Експерти вважають, що Україна може стати великим кластером виробництва готової продукції з його сировини

Хоч триває російсько-українська війна, вітчизняні й закордонні експерти вже обговорюють неабиякі плани щодо майбутнього розвитку української економіки та її перспективних галузей. Зокрема, США та інші провідні країни всерйоз оцінюють нашу титанову промисловість. Про що йдеться, з’ясовує «Урядовий кур’єр».

П’ята частина розвіданих запасів

Наша країна одна з небагатьох, де є великі поклади титану. І в американській пресі частенько йдеться саме про титано-магнієву промисловість України. Особливий інтерес до неї виявляє міністр оборони США Ллойд Остін. Американський високопосадовець заявляє про стратегічну зацікавленість у розробленні родовищ та видобутку цього кольорового металу в Україні особливо на тлі конкуренції з Китаєм, який володіє найбільшими покладами. За інформацією фахівців, торік ця країна виробила 231 тисячу тонн так званої титанової губки, що становить майже 60% світового виробництва. На другому місці Японія (17%), далі росія (13%), Казахстан і Україна. Наша країна виробила торік понад 4 тисячі тонн титанової губки.

США імпортують майже 90% титанової сировини, і найбільші конкуренти для них — Китай та росія, на які вони не можуть робити стратегічну ставку.

«Україна — значний виробник титану на світовому ринку. Вона посідає восьме місце у світі за запасами ільменіту — мінералу, з якого видобувають титан. Це становить 20% усіх світових запасів. 2004 року запаси українського ільменіту становили 5,9 мільйона тонн. І лише Україна, Китай і США мають повний цикл виробництва титанового прокату», — зазначає експерт Андрій Вільненко.

Усього в Україні розвідано 40 родовищ, з яких 12 глибоко розвідано і розпочато промислове видобування. Титанові (ільменітові) концентрати одержує Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області та Вільногірський державний гірничо-металургійний — у Дніпропетровській. Розвіданими запасами титанових руд обидва комбінати забезпечені на чималу перспективу. Запаси таких руд в Україні пов’язані переважно з великим Стремигородським апатит-ільменітовим родовищем та меншим за розмірами Федоровським.

Основні запаси титану в Україні належать до великих розсипних родовищ — Малишевського (Дніпропетровська область) та Іршанського (Житомирська). Значні запаси зосереджено в Стремигородському родовищі на Житомирщині, але воно поки що перебуває на стадії проєктування. Титан використовують у машинобудуванні, космічно-ракетній та електродній промисловості.

У повний цикл треба інвестувати

«Україна цікавить багатьох, тому що має значні поклади титанових руд. І це стратегічний метал, який широко використовують в оборонній промисловості, виробництві різноманітних фарб (спеціальні порошки). Проте нині казати, що Україна має повний цикл виробництва титану, — велике перебільшення. Ще до початку повномасштабної війни ми були фактично сировинним придатком росії, куди відправляли левову частку видобутку. Сама ж рф виробляла з нього різноманітні товари», — зазначає експерт центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ.

За його словами, в Україні не працює на повну потужність Запорізький титано-магнієвий комбінат, а з окупацією Криму ми позбулися великих виробництв там.

Як вважає більшість експертів, велика зацікавленість західних компаній і передусім США в українському видобутку титанових руд на руку нашій владі.

«Проте якщо західні компанії вкладатимуть лише у розвідку та видобуток титанової сировини, то це знову буде історія, подібна до наших нещодавніх відносин у цьому питанні з росією. Тут має бути типовий кластерний підхід: компанії вкладають кошти в повний цикл виробництва. Тоді можемо залучити мільярдні інвестиції, задіяти тисячі фахівців та успішно продавати за кордон готову продукцію з великою часткою доданої вартості», — зазначає Олексій Кущ.

А коли нам дадуть кошти лише на розвідку та видобуток, ми не зможемо залучити великих грошей, надати роботу багатьом людям, а головне — заробити на експорті. Бо від продажу сировини Україна отримає в 50—100 разів менше валюти, ніж від експорту готової продукції.

Перша ластівка

А залежність західних країн від титану нині справді велика. До повномасштабної війни аерокосмічний гігант Boeing мав спільне з росією підприємство ВСМПО-Авісма, яке вважали найбільшим у світі експортером цього металу. Після початку агресії рф його роботу було заморожено. Європейська корпорація Airbus, на жаль, ще співпрацює із цим підприємством, проте так триватиме недовго.

Експерти переконані, що, посідаючи перше місце у світі з виробництва титану, Китай не експортуватиме його масово. Адже сам потребує чимало для розвитку промисловості, зокрема ракетно-космічної. Тож перейматися, що китайська сторона активно співпрацюватиме з росією, не варто.

Отже, в України залишається велике вікно можливостей. Головне, щоб якомога швидше закінчилася війна, і можна очікувати на особливу зацікавленість західного капіталу.

Те, що різні країни вже зараз дивляться на український титан, підтверджується й активною участю компанії Velta Holding US Inc, яку сформували дві вітчизняні компанії в конгресі Aeromate у Франції у грудні 2022-го. За три роки наукової роботи науковці цієї компанії розробили принципово новий метод отримання металічного титану, що значно знижує його вартість і має нульові відходи.

«Два роки тому ми були впевнені у стрімкому зростанні виробництва мирного технологічного титану, але війна в Україні докорінно змінила глобальний ринок. Нині титан — критична оборонна сировина, й доступ до неї — питання національної безпеки. Розуміючи це й маючи запатентовану технологію, ми продовжимо наш шлях до мети — будівництва заводів з виготовлення кінцевих титанових виробів», — каже Андрій Бродський, CEO Velta Holding US Inc.

Після закінчення конгресу компанія Airbus зробила-таки заяву про відмову від російського титану. Міхаель Шольгорн, виконавчий директор Airbus Defence & Space, зазначив, що цей процес займе не роки, а місяці.

Тож маємо вже значну перемогу в цьому питанні. Отже, щоб здійснилися всі мрії українців і Заходу, треба дочекатися повної перемоги нашої країни над російськими загарбниками. І тоді наша титано-магнієва промисловість має великі перспективи розквітнути.

ДО РЕЧІ

Уряд затвердив перелік родовищ стратегічних копалин

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що сприятиме залученню інвестицій у добувну галузь, а також забезпечить захист стратегічних інтересів України, зокрема, у сфері оборони та безпеки. Йдеться про затверджений на виконання рішення РНБО перелік родовищ корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави та надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

«Співпраця держави та приватного інвестора на основі угод про розподіл продукції дає змогу повною мірою захистити державні інтереси. Водночас прозорі та зрозумілі умови такої спів­праці стимулюватимуть залучення інвестицій в розвідку, видобування та переробку стратегічних для країни копалин», –– зазначила перший віцепрем’єр-міністр –– міністр економіки Юлія Свириденко.

Затверджений перелік містить п’ять корисних копалин: ванадієві, літієві, титанові, уранові руди та сіль калійну. Саме на родовища з цими стратегічними матеріалами можуть бути укладені угоди про розподіл продукції. Вказані копалини входять у переліки критично важливих для ЄС та США, тож є стратегічними й для ключових партнерів. Перелік не є вичерпним і передбачає щорічну актуалізацію. текстівка: Промислове видобування в Україні ведеться на 12 родовищах