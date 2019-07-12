Ці кошти спрямовуватимуть на підтримку стартапів, на реалізацію яких необхідно 25—75 тисяч доларів протягом 24 місяців. Про це під час урочистої церемонії презентації фонду, яка відбулася в столичному інноваційному парку UNIT.City, розповів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. На його думку, бюджет вітчизняного інноваційного фонду в майбутньому може сягнути 4 мільярдів гривень.
Рішення про створення фонду розвитку інновацій уряд ухвалив у листопаді 2018 року. Він має забезпечувати стимулювання інноваційної діяльності, надавати фінансову підтримку інноваційним компаніям і проєктам, комерціалізовувати результати науково-технічних розробок, виводити на ринок нові товари і послуги, а також сприяти пошуку та залученню інвестицій у такі проєкти.
В уряді фонд називають головним інструментом підтримки нових бізнес-ідей, які народжуються у сегменті малого підприємництва та в окремих фізичних осіб, котрі займаються підприємницькою діяльністю.
Спочатку фонд надаватиме кошти для фінансування конкретних проєктів на грантовій основі. Їх підбиратиме спеціальна конкурсна комісія, а роботу фонду координуватиме наглядова рада. До її складу увійшли сім чоловік, серед яких заступник міністра фінансів Юрій Гелетій. І хоча фонд розпоряджатиметься державними коштами, уряд, зокрема Міністерство фінансів, не втручатиметься в його роботу.
«Моя філософія полягає в тому, щоб для ведення бізнесу не було потрібно безпосередніх контактів з чиновниками. Все має робитися дистанційно», — пояснив Володимир Гройсман. За його словами, на сьогодні в Україні впроваджено 120 електронних послуг, а «до кінця року їх може бути вже 180». «Буквально нещодавно ми запустили таку опцію, як реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в електронному варіанті — без надання довідок, спілкування з чиновниками», — повідомив Прем’єр.
За його словами, уряд поступово «підійшов до запуску Українського фонду стартапів, який стане якісним інструментом» інвестування стартапів і впровадження їх у реальний сектор економіки. Досі в Україні таких інструментів не було. Прем’єр розповів, що ідея створення публічного механізму з підтримки вітчизняних стартапів народилася в уряді після спілкування з представниками бізнесу та ІТ-сектору. «Для нас було особливо важливо, що ми це зробили прозоро й ефективно, аби не створити чергову державну установу, яка допомагатиме тільки обраним», — завважив Володимир Гройсман, наголосивши, що фонд — це інструмент, який дасть Україні можливість стати сильною.
За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, яка також взяла участь у презентації, фонд уможливить впровадження інновацій в українську економіку. «Чим більше інновацій, тим ліпше перебудовується економіка, підвищується продуктивність, зростають обсяги експорту й інвестицій», — переконана міністр. Вона зазначила, що «інноваційна система в Україні стрімко розвивається», і фонд фінансуватиме ті проєкти, які з високою часткою ймовірності можуть стати комерційно успішними.