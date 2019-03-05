Верховна Рада може перед парламентськими виборами цього року внести до Конституції пункт про незворотність реформи з децентралізації. Таку впевненість висловив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на спільній прес-конференції з головою Офісу Ради Європи Енбергом Мортеном.
«Єдність політичної влади дає змогу з перспективою дивитися в майбутнє, щоб іще цьогоріч, після завершення президентських виборів, ухвалити зміни до Конституції. Думаю, що вікно можливостей буде відкрито перед парламентськими виборами», — сказав він.За словами віце-прем’єра, Кабінет Міністрів підготував проект рішення, який після обговорення в експертному середовищі буде передано до Конституційної комісії. «Ми підготували проект змін до Конституції, який не набагато відрізняється від того, який Верховна Рада проголосувала в першому читанні. Єдине, що ми пропонуємо, — прибрати пункти, які стосувалися особливостей місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях, бо було ухвалено закон про деокупацію Донбасу», — зазначив Геннадій Зубко.
Під час прес-конференції було оприлюднено підсумки всеукраїнського соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування серед населення України та об’єднаних територіальних громад», повідомляє УНІАН. За його даними, понад половина опитаних українців вважають, що реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади потрібні. Соціологи окремо опитали населення України та жителів об’єднаних територіальних громад.
За потребу децентралізації висловилося 58,1% респондентів серед усього населення України, а 17,5% — що вона не потрібна, ще 24,4% не змогли відповісти або відмовилися відповідати. Серед жителів ОТГ реформу підтримують 63%.
Соціологи запитали, чи вірять громадяни України, що нинішня реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади сприятиме розвитку громад України. 49,4% населення вважають, що сприятиме, 29,9% — не сприятиме, 20,7% не відповіли або відмовилися відповідати. Серед жителів ОТГ 52% вірять у позитивні зрушення нинішньої реформи (не вірять 29%).
Респондентам навели дані державної статистики, згідно з якими в результаті реформи доходи місцевих бюджетів зросли. Тож в українців запитали, чи бачать вони результати використання цих коштів у їхньому населеному пункті.
39,5% відповіли, що так, є певні зміни на краще; ще 23,8% відповіли: змін немає і їх не заплановано; 22,1% сказали: змін немає, але відомо, що їх заплановано; 5,3% — стало ще гірше, 9,4% — не відповіли. Більшість жителів ОТГ вірять, що об’єднання у громади сприятиме розвитку їхнього населеного пункту.
А на запитання, чи вірять жителі ОТГ, що об’єднання села/селища/міста із сусідніми населеними пунктами в одну сприятиме розвитку їхнього населеного пункту, 55,5% дали ствердну відповідь, 25,1% — негативну і 19,4% не відповіли.
Дослідження проводив у листопаді-грудні 2018 року Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». Було опитано 2 тисячі осіб з різних цільових груп населення у 110 населених пунктах.
для «Урядового кур’єра»