Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати у складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес соціально важливих галузей — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності — може подавати заявки на державну підтримку. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Енергодопомога ФОП — швидка антикризова підтримка для малого бізнесу. ФОПи 2—3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7500 до 15 000 гривень залежно від кількості працівників», — повідомила очільниця уряду.

Кошти можна використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання; акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі; пальне для генераторів; оплату електроенергії для автономної роботи під час відімкнень.

Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» в категорії «Підприємництво» на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість»: https://diia.gov.ua/services/dopomoha­fop­na­enerhostiikist

Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: ПриватБанк, Sense Bank, «Банк Кредит Дніпро», «А­банк» та monobank.

Крім того, доступні енергокредити під 0% на енергообладнання.

«Мікро­, малий та середній бізнес може отримати до 10 мільйонів гривень пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва, — повідомила Юлія Свириденко. — Кредит надають терміном до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання: когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори».

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5—7—9%», подати заявку до банку­партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Приймати заявки вже розпочали 17 банків­партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватимуть через 43 банки у всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуть пріоритетно.

Енергетична підтримка допоможе бізнесу продовжувати працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати людей у містах і громадах усім необхідним в періоди тривалих відімкнень.

Українці активно користуються виплатами та можливостями в межах державної програми «Зимова підтримка». Вона працює як додатковий інструмент допомоги для понад 18 мільйонів громадян у зимовий період. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

У межах виплати 1000 гривень українці вже використали понад 12 мільярдів гривень допомоги. Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг — 79,8%. Також виплати використовують для купівлі ліків — 6,2% та продуктів у супермаркетах — 5,5%.

За програмою виплат 6500 гривень для вразливих категорій населення кошти вже отримали понад 374 тисячі українців. Уряд продовжує перерахування коштів за програмою.

Загалом на участь у програмі подалися 406 тисяч людей, перерахування коштів триває. Понад 64% отриманих коштів громадяни використали на придбання одягу для всієї родини. Серед інших основних напрямів витрат — ліки й аптечні товари — майже 12%.

Також громадяни оформили понад 180 тисяч квитків у межах державної ініціативи «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає майже 80 мільйонів кілометрів. Загалом від початку чинності програми в застосунку Укрзалізниці зареєструвалися майже 580 тисяч користувачів.

«Завдяки ініціативі українці можуть подорожувати між прифронтовими, центральними й західними областями, зберігаючи зв’язок із близькими попри відстань», — зазначила Юлія Свириденко.

Ініціативу «3000 км Україною» втілюють у межах програми «Зимова підтримка». Дізнатись більше про всі програми в межах «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна на платформі zyma.gov.ua

