Перші дві мобільні когенераційні установки вже в Києві. Вони допоможуть надавати тепло та світло 86 тисячам жителів столиці, чиє життєзабезпечення найбільше постраждало від безпрецедентних російських атак. Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень потужністю 89 МВт прибудуть в Україну якнайшвидше. Це підтримає забезпечення світлом і теплом мільйони людей у всій країні.

До пакета поставок входять: 300 сонячних станцій з батарейними накопичувачами для соціальної інфраструктури; 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання;15 мобільних гібридних генераторів; 10 пелетних систем опалення; 45 муніципальних та ремонтних транспортних засобів для термінових робіт на електромережах, водопостачанні та опаленні.

Німецькі й українські партнери координують постачання допомоги в найкоротші строки.

«Для нас важливо, щоб підтримка для наших людей в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці через постійні російські обстріли та сильні морози надходила оперативно, і я дякую Німеччині за цю суттєву і вчасну підтримку. Когенераційні установки, які ми отримуємо, сприятимуть енергетичній безпеці наших громад», — зазначила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Постійні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру — це воєнний злочин, — наголосив Посол Німеччини Гайко Томс. — Німеччина твердо налаштована зміцнювати стійкість України всіма можливими способами».

Німеччина — один з найбільших партнерів України: з початку повномасштабного вторгнення вона надала українцям понад 1 млрд євро самої лише енергетичної підтримки. Цієї зими вже залучено 60 млн євро для гуманітарних потреб та 167 млн євро для Фонду підтримки енергетики України.

Мужність українців і їхня воля до свободи вражають. Німеччина непохитно стоїть на боці України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.