослужбовців проголосували. Підрахунок голосів здійснено, результати переважно передано. Нічого екстраординарного на цих дільницях не відбувалося. Є два безумовних лідери на цих дільницях, так само, як і у всій Україні», — зазначив він.

Для військових було створено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний, а також понад 29,9 тисячі дільничних виборчих дільниці, серед яких 79 спеціальних для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі і одна — на Львівщині. За кордоном працювала 101 виборча дільниця.

Конкретні підсумки голосування на цих дільницях уже опубліковано на сайті ЦВК. Вони спростовують чутки про використання адмінресурсу і тиску на військових під час голосування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що волевиявлення громадян на виборах відбувалося спокійно: «Ми змогли забезпечити досить високий рівень безпеки. Тепер важливо провести грамотний підрахунок голосів і не допустити сутичок чи заворушень», — зауважив урядовець.

На запитання, чи є інформація про можливі заворушення або сутички, міністр відповів, що не спостерігає, щоб якісь із штабів готувалися до такого, і не бачить, щоб у когось був ресурс для дестабілізації ситуації.

Сервер ЦВК сканували на вразливість

За словами Арсена Авакова, механізм підготовки МВС до другого туру президентських виборів загалом не відрізнятиметься від підготовки до першого: «Маємо напрацьований механізм, який добре себе показав».

Очільник МВС висловив припущення, що кібератаки на Центральну виборчу комісію може бути здійснено в момент підрахунку голосів. Він повідомив дані короткого звіту від кіберполіції в день виборів: «Станом на 19 годину на лінії ЦВК наш моніторинг виявив кілька спроб сканування вразливості веб-сервера ЦВК, що може свідчити про спроби його зламати. Ми встановили, з яких IP здійснювали ці спроби, — вони розташовані і в Росії, й у Києві. Щодо київських IP припускаємо, що це якісь зламані роутери, і ми їх, природно, локалізуємо. Ми взаємодіємо із системними адміністраторами ЦВК для блокування цих IP-адрес, займаємося їх ідентифікацією. Крім того, моніторимо внутрішні мережі ЦВК — перевіряємо будь-яку активність», — поінформував міністр.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»