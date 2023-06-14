Уже понад рік як у Харкові відновили роботу громадського транспорту і він безплатно перевозить пасажирів. Тролейбуси, трамваї та комунальні автобуси працюють на звичних маршрутах, хоч наземного транспорту помітно поменшало і збільшилися інтервали його руху. Харківський метрополітен не тільки працює, а й рятує містян під час численних обстрілів.

Дотує міський бюджет

Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів на всіх трьох лініях ще торік у березні, а згодом рух потягів було відновлено й на найпроблемнішій ділянці — Салтівській лінії. За минулий рік усіма видами міського транспорту в Харкові було перевезено майже 113 мільйонів пасажирів, з них 52,9 мільйона скористалися послугами метро. Під час війни місто прийняло багато переселенців, транзитних пасажирів і людей, які втратили роботу й домівки. Саме тому міська влада ухвалила рішення про безплатне перевезення пасажирів і взяла на себе всі витрати, пов’язані з утриманням і функціонуванням метрополітену і двох трамвайних депо.

Зрозуміло, що за безплатне все-таки хтось платить — на це йдуть дотації з міського бюджету. Харківський міський голова Ігор Терехов нещодавно повідомив, що лише утримання метрополітену щомісяця обходиться у 60—80 мільйонів гривень: «Нині дотуємо всі види транспорту: метро, тролейбуси, трамваї й автобуси. Є витрати на електропостачання, заробітну плату, техогляди, ремонт, диспетчеризацію тощо. Це дуже великі кошти».

У цьогорічному бюджеті міста на забезпечення послуг з перевезення пасажирів електротранспортом передбачено 2 мільярди 712 мільйонів гривень, з них 820 мільйонів — на утримання та розвиток наземного електротранспорту і 375 мільйонів — на метрополітен. Це справді великі кошти, якщо порівнювати з попередніми роками. Але тоді значну частину витрат підприємства покривали за рахунок доходів у вигляді плати за проїзд та розміщення реклами. Коли ці доходи зникли, метро і трамвайні депо стали повністю дотаційними.

Петиція про скасування

У перші місяці війни внаслідок ракетних обстрілів та бомбардувань рашисти повністю знищили 60 трамваїв Салтівського депо і пошкодили 50 одиниць рухомого складу. Ушкоджень зазнали електропідстанції, контактні мережі тощо. Нині на багатьох маршрутах працюють комунальні автобуси турецької фірми Karsan, закуплені ще до війни. У місті 296 тролейбусів, автобусів і трамваїв, які загалом обслуговують 85 маршрутів.

Та чи вистачить 2 мільярдів 712 мільйонів гривень на цей рік? Прямої відповіді на це ніхто не дає. Але окремі керівники транспортних підприємств натякають міській владі, що варто повернути плату за проїзд. Підтримують таку позицію й економісти.

А нещодавно на сайті міської ради з’явилась електронна петиція харків’янина, який пропонує керівництву міста скасувати безплатний проїзд. Автор наголошує, що дедалі більше людей повертається в місто, зростає кількість пасажирів. За кілька тижнів петиція набрала близько 1800 голосів з необхідних 5 тисяч. Але з’ясувалося, що значну частину голосів дали працівники метрополітену. На таку ініціативу категорично відреагував Ігор Терехов. Він заявив, що Харків має фінансові можливості, щоб забезпечувати безплатне користування громадським транспортом.

Бракує фахового підходу

Усі добре розуміють, що рішення про безплатне перевезення пасажирів ухвалювали під тиском обставин і в міської влади не було іншого виходу. Тепер же, коли ситуація стабілізувалася, потрібні інші рішення, бажано без популістських заяв і маніпуляцій громадською думкою.

Робота громадського транспорту і вартість проїзду в ньому — дуже чутлива тема для значної частини харків’ян. Але такі питання мають вирішувати не під час публічних дискусій, а за робочим столом з урахуванням думки фахівців та світового досвіду. А він свідчить, що плата за проїзд у громадському транспорті має бути диференційована і монетизована. Малозабезпечені громадяни можуть їздити безплатно або зі знижками, а решта користувачів мають платити за проїзд залежно від кількості зупинок, часу поїздки тощо. Для цього потрібно докорінно переглянути систему пільг, яку Україна успадкувала ще від радянських часів.

Отже, питання про відновлення плати за проїзд у громадському транспорті Харкова — це питання часу. Мабуть, до кінця року проїзд залишатиметься безплатним, бо в міському бюджеті на це вже є кошти, а з наступного міська влада вимушена буде переглянути це питання, а заодно і тарифи на пасажирські перевезення.