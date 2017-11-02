Світовий банк оприлюднив черговий рейтинг легкості ведення бізнесу Doing Business 2018, у якому Україна посіла поки що 76-те місце. Порівняно з минулим роком результат поліпшено на 4 позиції.
Рейтинг Doing Business укладає Світовий банк щорічно на наступний рік та порівнює простоту підприємницької діяльності в різних країнах. За останній рік Україна істотно поліпшила бізнес-клімат, але на її кінцеву позицію в рейтингу вплинули й істотні позитивні зміни в інших країнах, адже багато з них у внутрішній діяльності орієнтуються на рейтинг Doing Business.
Рейтинг Світовий банк складає за десятьма критеріями. За чотирма з них Україна продемонструвала зростання. Найбільше піднялася за компонентом «Одержання дозволів на будівництво»: зі 140 на 35 позицію. +105 позицій — це найбільше зростання за компонентом серед усіх інших країн. Йому сприяло те, що Київська міська рада зменшила розмір пайової участі в розвитку інфраструктури для нежитлових будівель з 10 до 2%, і зниження вартості послуг з технагляду в будівництві.
За компонентом «Сплата податків» Україна піднялася з 84 на 43 сходинку. +41 пункт — це результат зменшення та уніфікації ставки Єдиного соціального внеску. Ці зміни відбулися у 2015 році, але через особливість методології рейтингу їх зарахували лише тепер.
У звіті Світового банку позитивно відзначено те, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку запровадила вимогу розкривати інформацію щодо угод із зацікавленістю. На жаль, це не вплинуло на підвищення позиції України за компонентом «Захист міноритарних акціонерів», бо знизилася оцінка за двома іншими індексами (прав акціонерів і корпоративної прозорості), які також формують цей компонент.
Україна піднялася на дві позиції за компонентом «Приєднання до електричної мережі» завдяки зменшенню вартості приєднання електроустановок до мереж Київенерго і на 1 позицію за компонентом «Врегулювання неплатоспроможності» (завдяки технічним корегуванням показників).
На жаль, позицій України не поліпшено за критеріями «Започаткування бізнесу», «Отримання кредиту», «Міжнародна торгівля», «Примусове виконання контрактів», «Реєстрація власності». Зміни в Україні в цих сферах виявилися недостатніми порівняно з успіхами інших країн.
«Ми йдемо вперед. Можливо, не так швидко, як хотілося б, але чітко знаємо, в якому напрямі нам слід рухатися. Цьогоріч місія Світового банку приїжджала в Україну на наше запрошення, щоб її висновки були максимально об’єктивними. Думаю, ми продовжимо таку практику надалі. І звісно, працюватимемо на поліпшення бізнес-клімату», — прокоментував результати рейтингу перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«+4 позиції — це добре, але ми хочемо краще. Увійти в Топ-40 рейтингу Україні має допомогти законопроект, який розробили Мінекономрозвитку і Офіс ефективного регулювання, №6540. Ухвалити його треба якомога швидше, адже в дерегуляції важлива швидкість. Інші країни теж орієнтуються на рейтинг і роблять багато, адже як і ми, зацікавлені в залученні інвесторів. Щоб залишатися на тому самому місці в рейтингу, треба бігти, а щоб рухатися вперед — бігти вдвічі швидше. Тому ми підкреслюємо необхідність якомога швидшого ухвалення законопроекту №6540, який значно поліпшить інвестиційний клімат в Україні», — зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі нагадує, що оцінка Світового банку в Doing Business охоплює показники у 189 країнах. Її опрацьовують з використанням відгуків представників урядів, науковців, фахівців-практиків і рецензентів.
Рейтинг покликаний дати об’єктивну основу для розуміння і вдосконалення систем нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності у всьому світі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»