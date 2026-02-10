З нагоди 120­річчя із дня народження авіаконструктора Олега Антонова Президент України Володимир Зеленський присвоїв Державному університету «Київський авіаційний інститут» статус національного та поспілкувався зі студентами й викладачами. Глава держави наголосив, що напрям авіації, зокрема й освіта в цій галузі, надзвичайно важливі для України.

«Це пріоритет, який, напевно, довгий час було втрачено. Але я хочу вам сказати, що держава фокусується на цьому напрямі. Для нас дуже важливо, щоб університет був у топі. І я маю на увазі, на всесвітньому рівні», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час спілкування говорили про розвиток бойової авіації, майбутнє постачання літаків Gripen і Rafale та розвиток авіаційних технологій, передусім безпілотних систем. Президент розповів про напрацювання, які з’явилися впродовж цих років, і виведення виробництва дронів різного типу на серійний масовий рівень. За словами глави держави, до цієї галузі вже залучено 450 компаній.

Окремо обговорили повернення додому українців та українок, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон. Президент зазначив, що для цього потрібно й далі посилювати оборону країни, створювати належні умови для бізнесу та залучати іноземні інвестиції, а також відроджувати сильні українські авіаційні традиції з акцентом на якісну освіту.

«Ми більше сфокусовані зараз на військовій авіації — це так. Цивільна авіація дуже важлива. Це правда. Військову авіацію ми розвиватимемо. Ми звертаємося до університету й готові підтримувати цей напрям. Я думаю, що він із сильним рівнем з’явиться у вас в університеті. Ми говоримо з командуванням Повітряних сил. Гадаю, ви це відчуватимете», — сказав глава держави.

Загалом на зустрічі були присутні понад 400 студентів з різних факультетів. Молодь подарувала Володимирові Зеленському худі з логотипом Національного університету «Київський авіаційний інститут» і модель «жевжика» — планера, який на початку навчання складають студенти лабораторії авіамоделювання.

Президент Національного університету «Київський авіаційний інститут» Ксенія Семенова розповіла главі держави про розвиток закладу вищої освіти та плани і продемонструвала експонати авіаційної техніки.

Джерело:

Офіс Президента