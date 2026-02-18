Про захист міжнародного права та демократичних цінностей йшлося під час зустрічей українських посадовців з Генеральним секретарем РЄ

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Він подякував Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку українського народу в часи складних випробувань, особливо за зусилля для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

«Багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік. Я сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, навіть іще швидшими, ніж торік», — наголосив Президент.

Ален Берсе зазначив, що Рада Європи й надалі працюватиме над усіма питаннями, пов’язаними із запуском Спецтрибуналу.

«Маємо чітко розуміти, як ми це бачимо й чого хочемо досягти разом», — сказав Генсек Ради Європи.

Під час зустрічі йшлося про запровадження компенсаційного механізму. Президент наголосив, що має бути більше єдності всередині Європи в роботі для притягнення росії до відповідальності. Сторони погодилися, що питання відповідальності за злочини — це один із чинників достойного закінчення війни.

Після зустрічі Володимир Зеленський відзначив Алена Берсе орденом «За заслуги» І ступеня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував Генсека РЄ про ситуацію на полі бою та в енергетиці після варварських ударів росії, мирні зусилля і тиск на агресора. Міністр висловив окрему вдячність Раді Європи за солідарність та підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення.

Глава МЗС провів детальні переговори з Генеральним секретарем з головних напрямів співпраці, зокрема притягнення росії до відповідальності, проєктну діяльність Ради Європи та зміцнення інституційної стійкості України.

«Рада Європи першою серед міжнародних організацій припинила членство росії. Це було сильне рішення. У визначальний момент історії ви обрали не мовчазний нейтралітет, а принципи. Ви стали на бік справедливості, права та людської гідності», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що особисте лідерство Алена Берсе стало важливим чинником європейської єдності на захист міжнародного права, прав людини та демократичних цінностей.

Окрему увагу сторони приділили темі покарання за російські злочини. Україна цінує центральну роль Ради Європи на цьому напрямі, зокрема створення Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків. Андрій Сибіга зазначив, що минулий рік став проривним у створенні інфраструктури притягнення до відповідальності, а нинішній має стати роком її практичного втілення.

«Визначальним елементом справедливого миру є відповідальність за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, а також компенсація завданої шкоди», — наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр подякував за підтримку в межах Плану дій Ради Європи для України. За словами глави МЗС, ця взаємодія — драйвер реформ, довгострокової підтримки та стійкості.

«Ми налаштовані на подальший розвиток відносин України та Ради Європи. Будемо розширювати практичну співпрацю задля безпеки, стабільності та демократичного європейського майбутнього», — зауважив міністр.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін і Ален Берсе обговорили зокрема розроблення Соціального кодексу, реформу прожиткового мінімуму та пенсійної системи, а також підтримку ВПО та родин із дітьми. Міністр поінформував високого гостя про підготовку Концепції Соціального кодексу України, який має об’єднати майже 100 нормативно­правових актів у єдину систему за основними видами соціальної підтримки.

«Ідеться про комплексне перезавантаження соціальної системи України, що особливо важливо в умовах війни. Нині майже 15 мільйонів людей отримують пенсії та різні види соціальних виплат. Тобто це не просто технічна реформа, а новий соціальний контракт. Наше завдання — унормувати всю систему соціальної політики та передбачити, щоб допомогу від держави отримували ті, хто справді цього потребує», — сказав Денис Улютін.

Сторони приділили увагу реформі прожиткового мінімуму, мета якої — відв’язати цей показник від штрафів та окладів, зробивши його реальною соціальною гарантією. Міністр зазначив, що Україна у співпраці з міжнародними партнерами працює над новою моделлю, наближеною до європейського підходу. За його словами, паралельно триває робота над пенсійною реформою з використанням міжнародних стандартів і даних Міжнародної організації праці. Серед інших пріоритетів міністерства — підтримка внутрішньо переміщених осіб та родин із дітьми.

Генеральний секретар Ради Європи підтвердив готовність до подальшої підтримки України у впровадженні реформ.

«Ми розуміємо, наскільки складно координувати таку масштабну систему в умовах війни. Єдиний шлях — діяти прозоро та спрощувати процеси там, де це можливо. Ми поруч із вами і готові зміцнювати нашу співпрацю в наступні тижні, місяці та роки. Попри всі виклики, ми залишаємося послідовними в підтримці України та реалізації спільних пріоритетів», — зазначив Ален Берсе.

