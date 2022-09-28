Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про важливі домовленості з партнерами нашої держави під час 77-ї сесії Генасамблеї ООН

Із перших днів повномасштабного російського вторгнення Україна об’єднала навколо себе весь цивілізований світ. Попри те що рф роками інвестувала мільярди доларів у свою пропаганду на Заході, уряди та громадяни більшості західних країн беззаперечно підтримують нашу державу. Проте важливо продовжувати роботу над збереженням і розширенням підтримки України. На цьому у промові на черговому засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що разом із першою леді Оленою Зеленською минулого тижня працював у Великій Британії та США, аби проукраїнська коаліція збільшувалась і давала конкретні результати для перемоги України.

«Наша команда провела майже 50 різних зустрічей. Більшість із них відбулися на полях Генеральної Асамблеї ООН. Це дуже важливий майданчик багатосторонньої дипломатії. Говорили і домовилися з нашими партнерами та союзниками про: безпеку українських ядерних об’єктів та демілітаризацію Запорізької атомної електростанції; фінансову підтримку України; конфіскацію російських активів та відновлення України; покарання російських воєнних злочинців та гарантії безпеки для нашої держави; продовження зернової ініціативи для подолання продовольчої кризи у світі», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Проукраїнська коаліція лише збільшується

«З очільником МАГАТЕ є домовленість про збільшення їхньої місії на ЗАЕС. Особливо важливим спілкування в цьому контексті було із президентом Франції, прем’єром Японії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок — нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників росатому. Далі — виведення російських військ із території ЗАЕС і повна демілітаризація Енергодара та 30-кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України, щоб ми могли гарантувати безпеку її роботи», — переконаний Денис Шмигаль.

Щодо переговорів про фінансову допомогу Україні в цьому та наступному роках очільник українського уряду відзначив дуже важливе спілкування з керівництвом МВФ і Світового банку.

«Фактично це дві найбільші міжнародні фінансові організації, які запевняють, що й надалі підтримуватимуть Україну. Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спец­програмою. Очікуємо, що місія щодо України розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма — наступного року. Цього ж року Україна отримає від фонду загалом 2,8 мільярда доларів. А від Великої Британії Україна отримає 500 мільйонів доларів на закупівлю газу, що ще більше посилить нашу стійкість у цьому опалювальному сезоні.

Фінансова допомога Україні тісно пов’язана із нашим короткостроковим та довгостроковим відновленням. Про це говорили із президентом Польщі, прем’єром Великої Британії, керівництвом ООН та міжнародних фінансових інституцій, головою USAID. Крім плану відбудови, обговорювали ресурси, необхідні для якісної його реалізації. Майже 500 мільярдів доларів російських активів заморожено на Заході. Лобіюємо ухвалення нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, щоб саме російські конфісковані кошти стали основним ресурсом нашої відбудови та європейської трансформації», — зазначив Денис Шмигаль.

Щодо покарання росії за її злочини в Україні, то, за словами Прем’єра, воно має бути не лише економічне та фінансове: «Усі російські воєнні злочинці включно з вищим керівництвом мають понести відповідальність. Не зупинимося, доки всі вони не опиняться на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Питання створення такого трибуналу порушували в розмовах із прем’єрами Канади, Нової Зеландії та Японії, президентом Латвії. Весь світ має знати про російські злочини. Паралельно з конфіскацією активів рф та покаранням її воєнних злочинців адвокатуємо подальше посилення санкцій».

Прем’єр додав, що детально обговорювали гарантії безпеки для України, які напрацювала група Єрмака — Расмуссена. А також ефективність зернової ініціативи для подолання світової продовольчої кризи.

«Менш ніж за два місяці з портів Одеси вийшло 218 суден з агропродукцією. Це майже 5 мільйонів тонн експорту. Для світу це продовольча безпека, а для України — експортні надходження, допомога агросектору та загалом економіці. З усіма колегами, зокрема з Індії та Іраку, говорили про важливість продовження роботи зернового коридору.

Під час усіх зустрічей з нашими союзниками чули важливий меседж про те, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде потрібно. кремлівський режим вважав, що через сім місяців війни Захід забуде про Україну, втомиться і перестане допомагати. Цього не сталося і не станеться. Проукраїнська коаліція у світі лише збільшується. Ми не відступаємо від нашої мети звільнити свої землі, перемогти в цій війні та побудувати заможну європейську Україну. Для цього працюємо і на міжнародній арені, і всередині країни», — резюмував Прем’єр.

Рішення уряду

Україна повністю заборонила експорт товарів до рф. Уряд ухвалив відповідну постанову, що буде чинною до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування рф недружніх дій проти України.

«Продовжуємо санкційний тиск проти рф. Із початку війни експорт товарів до рф де-факто зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, таке ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами рф, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів.

Уряд підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, згідно з якою, на територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить жителів безплатною деревиною. Витрати на закупівлю та доставлення деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з держбюджету.

Згідно з рішенням уряду, місцеві бюджети отримають належну їм частину акцизу з пального у другому півріччі 2022 року. Нині на окремому балансовому рахунку казначейства за перше півріччя 2022-го накопичено 20,5 мільйона гривень нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального, який і розподілять.