Із початку так званої спеціальної операції, а насправді збройного нападу рф на Україну Свято-Успенська Святогірська лавра вже двічі потрапляла під ворожий обстріл. Варто уточнити, що йдеться не тільки про унікальну історичну та культурну архітектурну пам’ятку. І навіть не лише про окрасу та гордість донецької Швейцарії — мальовничої місцини на березі Сіверського Дінця на півночі Донеччини. Бо з кінця лютого і досі лавра стала притулком для багатьох біженців від кремлівської агресії. Та хіба це зупиняло варварів, приміром, у Маріуполі, де вони гатили по укриттях із цивільними людьми у драмтеатрі чи пологовому будинку?

Отож уперше нелюди влупили по «об’єкту» в березні, пошкодивши два приміщення. Обійшлося без потерпілих, хоч на той час там перебували близько тисячі людей. І ось на початку літа в лаврі відбувся похорон загиблих від чергового обстрілу. Жертвами російської зброї стали троє ченців та черниця, а ще кілька осіб зазнали поранення після влучання снарядів у два корпуси монастирських келій. Свічкою загорівся дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври, пошкоджено історико-архітектурний музей.

«Залякування жителів та виправдання спецоперації»

Обстріли намоленого віками пам’ятного місця Святогірська і Донбасу переконливо доводять, що для орків справді немає нічого святого. І якщо вони обстрілюють релігійні споруди трохи рідше, то школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки потрапляють під ворожі ракети, бомби, снаряди, міни регулярно.

Безжально знищують все довкола «визволителі» ще й від безсилої люті. Бо попри неодноразові запевнення і обіцянки із кремля та окупованого Донецька про стрімкий вихід «другої у світі армії», «народної міліції ДНР» та місцевого «ополчення» на адміністративні кордони Донецької області і навіть далі, вагомих успіхів агресори не досягли. Поки що «звільнення» краю має вигляд постійних потужних обстрілів тутешніх міст і сіл та вбивств цивільного населення.

До того ж агресори практикують використовувати зброю навіть проти вже окупованих ними ж населених пунктів, видаючи власну агресію за жорстокість ЗСУ, НАТО та американської зброї. За таким давно випробуваним сюжетом відбулися недавні обстріли Донецька.

«У місті пролунала серія вибухів! ЗСУ випустили 40 снарядів з РСЗВ «Град»! Удар припав по центру міста!» — миттєво зарепетували пропагандистські ресурси, звинувачуючи Україну в серії вибухів у середмісті. Проте місцеві люди ще з 2014 року навчені обстрілам і тепер можуть визначати, хто й звідки стріляє.

«Було очевидно, що окупанти обстрілювали Куйбишевський район міста, снаряди свистіли над Ворошиловським і падали в Калінінському на тому боці Кальміуса. Там вони розривалися після того, як вилітали із сусідньої Макіївки», — ділиться свіжими враженнями жителька Донецька.

Навіщо окупанти влаштовують такі маневри? Насамперед щоб тримати людей у страху й покорі. Бо вже не секрет, що за три місяці «спецоперації» жителі окупованих територій побачили військову неспроможність російської армії й підлість окупаційної влади. Тож щоб перевести стрілки, їм знову почали втовкмачувати, що винна у всьому Україна. Цю версію підтверджують й у Центрі протидії дезінформації.

«Загалом дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання «спецоперації» і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, які готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовка», — коментують ситуацію у ЦПД.

«Нам зрозумілі плани ворога»

Ще одну версію жорстокої підлості окупантів оприлюднив лідер ОРДО Денис Пушилін, який слухняно повторив кремлівську методичку про обстріл Донбасу «натовськими гаубицями». До того ж, провокацію рашисти влаштували одночасно з початком постачання в Україну сучасної далекобійної артилерії.

«Американську зброю, зокрема М777 калібру 155 міліметрів уже використовують для обстрілу Донецька», — лякає керівний колабораціоніст. І тут же бубонить вже оприлюднений кремлем наратив: мовляв, що більше Україна отримає такої зброї, то далі окупанти відсовуватимуть від загарбаної території ту лінію, за якою українці можуть створювати загрозу для росії.

«Далекобійність нової зброї ЗСУ — від 40 до 70 кілометрів. Тепер нам потрібно мати запас за межами конституційних кордонів днр — 70-кілометрову буферну зону», — багатіє він мрією.

Висловлюючи такі наміри, загарбники публічно вперто ігнорують ту реальність, що в ході обіцяного швидкого «визволення» Донбасу вони насправді здебільшого тупцюють на місці, безрезультатно штурмуючи оборону ЗСУ.

Одним з головних напрямків, де ворог активно атакує, став Авдіївський. І тут також росіяни демонструють власне невміння воювати: зламати українську оборону намагаються потужними обстрілами міста Авдіївка, де, за словами очевидців, не залишилося жодної (!) вцілілої будівлі. Певна річ, жителі залишають цю небезпечну територію навіть під цілодобовими вибухами: за попередніми підрахунками, у багатостраждальному і розтрощеному орками місті залишилося не більш як 2 тисячі людей.

«Захоплення Авдіївки дає ворогові змогу в подальшому просуватися в бік Костянтинівки. Нам його плани зрозумілі, і Збройні сили України виконують відповідні завдання. Наступний важливий напрямок — лиманський. Це прямий вихід до Слов’янська та Краматорська. Це чи не найголовніша мета окупанта, щоб захопити два ключові міста і в подальшому розвивати та встановлювати контроль над усією областю», — розповідає голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Нині на Донеччині окупанти ведуть обстріли на всій лінії фронту, використовуючи сумнозвісну тактику випаленої землі. Тільки за одну минулу добу рашисти обстріляли 28 населених пунктів Донецької й сусідньої Луганської областей, які чимось дуже загрожували (?) безпеці рф і її безумному лідеру. Внаслідок таких нічим не мотивованих бомбардувань відтепер нічим державі-агресору не загрожують щонайменше вісім загиблих цивільних людей, а інших потерпілих ще шукають під завалами.

І вже ніколи не викликатимуть чорну заздрість у злиденних ординців з убогих російських глибинок понад 60 зруйнованих цивільних об’єктів: пів сотні житлових будинків, дві птахофабрики, приміщення сімейно-спортивного клубу, адмінбудівлі сільрад, магазин, дитячий садок, ліцей, гірничо-індустріальний фаховий коледж, кафе. Повторюю, це тільки за одну добу.

Саме на наших містах і селах зганяють лють, гнів і злість ординці, бо, за повідомленням Міноборони, протягом згаданої доби захисники України на донецькому і луганському напрямках успішно відбили сім ворожих атак, знищивши чотири танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи та стільки ж автомобілів. Оборона краю триває.