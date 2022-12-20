Корупційні викриття в Європарламенті можуть підірвати довіру громадян до євроінституцій і вплинути на підсумки наступних виборів

Насичений подіями останній політичний тиждень цього року в Брюсселі минув у світлі корупційного скандалу, який сколихнув Європарламент. Те, що в нього втягнені чинні й колишні євродепутати, а також віцепрезидент ЄП, яка нібито брала великі суми грошей та коштовні подарунки від катарських лобістів в обмін на ухвалення політичних рішень на користь цієї країни, створює серйозні проблеми для репутації всіх євроінституцій. Як заявила у виступі президент ЄП Роберта Мецола, яка була особисто присутньою під час обшуку бельгійською поліцією помешкання своєї заступниці, європейська демократія опинилася під загрозою.

Обшуки, затримання, арешти

Роберта Мецола була проінформованою про поліцейську операцію у стінах ЄП заздалегідь і надала правоохоронним органам Бельгії повне сприяння. Під час розслідування брюссельська поліція заарештувала чотирьох підозрюваних, серед яких 44-річна віцепрезидент Європарламенту від Греції, в минулому телеведуча грецького телебачення Єва Кайлі, яка була однією з найвідоміших постатей у ЄП. Затримано також було її цивільного чоловіка, який обіймав посаду помічника євродепутата, і колишнього євродепутата від Італії. Нині Єва Кайлі та ще троє підозрюваних перебувають у бельгійській в’язниці. Попередньо їм висунули звинувачення в корупції та відмиванні грошей.

Наслідком понад 20 обшуків, які протягом кількох днів тривали не лише в Бельгії, а й в Італії та Греції, стали 1,5 мільйона євро готівкою. У квартирі Єви Кайлі поліція знайшла 150 тисяч євро. За повідомленнями бельгійських ЗМІ, поліція затримала батька Кайлі, коли той виходив з готелю Sofitel в центрі Брюсселя із сумкою, повною готівки.

Ця справа стала справжнім шоком для ЄС. Це найбільший корупційний скандал, який трапився тут за останні чверть століття, і можливо, найсерйозніший за потенційними наслідками. Адже він підірвав довіру до демократичних процесів, які лежать в основі функціонування цього політичного блоку, до складу якого входять 27 країн.

Журналісти та експерти, які знаються на умовах гри у брюссельській бульбашці, стверджують, що передчуття такого сенсаційного викриття вже давно витало в коридорах євроінституцій. Адже активісти, які закликали до прозоріших правил гри для лобістів у Брюсселі, застерігали, що чинні норми, які регулюють діяльність лобістів, слабкі та їх виконують лише умовно.

Троянський кінь корупції

Європарламент завжди, мов магніт, притягував лобістів та інших політичних гравців, які прагнули донести до законодавців ЄС свої інтереси. Хоч ЄП, мабуть, — найменш впливовий серед інституцій ЄС, його повноваження трохи зросли 2009 року. І тепер 705 законодавців формують законодавство, як правило, на останніх етапах підготовки.

Ще важливіше те, що Європарламент — висока трибуна для публічних дебатів. Сесійна зала ЄП— місце, де законодавці із 27 країн ЄС виступають із приводу профільних питань, формуючи громадську думку і позицію ЄП. Наприклад, Катар, який зазнав гострої критики за погані умови праці для робітників-мігрантів, заручився публічною підтримкою Єви Кайлі. Вона побувала в Катарі напередодні відкриття чемпіонату світу, а по поверненні виголосила в ЄП чудову промову, привітавши Катар — господаря чемпіонату світу з футболу як «лідера в захисті трудових прав» і вихваляючи «історичну трансформацію країни».

Коли минулого тижня євродепутати зібралися на останню сесію року у Страсбурзі, багато хто з них не міг приховати шоку від останніх подій. «Ми всі з вами перебуваємо посеред місця злочину: тут опечатано офіси, наші колеги в тюрмі, і є висока ймовірність того, що принаймні один з них став троянським конем корупції та іноземного втручання», — сказала німецька євродепутат Ганна Нойманн.

Хоч технічно скандал у Катарі стосується лише Європарламенту, репутаційні загрози для інших євроінституцій очевидні. Коли минулої п’ятниці очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель прибули на останній цього року саміт ЄС, перше питання, з яким до них кинулися журналісти, було не про війну в Україні і не про ціни на газ, а про те, що збирається робити ЄС, щоб боротися з корупцією.

Як стало відомо ЗМІ, за зачиненими дверима саміту прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав колег скоординувати заяви щодо катаргейту з огляду на серйозність кризи. А президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що ця проблема загрожує отруїти довіру до всього ЄС.

Наступні вибори до Європейського парламенту мають відбутися 2024 року. І у брюссельському істеблішменті вже лунають побоювання, що цей скандал перетворить євроскептиків на запеклих циніків, а виборці ще більше віритимуть гаслам антиєвропейських партій.

Тим часом Роберта Мецола вже пообіцяла ухвалити наступного року оновлені етичні норми і стандарти для діяльності лобістів у стінах Європарламенту. Проте може виявитися, що іміджу ЄС це вже мало допоможе.

Як сказав, виступаючи в ЄП лідер групи «Європейська народна партія» Мартін Вебер, довіра приходить пішки, але відлітає на літаку.