Гості з Рівненщини, Волині, Київщини, Кіровоградщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопілля, Хмельниччини, Полтавщини із задоволенням узяли участь у 26-му музейному святі, демонстрували свої таланти та вміння. Цей захід завершив тижневий марафон, присвячений Міжнародному дню музеїв.
До земляків завітала й поважна гостя (народилася й виросла в селищі Смига в Дубенському районі) народна артистка і народний депутат України Оксана Білозір:
— Надзвичайно вдячна, що ви творите і дбайливо зберігаєте нашу культуру. Пишаюся кожним, хто причетний до цього свята українства, — сказала вона, звертаючись до великого фольклорно-етнографічного майдану, який квітував автентичністю та гарним настроєм. І придбала те, що найбільше припало їй до душі: оригінальний капелюшок та дитячу іграшку ручної роботи, глиняний посуд і низку бубликів. Гостювати так гостювати!
Зрештою, не лише вона — жоден рівнянин чи гість міста, здається, не пішов із гостин із порожніми руками. Тут вироби з дерева та лози, соломи та глини, зі шкіри й бісеру: на кожен смак та гаманець. А ще майстер-класи від народних умільців, виступи фольклорних колективів. І просто живе спілкування: тільки в цьому місці можна зустріти знайомих, з якими давно не бачився.
А починалося все 1992-го з невеликої виставки робіт народних умільців, яку працівники обласного краєзнавчого музею вирішили влаштувати на своєму подвір’ї з нагоди Міжнародного дня музеїв. Ідея прижилася: гостини щороку розширювали і географію учасників, і площу. Тепер вони зайняли чи не всю Лебединку — одне з улюблених місць відпочинку рівнян. А ще стали колоритною візитівкою нашого міста, такими собі місцевими Сорочинцями. На справжнє народне свято вже чекають і старі, й малі.
Цьогорічною його принадою, крім участі Оксани Білозір, було погашення марки із зображенням Рівненського обласного краєзнавчого музею та одного з головних його експонатів — картини «Козак Мамай». Укрпошта видрукувала таких лише тисячу, тож вони вже стали філателістичною рідкістю.