Під час робочого візиту в Німеччину Президент України взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції та провів важливі зустрічі

Зброя еволюціонує швидше, ніж політичні рішення, спрямовані на її зупинення, тому діяти потрібно негайно: втрачений час працює проти людей. Про це заявив Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. Він подякував країнам та організаціям, які конкретними діями підтримують Україну, нашу незалежність і наших людей упродовж усієї війни. Президент України висловив окрему вдячність за надане озброєння, а також за фінансову підтримку. Зокрема відзначив результат зустрічі у форматі «Рамштайн» — 38 млрд євро, які зобов’язалися надати партнери. Значну частину цих коштів буде спрямовано на ініціативу PURL, яка посилює протиповітряну оборону України.

Нас захищає наша єдність

«PURL — це програма, завдяки якій ми купуємо в Америці ракети для «Петріотів» та іншу зброю, що, звісно, рятує українців від російських ударів. Більшість ракет для ППО, які здатні зупинити російську балістику, приходить до нас саме завдяки PURL, що існує завдяки Європі: Європа платить, щоб ми могли зупиняти балістичні удари», — сказав Президент.

Володимир Зеленський звернув увагу на важливість швидких рішень та продемонстрував на слайдах, що насправді означає чотири роки повномасштабної війни й затримка допомоги навіть на день.

«Одне з найгіршого, що можна почути у час війни, — це звіт від командувача Повітряних сил, що дивізіони ППО стоять порожні — відпрацювали по російських ракетах, поповнення не було, а розвідка каже, що нова російська масована атака — за день­два», — зауважив Президент.

Лише під час одного обстрілу росія застосувала майже 250 ударних безпілотників та ракет. За січень рф використала в ударах проти України 6 тисяч ударних дронів, понад 150 ракет різних типів і більш ніж 5 тисяч

КАБів.

Глава держави зазначив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, не пошкодженої російськими ударами. Проте ми все ще виробляємо електроенергію завдяки фізичному захисту об’єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО, і завдяки нашим людям — тисячам працівників.

«Коли я бачу наших енергетиків, наші ремонтні бригади, наших рятувальників — я бачу саме те, чого дуже часто не вистачає в політиці, а саме справжньої самовідданості, уміння працювати на сто відсотків, щоб діяти невідкладно. Не через місяць, не через рік чи два, а саме тут і зараз вони рятують життя. Усі. І багато політиків могли б повчитися — і мають, на мою думку, повчитися — у звичайних рятувальників, у звичайних ремонтних бригад, у звичайних енергетиків, як діяти без зволікань», — акцентував Президент.

Володимир Зеленський зауважив: на противагу повільним рішенням — стрімка еволюція зброї під час цієї війни. Ще на початку російської агресії іранські безпілотники типу «шахед» були простими, їх легко було збивати, а зараз вони летять на різних висотах, ними керують в режимі реального часу за допомогою Starlink, вони можуть перевозити на собі малі ударні дрони.

«Що більше часу дають війні, що більше ресурсів залишають агресорові, то страшніші будуть наслідки і страшніша еволюція зброї та самої війни. То страшніша еволюція путіна», — додав він.

За словами глави держави, протистояти агресії можливо лише тоді, коли дієш швидко. Натомість Україні досить довго доводилося переконувати й тиснути на партнерів, щоб вони надали сильнішу зброю: на HIMARS і танки пішли місяці, а на літаки — роки. Не секрет, що сьогодні у Європі немає жодної країни, яка могла б покладатися лише на власні технології та гроші, щоб захистити себе в повномасштабній війні.

«Наша з вами єдність — це найкращий перехоплювач для російських агресивних планів. І вона в нас досі є, а тому хочу подякувати кожному з вас, хто підживлює єдність і робить її міцнішою. Наша єдність — це те, що нас захищає», — наголосив Президент.

Можливість закінчити війну з гідністю

Володимир Зеленський закликав не заплющувати очі на те, що росія досі має партнерів, — такі режими, як Північна Корея, компанії у всьому світі, чимало з Китаю, які допомагають обходити санкції й постачають компоненти до російської зброї. Очільник рф усе ще має гарантії фінансової стабільності у вигляді тіньового флоту — ці судна потрібно не лише затримувати, а й блокувати та конфісковувати нафту.

Місяць війни для росії, згідно з твердженням Президента України, — це 30—35 тисяч ліквідованих або недобитих окупантів, іншими словами, 156 убитих солдатів за кожен окупований кілометр на Донеччині. російського диктатора поки що це не турбує, але мета України — ліквідовувати щонайменше 50 тис. загарбників щомісяця.

«Саме українці тримають зараз європейський фронт, і за спинами наших людей можуть бути незалежна Польща та вільні держави Балтії, може бути суверенна Молдова та Румунія без диктатури, і навіть один Віктор може думати про те, як ще наростити собі живота, а не як наростити армію, щоб знову не допустити російські танки на вулиці Будапешта», — зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що основна проблема путіна — це те, що крім війни його більше ніщо не цікавить.

