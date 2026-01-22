Під головуванням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко відбулася нарада щодо продовольчої безпеки та стабільної роботи харчової промисловості в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Участь у засіданні взяли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, представники профільних міністерств, ДСНС, НКРЕКП, а також асоціацій виробників базових продуктів харчування.

Мінекономіки відповідальне за координацію взаємодії з виробниками і торговельними мережами з питань продовольчої безпеки. На базі міністерства діє відповідний штаб, роботу якого координують міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і його заступник Тарас Висоцький.

Прем’єр­міністр доручила Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно опрацювати можливість надання допомоги в короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відімкнень електроенергії.

Міністерству енергетики та НКРЕКП доручено забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є у виробників продуктів харчування і досі не введені в експлуатацію. Для цього уряд ухвалив усі необхідні рішення.

ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів продовольства в разі необхідності розгортання пунктів харчування.

Прем’єр­міністр звернулася до торговельних мереж із закликом надавати більшу перевагу українським продуктам харчування.

«Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників у цьому питанні», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, на сьогодні в Україні достатньо продовольства, а виробничі потужності перевищують внутрішні потреби.

«Ситуація контрольована», — наголосила Прем’єр­міністр.

«Попри складні умови в енергетиці продовольча безпека країни залишається стабільною. Торговельні мережі продовжують забезпечувати людей продуктами і товарами першої необхідності, системних збоїв у постачанні немає. Ми працюємо в постійному діалозі з бізнесом і готові оперативно реагувати на будь­які потреби, щоб українці мали стабільний доступ до базових продуктів харчування», — наголосив Тарас Висоцький.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства