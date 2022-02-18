На Харківщині активно на усіх рівнях впроваджують цифровізацію адміністрування, створивши в облдержадміністрації 2020 року профільний структурний департамент. Ще два роки тому це було незвичним для багатьох державних та самоврядних ланок регіонального і місцевого управління. Проте нині навряд чи хто навіть не з чиновників, а з пересічних громадян уявляє роботу владних структур без таких штабів цифрової трансформації.

У краї діють програми інформатизації «Електронна Харківщина» та «Цифрова трансформація». А для забезпечення сприятливих умов розвитку ІТ-індустрії й розбудови інноваційної інфраструктури створено робочу групу для реалізації проєкту «Харківщина — Кремнієва долина України».

Держава у смартфоні починається із глибинки

Доступність цифрових державних та місцевих сервісів і послуг для краян незалежно від того, в маленькому селі чи в обласному центрі вони живуть, створення та вдосконалення єдиного цифрового простору Харківської області, за словами в.о. директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської облдержадміністрації Марини Сємєнєй, покладено в основу розробленої 2021 року програми «Цифрова трансформація». Її послідовно впроваджують в області. І першочергові завдання реалізації її кроків, на думку Марини Сємєнєй, — розвиток цифрових навичок жителів Харківщини, оскільки без певної бази знань будь-яка комп’ютеризація не стане масовим явищем.

Саме тому департамент цифрової трансформації регіону значну частину зусиль спрямовує на залучення населення до проходження навчання на зазначеній онлайн-платформі. І це дає конкретний позитивний результат.

«У листопаді 2021 року в області проходили масштабні навчання «Місяць цифрової грамотності». Наприкінці минулого року майже 11 тисяч харків’ян та жителів області пройшли ці курси. Тож ми займаємо 14-ту сходинку в загальнодержавному рейтингу. Для ефективного розвитку цифрової економіки, цифрового суспільства, режиму paperless, реалізації програми Президента України «Держава в смартфоні» треба передовсім навчити людей користуватися електронними сервісами», — розмірковує в.о. директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської облдержадміністрації.

За її словами, головні акценти в цифровій трансформації регіону зроблено на переході до електронних сервісів місцевих органів влади, галузей охорони здоров’я, освіти, розбудові та підтримці єдиної мережі ЦНАПів Харківської області, створенні сучасних «Дія.Центрів».

«Першочерговий етап упровадження інформаційно-комунікаційних послуг — розгортання єдиного електронного сервісу для жителів Харківської області на базі КП «Харківські обласні комунікаційні системи». Це дасть змогу надавати населенню Харківської області адміністративні, соціальні послуги та доступ до реєстрів територіальних громад (ЄЕС). Загалом надаватимуть понад 500 послуг, а це найбільший показник в Україні», — розповідає Марина Сємєнєй.

Адмінпослуги — в електронній формі

Центри надання адміністративних послуг недарма називають ще й центрами цифрової культури та грамотності, адже тут можна без черг, бюрократичних зволікань та корупційних зазіхань на ваш гаманець отримати якісний сервіс, долучитися до оволодіння навичками поводження із сучасною технікою. У ЦНАПах Харківської області створено 58 місць для самообслуговування відвідувачів, де працівники можуть надавати допомогу та консультації щодо самостійного отримання е-послуг відвідувачами, призвичаюючи людей до користування електронними сервісами. Цьому сприяє запровадження еквайрингового обслуговування для оплати адміністративного збору через платіжні термінали.

За словами Марини Сємєнєй, українці часто асоціюють успішну європейську інтеграцію із практичними речами, зокрема роботою центрів надання адміністративних послуг, які чимало громадян вважають осередками європейськості на місцевому рівні. І пріоритетна увага департаменту до розвитку ЦНАПів у краї не випадкова, адже Харківщина стала першопрохідцем реформування адміністративних послуг в Україні, яке розпочалося ще 2012 року.

