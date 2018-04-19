35 дітей із Рівненщини, щасливі та усміхнені, днями вирушили на оздоровлення до Міжнародного дитячого центру «Артек», що у Пущі-Озерній. Ще 93 уже прийняв Український дитячий центр «Молода гвардія» в Одесі. Тобто оздоровчий сезон-2018 відкрито.

Втім, усі вони — пільговики: сироти, позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю, діти учасників АТО. А чи посміхнеться літо тим, хто не має пільг, — звичайним дітям зі звичайних родин?

Батьки доплатили лише 2 тисячі

— Справді, відповідно до Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» держава зобов’язана оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, — каже заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко. — Втім, нещодавно голова облдержадміністрації Олексій Муляренко розпорядженням схвалив обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв до 2022 року. Уже сама її назва свідчить про пріоритети виконавчої влади області на найближчу перспективу. Кілька років поспіль оздоровлення проходить без участі Фонду соціального страхування, тому важливо зберегти мережу оздоровчих закладів нашого краю задля можливості оздоровлення максимальної кількості дітей. До слова, чи не най­яскравішими спогадами дитинства особисто для мене є активний відпочинок в оздоровчих закладах.

Торік на Рівненщині напрацювали новий порядок оздоровлення, яким скористалися всі, хто побажав: він передбачає можливість співфінансування путівок із бюджетів різних рівнів та інших фінансових джерел: кошти місцевих бюджетів, профспілок, підприємств та організацій, спонсорів і, нарешті, батьківська доплата. Він діятиме й у цьому сезоні.

Так от, там, де органи місцевого самоврядування спрацювали як належить і передбачили в бюджетах відповідні кошти, максимальна кількість дітей отримали цілющий літній ковток здоров’я. А батьківська доплата становила не більш як 2 тисячі гривень при середній ціні путівки 6 тисяч за зміну.

Активно залучатимуть до роботи студентів

Нині оздоровчі заклади краю завершують формування цін на сезон-2018.

— І знову маємо проблеми, які не залежать від нас, — розповідає директор ДСОК «Країна мрій» заслужений працівник освіти України Іван Дячук. — Дорожчають енергоносії, зростає мінімальна заробітна плата, а ще — плата за землю та нерухоме майно. Усе це впливає на ціну путівки. Ще одна гостра тема — залучення до роботи педагогів: якщо орієнтуватися на дипломованих фахівців, то й оплата їхньої праці має бути відповідна до тієї, що вони отримували за основним місцем роботи. Це знову зростання вартості оздоровчої зміни. Тому дуже актуальним є відновлення літньої практики для студентів педагогічних навчальних закладів. Те саме стосується й медиків.

Не залишають директорів оздоровниць сам на сам із означеними проблемами профспілки:

— Торік завдяки підтримці профспілок у стаціонарних оздоровчих закладах оздоровлено близько 2,5 тисячі дітей, — каже голова Федерації профспілок області Микола Шершун. — Саме з бюджетів профспілок вдалося залучити понад 4 мільйони гривень, а це — 50 відсотків від середньої вартості дитячої путівки. Завдяки співпраці профактиву з господарськими керівниками до 17 відсотків її вартості оплатили підприємства та організації, ще якусь частину — спонсори, майже півмільйона гривень виділили місцеві бюджети. Тож батьківська доплата становила не більш як 25 відсотків. Нині націлюємо наших активістів на активнішу роботу, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, яких на Рівненщині вже 28 і які володіють належним фінансовим ресурсом. Водночас працюємо з народними депутатами від області щодо відновлення часткового фінансування оздоровлення застрахованих осіб та членів їхніх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

А діти із шести північних, «чорнобильських» районів області можуть поїхати на оздоровлення аж на… південь Франції. Асоціація «Друзі Рівненської області», яку за 2 тисячі кілометрів утворили небайдужі до України родини, за 26 років незалежності подарувала Середземне море та гостинність кільком поколінням дітей-чорнобильців. 26 квітня її представники традиційно приїдуть на Рівненщину, щоб разом із нами вшанувати пам’ять тих, хто ціною власних життів зупинив розбурханий атом, і обговорити деталі оздоровлення-2018.

ДОВІДКА «УК»

Влітку 2018-го на Рівненщині планують оздоровити 55 тисяч дітей пільгових категорій (близько 36% школярів). На це в обласному бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень, ще 200 бюджетних тисяч спрямують на відпочинок у оздоровницях краю дітей зі Сходу України.

Між тим, на диспансерному обліку на Рівненщині перебуває понад 111 тисяч дітей віком до 14 років і понад 40 тисяч підлітків. Багато з них уже мають по кілька діагнозів, тож повноцінне оздоровлення влітку — надійний шлях до одужання.