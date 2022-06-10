Переселенці, які приїхали в Полтаву вперше, відзначають дві місцеві особливості: в обласному центрі багато велосипедистів і зовсім немає маршруток. Щоб з околиці дістатися до центру міста, доводиться годину очікувати на зупинці. Проте вони визнають, що останніми днями громадського транспорту на вулицях Полтави побільшало. Чиновники, які мають стосунок до пасажирських перевезень, запевняють, що з 11 червня в Полтаві повернуться до звичної роботи й маршрутки. І це додає містянам та гостям стриманого оптимізму.

Перевізники не хочуть працювати без прибутку

Чому ситуація стабілізується саме з 11 числа? Та тому, що на початку червня рішенням виконавчого комітету Полтавської міськради затвердили нові тарифи на проїзд у комунальному та приватному транспорті міста. Від цієї дати квиток у приватному автобусі коштуватиме 15 гривень, у комунальному — 12, у тролейбусі — 10 гривень. Своє рішення чиновники вмотивували тим, що вартість дизельного палива та бензину істотно зросла, і виконувати перевезення за старими тарифами не просто невигідно, а змушує водіїв і перевізників працювати у збиток.

«Комунальні перевізники надаватимуть послуги за старими тарифами (8 гривень коштує проїзд в автобусі та 6 — у тролейбусі) до 11 червня. А потім запрацює диференційований тариф: не більш як 15 гривень у приватних автобусах, не більш як 10 та не більш як 12 гривень у комунальних тролейбусі та автобусі відповідно. Через тиждень-два ми доробимо систему, опублікуємо перелік послуг. Усі пільговики їздитимуть безплатно, як і тепер. Інші можуть придбати електронні картки (на 40—50 поїздок), і вартість проїзду буде від 10 до 15 гривень. Картка, проведена через валідатор, буде вже без сплати. Усі приватні перевізники повинні мати валідатор, участь у конкурсі можуть брати й ті перевізники, з якими ми розірвали договори. Думаю, що саме вони і долучаться передусім», — повідомив на брифінгу для журналістів Полтавський міський голова Олександр Мамай.

27 травня Полтавська міська рада розірвала договори із приватними перевізниками (ось чому на вулицях немає маршруток), оскільки, як пояснюють чиновники, вони шантажували владу і жителів міста. Тобто перевізники просили місцеву владу підвищити тарифи на проїзд у приватних автобусах. Але їм не пішли назустріч, і тому вони з 13 травня припинили надавати послуги з перевезення.

«Їх попередили після того, як вони вийшли на лінію. У воєнний час неприпустимий шантаж влади та жителів міста перевізниками, які тримають монополію на транспортному ринку», — розповів перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

За його словами, на початок червня у місті працювали 48 тролейбусів і 13 комунальних автобусів. Полтавська міська рада отримує скарги від жителів міста, які не вдоволені станом транспорту та недотриманням графіків.

Полтавські перевізники мають власне бачення ситуації, що склалася на ринку міських пасажирських перевезень.

«Я несу відповідальність за колектив, який у мене працює. Виконую програму Президента, який сказав підприємцям за змогою максимально зберігати робочі місця, влаштовувати на роботу переселенців, що я і роблю. У мене один водій з Маріуполя, інший з Попасної Луганської області», — розповідає представник перевізників підприємець Галина Залізняк.

Автобуси курсують у піковому режимі

Вона продовжує: «Від початку війни у мене були червоні телефони, коли просили наші транспортні засоби, щоб перевозити переселенців. Чергували біля міськвиконкому, возили переселенців із потягів. Тоді потреба була, а зараз нас не хочуть слухати. Багато пасажирів пишуть у телеграм-каналі і фейсбуці, що перевізники погані. Ми не винні, бо ми нічого не вирішуємо. Усе, що хоче перевізник, — економічно обґрунтувати тариф. Сьогодні на заправках кілометрові черги.

На приміських маршрутах немає контролю з 2012 року. Приміські перевізники не погоджують тариф з облдержадміністрацією. А в нас, на жаль, процедуру збережено, і ми не можемо їхати за тією ціною, яка економічно доцільна і тримає підприємство на плаву. Як можна возити за 8 гривень, якщо ми дотерли колеса і не можемо купити гуму? А нас зробили винними.

24 лютого пропан коштував 17 гривень, тепер — 40 гривень. Це підвищення на 120 відсотків. На мою думку, щоб улаштовувало всіх (і населення, і перевізників), тариф має бути 12 гривень. Цим тарифом усі задоволені. Вирішуймо і їдьмо».

Містяни теж тільки за пропозицію пані Галини, бо чимало з них не можуть вранці вчасно дістатися на роботу. І це попри те, що 20 травня після 10-денної перерви КП «Полтаваелектроавтотранс» відновило рух комунальних автобусів за п’ятьма маршрутами, а з 23 травня — ще сімома. Із 25 травня це підприємство відновило рух автобусного маршруту №5 Критий ринок — Яківці.

«Ми знайшли можливість закупити паливо для автобусів. Тому й відновлюють роботу зазначені комунальні транспортні маршрути загального користування», — повідомив Олександр Мамай, зазначивши, що всі автобуси курсуватимуть у піковому режимі згідно із графіками руху.

Насамкінець. Отже, в Полтаві вартість проїзду поки що залишається незмінною: 6 гривень у тролейбусі і 8 гривень в автобусі. Спочатку приватні перевізники у вимогах до міської влади називали тариф 25 гривень, потім 15, а тепер згодні на 12 гривень.

У Кременчуці вартість проїзду в міському транспорті вже підвищили: до 10 гривень у тролейбусі, до 12 — у комунальних автобусах і до 15 гривень у приватних автобусах. Новий тариф у приватному транспорті діє з 26 травня, у комунальному — з 1 червня. Пільги надають без будь-яких обмежень усім жителям та гостям міста.