За перші п’ять місяців року Рівненщина спрямувала в держбюджет 2,8 мільярда гривень, що на 716 мільйонів більше, ніж у відповідному періоді 2022-го. Місцеві скарбниці за цей час наповнилися на 4,4 мільярда. Відповідно маємо понад 7 мільярдів гривень у зведеному бюджеті — на 1,8 мільярда більше, ніж за 5 місяців 2022-го. Загалом план податкових надходжень в області виконують на 110,4 відсотка: найбільша питома вага ПДФО, акцизу та майнового податку.

«Це свідчить про те, що наш тиловий регіон адаптувався до роботи у воєнних умовах. А бізнес, зокрема й релокований, додає фінансових обертів. До того ж кількість підприємців від початку війни зросла на 3,5 відсотка», — каже керівник Головного управління ДПС у Рівненській області Андрій Троцко.

І хоча рівень мінімальної заробітної плати незмінний (а саме вона є базою для розрахунку обов’язкових платежів), абсолютні суми податкових надходжень зростають. Це цілком конкретне свідчення і сумлінності платників податків, і належної податкової культури. І, врешті-решт, усвідомлення: від наповнення державної та місцевих скарбниць прямо залежить наша перемога. Бо свою армію ми фінансуємо самі, без допомоги ззовні.

Податківці наводять іще один цікавий факт: за підсумками першого кварталу за рівнем середньої заробітної плати (а це 12 986 гривень) Рівненщина вийшла на третє місце в Україні після Києва та Київської області. Це, погодьтеся, доволі промовистий показник розвитку регіону навіть у такий буремний час.

Рейтинг сумлінності розширили

Саме тому спільно з територіальним відділенням Асоціації платників податків України та громадською радою, що активно діє при ГУ ДПС, на Рівненщині проводять рейтинг «Сумлінні платники податків». До війни він проходив і на обласних, і на всеукраїнському рівнях. Нині ж область — єдина, яка не відмовилася від справедливого суперництва серед тих, хто не лише створює додану вартість на рідній землі, а й вчасно та сповна наповнює бюджети різних рівнів. Почасти незважаючи на преференції від держави, які ще чинні.

«Голосуванням ми визначили переможців рейтингу «Сумлінні платники податків-2022», яких оцінювали за 20 економічними критеріями. А ще, врахувавши досвід воєнного року, додали номінацій — їх поставило на порядок денний саме життя. Ідеться, наприклад, про запровадження спільної зі службою зайнятості номінації «Сумлінний платник податків — кращий роботодавець року». На пропозицію міськвиконкому виокремлюємо платників податків обласного центру. А на прохання голови обласної військової адміністрації додали номінацію «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни». Звісно, червоною ниткою всюди проходить рівень податкового навантаження, співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів, повнота і своєчасність сплати», — розповідає голова громадської ради при ГУ ДПС Богдан Гап’як.

Тобто заслужено піднести платників податків в очах земляків — справа, яка вершить диво. Бо коли найкращим із кращих урочисто вручають номінацію переможця, інші представники галузі одразу ж ставлять собі запитання: а за якими показниками ми не дотягуємо до перемоги? Це не марнославство, а соціальна відповідальність та, якщо хочете, патріотизм.

Нинішні переможці — ТОВ «Радивилівмолоко», державне підприємство «Рівнеторф», ТОВ «Українська сірникова фабрика», ТОВ «Костопільський фанерний завод», ТДВ «Поліссяхліб», НВФ «Продекологія» та інші. Серед них поки що немає представників релокованого бізнесу, але, переконані організатори конкурсу, незабаром з’являться. Бо, приміром, у Гощі фірма «Алексія», що переїхала з Харкова, відшиває форму для нашої армії. Кількість робочих місць тут уже більша, ніж була в рідному місті до війни. Та й податки сплачують у Гощанську громаду. А невеличка Демидівка з легкої руки релокованого бізнесу перетворилася на справжній кавовий центр: тут обсмажують та фасують зерна, ремонтують кавове обладнання. Тож, приміром, кількість відправлень із місцевого відділення «Нової пошти» зросла в рази.

Це наша держава

Скасування пільг, які держава ще до початку війни надала бізнесу, підприємницьке середовище Рівненщини сприймає цілком нормально. Бізнес у тиловій області усвідомлює: податки — це сама держава. А її міжнародні зобов’язання (зокрема співпраця з МВФ) надважливі. Розуміють: остаточне ухвалення законопроєкту № 8401 на часі.

«Ми спрямували певні пропозиції в офіційний Київ, і до них прислухалися. Зокрема істотно знижено штрафи за правопорушення в застосуванні РРО. І хоча з першого серпня мораторій на перевірки скасують, сумлінним платникам (а на Рівненщині таких більшість) хвилюватися немає підстав. Адже визначено критерії ризиковості для бізнесу, який насамперед потрапить під ці перевірки. Ідеться про нижчий, ніж середній у галузі, рівень сплати ПДВ та заробітної плати працівників, значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською. Середні показники для визначення критеріїв перевірок публікуватимуть на сайті ДПС, тож побачити їх зможе кожен. А для платників єдиного податку першої та другої груп мораторій діятиме ще рік — до 1 серпня 2024-го», — каже заступник голови Рівненського територіального відділення АППУ Лариса Садова.

І податківці, й представники громадських організацій зазначають: якщо до війни доволі жорстким критеріям сумлінного платника податків на Рівненщині відповідали 25—30 бізнесів, то за підсумками 2022-го їх кількість зросла чи не втричі. А отже знизився й згаданий рівень ризиковості підприємництва. Саме тому в області один з найнижчих в Україні рівень блокування податкових накладних, а це теж промовистий показник сумлінності та соціальної відповідальності бізнесу.