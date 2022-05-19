Уряд розширив гуманітарні програми виплат для людей, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи

Під час чергового засідання Кабінету Міністрів урядовці ухвалили постанову, якою дозволили здійснювати додаткові виплати від міжнародних організацій жителям територій, які окуповані, деокуповані або розташовані в зоні активних бойових дій.

Як прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, постанова врегульовує питання обліку внутрішньо переміщених осіб, розширює програми виплат для українців, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи.

«Уряд започаткував програми з міжнародними гуманітарними організаціями щодо виплат по 2,2—2,5 тисячі гривень щомісячно для внутрішньо переміщених осіб з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер відповідну програму буде розширено. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проєкти, що допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

В основі — пріоритетність

Міністр соціальної політики Марина Лазебна роз’яснила, що додаткові грошові виплати міжнародні організації можуть надавати особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, але проживають: у деокупованих населених пунктах; у населених пунктах у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів; у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Уже наприкінці травня заявку на отримання таких грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а з часом — через «Дію».

У Мінсоцполітики поінформували, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуватимуться на основі даних із державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуть міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення про виплати на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Цим рішенням уряду забезпечується можливість отримати паперовий варіант довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для тих людей, які подавали заяви через застосунок «Дія». Оскільки траплялося, що через неправильно вказані дані внутрішньо переміщені особи не могли отримати виплату допомоги на проживання, передбачено можливість коригування помилок у даних, які надає внутрішньо переміщена особа. Завдяки уточненню даних можна буде перерахувати розмір допомоги на проживання, наприклад, якщо людина спершу не вказала, що вона особа з інвалідністю, і отримала 2000 гривень на місяць замість 3000.

Передбачено, що виплачувати допомогу на проживання продовжать переміщеним особам, які подали заявку про знищене або пошкоджене житло до 20 травня цього року, або які в будь-який час підтвердять відповідний факт документам, що їх видали органи місцевого самоврядування.

Фінансова підтримка України зростає

На засіданні уряд схвалив постанову про залучення пільгового кредиту майже 150 мільйонів євро від державного банку уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW). Кредит надають строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на п’ять років від дати укладання угоди.

Як прокоментував Денис Шмигаль, ця додаткова фінансова допомога збільшує загальний розмір підтримки від ФРН до 300 мільйонів євро.

Ці кошти одразу спрямують на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури.

За словами Прем’єра, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року становить уже понад 5 мільярдів доларів.

Очільник уряду додав, що за останні тижні Кабінет Міністрів досяг домовленості про отримання кредиту від уряду Японії обсягом 100 мільйонів доларів та фінансової підтримки від Світового банку обсягом 1,5 мільярда доларів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»