«Він може вважати себе царем, але насправді він раб війни», — додав Президент.

Володимир Зеленський переконаний: навіть якщо бойові дії зараз припиняться, існує великий ризик, що невдовзі росія знову повернеться з війною, якщо не буде реальних і сильних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

«Ми вважаємо, що угода про гарантії безпеки має передувати будь­якій угоді про завершення війни. Ці гарантії чітко відповідають на основне питання: як довго війни потім не буде», — наголосив глава Української держави.

Володимир Зеленський нагадав, як перед початком війни Україна закликала світ діяти на випередження, запобігти російському вторгненню, надати зброю для самозахисту, але отримала пораду від генерала Міллі копати окопи.

«Що бачила росія у 2021 році? путін сів на рівних із Президентом Сполучених Штатів у Женеві й відчув, що може переділити Європу і світ. Проти росії не було превентивних санкцій і не було серйозних оборонних пакетів, які б показали нашу здатність протистояти росії», — додав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть нині, коли російський правитель вкотре ігнорує заклики припинити бойові дії на час проведення Олімпійських ігор, саме українські спортсмени стикаються з несправедливістю. Скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді лише за намір носити шолом, на якому були зображені обличчя спортсменів, котрих убила росія через розв’язану нею ж війну. Це покарання для нашого олімпійця, який ще навіть нічого не порушив, відчутно контрастує з позицією світу 2021­го.

«Коли ми в 2021 році чітко бачили путінський намір і просили світ ввести превентивні санкції, щоб зупинити вторгнення, нам відповідали, що спочатку треба, щоб був злочин, а потім за нього може бути покарання», — підкреслив глава держави.

Окремо Президент наголосив на переговорному процесі, який чітко демонструє, що росія не прагне припинити війну, а намагається уникнути її завершення й затягує час. Важливо не дати агресорові надію, що він зможе уникнути покарання за злочини. За словами Володимира Зеленського, єдині випадки, коли кремль серйозно ставився до переговорного процесу, — українські удари по її нафтопереробних заводах або намір США передати нам «Томагавки». Тому важливо виступати суто з позиції сили, а також залучити до переговорів Європу.

«Європи в перемовинах фактично немає. На мій погляд, це велика помилка. І саме ми, українці, намагаємось максимально залучити Європу, щоб інтереси та голос Європи враховувати. Це дуже важливо», — додав Володимир Зеленський.

Президент запевнив: Україна робить усе можливе, щоб ці переговори були успішними й привели до справжніх безпеки та миру.

«Україна готова до угоди, яка принесе справжній мир нам, Україні, Європі. Я впевнений, що цю війну можна закінчити, і закінчити з гідністю», — підсумував глава держави.

Наповнення програми PURL

У Мюнхені Президент України провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб розглянути наповнення програми PURL.

Глава держави подякував за продуктивну зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої партнери підтвердили надання Україні 38 млрд євро військової допомоги.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі. Основний фокус на заході — подальший розвиток PURL. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави та розраховує на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО.

Глава держави зустрівся із Державним секретарем США Марко Рубіо. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі — як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрему докладну увагу було відведено дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі. Президент подякував США за конструктив і наголосив: важливо, щоб заплановані в Женеві зустрічі були результативними. Крім того, ішлося про послідовність подальших кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.

Під час зустрічі Володимира Зеленського із Президентом Чехії Петром Павелом сторони обговорили військову підтримку нашої країни. Глава держави подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок.

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО. Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.

Відзнака української сили

У Мюнхені Президентові України вручили премію Евальда фон Кляйста, яку цього року організатори Мюнхенської безпекової конференції присудили мужньому українському народові.КК

Глава держави подякував за нагороду для українського народу, яка водночас є нагородою української сили та дружби України з партнерами.

«Саме тому Україна так наполегливо працює, щоб вибудувати принаймні взаєморозуміння, взаємну повагу й справедливе ставлення з усіма. Щонайменше. А ще краще — справжню дружбу. Хочу подякувати вам у такому ж дружньому дусі — усім лідерам, без яких цей день і сила, яку ми маємо сьогодні, просто були б неможливими», — сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність кожному з лідерів у США, Європі та Канаді, які підтримують Україну під час цієї війни проти російської агресії та допомагають українцям вистояти.

«В Україні, коли я називаю ці імена, люди точно знають, кого я маю на увазі і що стоїть за кожним ім’ям: що вже зроблено, що ще можна зробити і за що ми вже вдячні. Не випадково українці знають імена європейських лідерів, і я можу звертатися до них так само. Це показує, наскільки ми близькі, скільки справжніх дружніх зв’язків ми вибудували і як багато проходимо пліч­о­пліч», — наголосив глава держави.

Президент подякував кожному, хто стоїть разом з Україною і працює для того, щоб закінчити цю війну та досягти реального миру, а також за повагу до всіх українців.

Премія імені Евальда фон Кляйста — щорічна відзнака, яку організатори Мюнхенської безпекової конференції вручають з 2009 року за видатний внесок у мирне врегулювання конфліктів.

