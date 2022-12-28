Ми стоїмо на порозі нового 2023 року. Але сьогоднішні виклики будуть із нами і в найближчому майбутньому. На цьому у промові під час засідання уряду акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він уточнив, що насамперед ідеться про енергетику.

«Зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з’явилася завдяки героїчній роботі наших енергетиків із відновлення пошкодженого обладнання, зниженню споживання електроенергії у вихідний день та теплій погоді. 27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Триває відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє напрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці — критична інфраструктура, на другому — ВПК, на третьому — важливі виробництва, на четвертому — житловий фонд. Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр наголосив, що усім зрозуміло, що росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.

«Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні нового року. У разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень», — підкреслив він.

Прем’єр додав, що ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку.

«Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, у наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю», — зазначив Денис Шмигаль.

А щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. Кабмін на час воєнного стану знімає вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок Прем’єр називає виправданим в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України.

Агресорові не місце в цивілізованому світі

Денис Шмигаль зауважив, що цими днями виповнюється 31 рік із часу смерті імперії зла — срср.

«Саме наприкінці 1991 року срср припинив існування як геополітична реальність. Його наступниця — російська федерація — привласнила місце в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. В обхід Статуту ООН членство рф у Радбезі було нав’язано світовій спільноті. На жаль, тоді спільнота промовчала. Сьогодні мовчати не можна.

росія вже давно не є миролюбною державою, і тому не відповідає основному критерію ООН. Вона цинічно зловживає своїм правом вето в Раді Безпеки. Блокує рішення, які протидіють її агресивній політиці. Тому Україна правомірно ставить питання про виключення росії не лише з Радбезу, а й з ООН. Закликаємо весь цивілізований світ солідаризуватися з нашою позицією. Віримо в перемогу сили міжнародного права й докладаємо для цього всіх можливих зусиль», — заявив Прем’єр.

Реформи в Україні тривають

Очільник уряду говорив і про те, що цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями: «Зроблено майже неможливе у надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямовано майже 800 мільярдів гривень. Здійснено всі заплановані на 2022 рік підвищення. Проведено індексацію, зокрема вперше проіндексовано військові пенсії. Успішно реалізуємо ініційовану Президентом Володимиром Зеленським програму підтримки пенсіонерів віком 80+. У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплачено пенсій на понад 575 мільярдів гривень. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 мільярда гривень».

Денис Шмигаль нагадав, що було створено систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Так охоплено виплатами понад 5 мільйонів сімей.

Кабмін продовжує соціальну реформу. Уряд своїм рішенням припинив діяльність Фонду соціального страхування, приєднав його до Пенсійного фонду України.

«Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави.

Також на 2023 рік продовжуємо перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, що мають інвалідність із дитинства, на тих, хто за ними доглядає. Це потрібне рішення, оскільки багато українців перебувають за кордоном, у декого нема доступу до електрики. За таких умов переоформити допомогу проблематично. Тому відтерміновуємо процедуру на потім», — прокоментував урядові рішення Прем’єр.

Кабмін припинив повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» (у зв’язку із закінченням законодавчо встановленого строку її повноважень) та призначив нових, яких було визнано переможцями за підсумками конкурсного відбору. У Міністерстві фінансів нагадали, що, згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність», призначення та припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції вищого органу управління — Кабінету Міністрів.