«Після створення територіальних громад можливості наблизити послуги до людей з’явилися навіть у невеликих населених пунктах. Завдяки ширшим повноваженням і спроможності громади поступово почали відкривати центри надання адміністративних послуг на місцях. Адже уряд після ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування ЦНАП та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» зобов’язав це робити на всіх рівнях. Нині в області якісні адміністративні послуги жителям громад надають 74 точки доступу до адміністративних послуг — 36 ЦНАПів органів місцевого самоврядування, 26 віддалених робочих місць, 11 територіальних підрозділів міста Харків та один мобільний ЦНАП. Відсоток громад, де утворено центри надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, у загальній кількості громад становить 71,4», — розповіла керівниця департаменту. Вона акцентує, що завдяки співпраці уряду та проєкту «Підтримка електрон­ного урядування для децентралізації в Україні» було розроблено сучасну інформаційну систему для ЦНАПів в Україні «Вулик», яка пришвидшила роботу центрів удесятеро. До інформаційних центрів «Вулик» уже долучилися десять ЦНАПів області.

Нині всі центри надання адміністративних послуг регіону мають особистий кабінет на платформі «Дія.Центрів», де можуть навчатися та проходити профільні курси. Дев’ять ЦНАПів Харківської області вже приєдналися до нового функціоналу Мінцифри — шерингу документів. Тож відвідувачі відділу ЦНАПу під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред’явити електронний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження в застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа.

Держава не споглядає, а допомагає

Не кожна громада здатна самотужки облаштувати ЦНАП. І тут на виручку приходить програма співфінансування. У 2021 році з державного бюджету вперше було надано субвенцію на будівництво, реконструкцію та забезпечення обладнанням центрів послуг у громадах.

На Харківщині було підібрано сім громад, які отримали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг у сумі 2494,62 тисячі гривень. Ці кошти було спрямовано на облаштування будівель та приміщень, де розташовано центр, а також забезпечення їх обладнанням, зокрема для видачі паспортних документів, посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів, технічними та програмними засобами, електронними системами документообігу та інформаційної взаємодії.

За даними департаменту цифрової трансформації регіону, за підсумками тендерів було використано кошти з державного бюджету — 2491,128 тисячі гривень та місцевих бюджетів — 111,2 тисячі гривень. За рахунок субвенції закуплено п’ять робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-картки, а також чотири робочі станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів.

Цього року на розвиток мережі ЦНАПів передбачено 231 000 тисячу гривень. За попередніми даними, у вищезазначеній субвенції планують взяти участь 44 територіальні громади Харківської області з 56.

Міністерство соціальної політики України для надання соціальних послуг жителям об’єднаних територіальних громад із застосуванням електронного документообігу впровадило програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». З початку минулого року всі такі послуги жителям Харківській області надають через цей програмний комплекс.

Із партнерами можна й гори здолати

Як розповіла Марина Сємєнєй, до розбудови мережі ЦНАПів активно долучаються і міжнародні донори. Торік у Великобурлуцькій громаді розпочав роботу новий ЦНАП, створений за підтримки Програми ЄС «U-LEAD з Європою». Громаді було надано консультації та навчання, а також матеріальну допомогу (розроблення зонування приміщення ЦНАПу, його капітальний ремонт, придбання меблів та офісної техніки), яка становила 1024,254 тисячі гривень. У модернізованій енергоефективній будівлі ЦНАПу облаштовано сім робочих місць, зокрема місце для самообслуговування відвідувачів. Новостворений ЦНАП надає 150 послуг для понад 15 тисяч жителів громади, зокрема й найнеобхідніші для громадян та бізнесу. Громада співфінансувала благоустрій прилеглої території та встановлення систем безпеки приміщення.

За кошти міжнародної програми «U-LEAD з Європою» (майже півтора мільйона гривень) було придбано мобільний ЦНАП у Лозівську міську територіальну громаду, який запрацював торік у першій половині року. Усього там надають 214 адмінпослуг. За допомогою цього ЦНАПу здійснюють прийом громадян за затвердженим графіком та маршрутами тричі на тиждень, наближаючи адміністративні послуги до жителів віддалених населених пунктів громади. Для комфортного і повноцінного прийому мобільний ЦНАП облаштовано двома робочими місцями, необхідною офісною технікою, платіжним терміналом, пандусом, кондиціонером, системою обігріву, відеоспостереженням. Для людей з особливими потребами придбали спеціальне обладнання, щоб фахівці могли обслуговувати їх удома.

В області для людей, які за станом здоров’я не мають змоги самостійно пересуватися, а також хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, і людей похилого віку понад 80 років працюють 15 кейсів «Мобільний офіс». Усі вони мають комплект сучасної портативної техніки, який дає змогу у форматі віддаленого робочого місця здійснювати повноцінний прийом документів для отримання адміністративних послуг за місцем перебування громадян.