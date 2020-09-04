Пандемія поки що не здає своїх позицій. І навіть колись затяті скептики нині вже не такі впевнені, що ця проблема їх насправді омине. Тож не зайве знати, куди слід невідкладно звернутися і яку саме допомогу в межах програми медичних гарантій можуть безоплатно отримати пацієнти з COVID-19 або з підозрою на нього.

Станом на 3 вересня, Національна служба здоров’я України виплатила майже 3,5 мільярда гривень за надання медичними закладами допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус чи з підозрою на нього. Зокрема, 2,5 мільярда отримали заклади, які надавали стаціонарну допомогу таким хворим. Загалом на надання таких послуг НЗСУ законтрактувала 260 лікарень. Про це повідомила директор департаменту комунікацій Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

764 мільйони гривень отримали 25 Центрів екстреної медичної допомоги. 147 мільйонів отримали ті, де працюють мобільні бригади, які виїжджають за викликом до людей, котрі мають підозру на зараження. На сьогодні, контракти з НСЗУ за цим пакетом мають 935 медзакладів, в яких працюють майже 1600 мобільних бригад. Також 49 мільйонів гривень отримали установи, які надавали стаціонарну допомогу у квітні 2020 року, але не входили до переліку лікарень, визначених для госпіталізації пацієнтів із цією хворобою. Виплати від НСЗУ отримали 144 такі лікарні.

Фахівець нагадала про докладний алгоритм, за яким має діяти людина, якщо має підозру на зараження коронавірусом або певні симптоми, скажімо, лихоманку, кашель, задишку, ускладнене дихання тощо.

«Найперше, що слід зробити — негайно зателефонувати до лікаря, з яким ви підписали декларацію. Самотужки йти до нього на прийом не слід. Аби не наражати інших людей на небезпеку. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на COVID-19. Пацієнт не має самотужки шукати, де він зможе пройти тестування та прямувати до лабораторії. Мобільна бригада зобов’язана приїхати до нього додому», — наголосила вона.

Пацієнтам, які не уклали угоди з лікарем, або якщо такий лікар з певних причин відмовив у направленні мобільної бригади, слід зателефонувати на регіональну «гарячу лінію» з питань COVID-19. Тоді мобільну бригаду викличе диспетчер. Номери телефонів цих ліній по областях можна знайти на сайті НСЗУ або на сайті COVID-19.gov.ua. Після проведення тестів їхні результати повідомлять і пацієнту, і його лікарю.

Якщо діагноз підтвердиться, лікар, з яким укладено угоду, має надати докладні рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Якщо він важкий, фахівець має порекомендувати звернутися до профільної лікарні поблизу місця вашого проживання. Важливо зазначити, що особи, які контактували з хворим, мають також терміново пройти тестування на вірус.

Людям, які відчувають, що їхній стан критичний, мають утруднене дихання та високу температуру, — слід зателефонувати до швидкої допомоги. Бригада екстреної медичної допомоги оцінить стан на місці виклику та за необхідності доставить до лікарні, визначеної в конкретному регіоні для госпіталізації таких пацієнтів. Якщо фахівці визначать, що госпіталізація не потрібна, вони нададуть допомогу на місці, а також рекомендації щодо самоізоляції та направлять до такого пацієнта мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Пацієнтам, яких госпіталізували, варто знати, що до безоплатного пакета послуг для лікування від коронавірусної хвороби внесено: тестування на вірус, лабораторні та інструментальні дослідження, меддопомогу відповідно до галузевих стандартів, кисневу підтримку, інтенсивну терапію та підключення до апарата штучної вентиляції легень за необхідності, медикаментозну терапію та знеболення за потреби, а також консультації лікарів та інших фахівців.

Усі ліки, передбачені Національним протоколом лікування від COVID-19, включено до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів. Для самого пацієнта таке лікування є безоплатним, наголосила фахівець.

А до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги таких медзакладів, входять доплати медикам, які безпосередньо працюють з такими пацієнтами в розмірі до 300% до заробітної плати. А за вчасну виплату цих доплат несе відповідальність головний лікар закладу.