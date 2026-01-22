Під головуванням Прем’єрміністра Юлії Свириденко відбулася нарада щодо продовольчої безпеки та стабільної роботи харчової промисловості в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Участь у засіданні взяли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, представники профільних міністерств, ДСНС, НКРЕКП, а також асоціацій виробників базових продуктів харчування.
Мінекономіки відповідальне за координацію взаємодії з виробниками і торговельними мережами з питань продовольчої безпеки. На базі міністерства діє відповідний штаб, роботу якого координують міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і його заступник Тарас Висоцький.
Прем’єрміністр доручила Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно опрацювати можливість надання допомоги в короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відімкнень електроенергії.
Міністерству енергетики та НКРЕКП доручено забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є у виробників продуктів харчування і досі не введені в експлуатацію. Для цього уряд ухвалив усі необхідні рішення.
ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів продовольства в разі необхідності розгортання пунктів харчування.
Прем’єрміністр звернулася до торговельних мереж із закликом надавати більшу перевагу українським продуктам харчування.
«Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників у цьому питанні», — наголосила очільниця уряду.
За її словами, на сьогодні в Україні достатньо продовольства, а виробничі потужності перевищують внутрішні потреби.
«Ситуація контрольована», — наголосила Прем’єрміністр.
«Попри складні умови в енергетиці продовольча безпека країни залишається стабільною. Торговельні мережі продовжують забезпечувати людей продуктами і товарами першої необхідності, системних збоїв у постачанні немає. Ми працюємо в постійному діалозі з бізнесом і готові оперативно реагувати на будьякі потреби, щоб українці мали стабільний доступ до базових продуктів харчування», — наголосив Тарас Висоцький.