Важливо, щоб доходи від заморожених активів рф були доступні Україні вже наступного року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Глава уряду подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Сторони обговорили питання реалізації цієї ініціативи.

«Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була змога спрямувати їх на всі критичні потреби, зокрема військові», — зазначив Денис Шмигаль.

Також сторони обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. Як зауважив Прем’єр-міністр, пріоритетними для України залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики. Він підкреслив, що Україна вдячна за 7,85 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. На перші 3,9 мільярда доларів очікуємо найближчими тижнями.

«Запроваджуємо системний підхід у фінансуванні проєктів економічного відновлення. Відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України, протягом двох місяців плануємо затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік та передати його партнерам», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду подякував США за оголошення про надання 500 мільйонів доларів нових коштів на енергетичну допомогу та переадресування раніше оголошених 324 мільйонів доларів на екстрені енергетичні потреби в Україні.

«Підтримка енергетики для нас сьогодні критично необхідна, щоб відновити знищене ворогом. Цінуємо, що США непохитно стоять пліч-о-пліч з Україною в нашій боротьбі за свободу», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр обговорив інвестиції в Україну з керівниками компаній Amentum, Clayco, Bob Clark Beyond та Westinghouse. Денис Шмигаль зауважив, що це позитивний сигнал для української економіки.

Залучення інвестицій від американських компаній для відновлення України, навчання і перенавчання українців та створення умов для повернення українців додому, використання заморожених російських активів на користь України — ці та інші питання під час зустрічі обговорили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та Пенні Пріцкер.

У зустрічі узяли участь Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк, CEO компанії Clayco Роберт «Боб» Кларк, Westinghouse — Патрік Фрагман, Amentum — Джон Хеллер, радники спеціального представника США з питань економічного відновлення України та Посольства США в Україні і перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«На порядку денному — вкрай важливі питання для нашої економічної самодостатності. Активну роботу в цьому напрямі разом з офісом Пенні Пріцкер ми почали ще торік. Сьогодні обговорили прогрес, якого вдалося досягти за останній час у розрізі ключових кроків, зокрема залучення інвестицій, створення умов для повернення українців, розбудови інституційної спроможності державних органів. Наприклад, початок роботи Стратегічної інвестиційної ради, необхідні кроки для реформи управління публічними інвестиціями, створення інституції для підготовки якісних інвестиційних проєктів (Project Preparation Facility), спільні зусилля для використання заморожених російських активів на користь України», — зазначила Юлія Свириденко. Головне завдання Стратегічної інвестиційної ради — підвищити ефективність публічних інвестицій, якість координації в царині інвестицій з партнерами. Восени рада планує затвердити єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на наступний рік.

Також під час зустрічі обговорювали питання вдосконалення роботи урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, пришвидшення підготовки проєктів та вдосконалення процесу планування, реалізації спільних проєктів у галузі атомної енергетики, оборонній галузі, будівництві та розширення співпраці між американськими та українськими компаніями.

Присутні на зустрічі представники компаній США розповіли про поточну роботу в Україні та свої плани. Наприклад, Westinghouse спільно з Енергоатомом навесні цього року розпочав реалізацію проєкту з будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000. А компанія Amentum працює над створенням спільного підприємства з АТ «Українська оборонна промисловість». Будівельна компанія Clayco розглядає можливість участі у проєктах відновлення в Україні.

Також обговорювали питання ринку праці та створення умов для повернення українців, які через війну були змушені виїхати за кордон, зокрема, впроваджуючи програми з навчання та перенавчання, розвиваючи грантові програми для створення власного бізнесу, іпотечні — для купівлі житла на доступних умовах та інші.

«На Конференції з відновлення в Берліні ми оголосили ініціативу Skills Alliance, мета якої — надати українцям можливість здобути навички, необхідні для відбудови. Опанування новими професіями чи підвищення кваліфікації поліпшить перспективи працевлаштування в Україні, зокрема для молоді, ВПО, ветеранів, а також створить умови для повернення людей, які вимушені були виїхати за кордон. Ми налаштовані на посилення координації й подальшу співпрацю за цим напрямом», — зазначив Олексій Соболев. Як зазначали на зустрічі, Україна зацікавлена в розширенні іпотечної програми «єОселя» і працює над цим спільно з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки