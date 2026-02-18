Кабінет Міністрів продовжує фінансування основних державних програм політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» на 2026 рік. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Уряд розподілив понад 5,6 млрд грн на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення, розвиток інвестицій та очищення земель від мін.

Рішенням уряду передбачено: 1,8 млрд грн — на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання для майже 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції; 1,2 млрд грн — на підтримку українських товарів і послуг через дві програми: 700 млн грн — для реалізації програми «Національний кешбек»; 475 млн грн — на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки й обладнання; 1 млрд грн — на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків; 1 млрд грн — на компенсацію витрат на розмінування земель сільськогосподарського призначення через програму «Гуманітарне розмінування»; 653,1 млн грн — на підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями для компенсації витрат інвесторів на розбудову об’єктів інфраструктури.

«Загалом 2026 року на програми «Зроблено в Україні» передбачено фінансування обсягом майже 37 млрд грн. В умовах повномасштабного вторгнення українська економіка демонструє стійкість, а підприємці продовжують працювати і виробляти українське. Підтримка бізнесу в цей час допомагає забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах війни», — зазначила Прем’єр­міністр.

«Уряд забезпечив необхідне фінансування, щоб усі інструменти політики «Зроблено в Україні» стабільно працювали протягом року. Гроші на часткову компенсацію вартості української агро­ та промислової техніки, розвиток індустріальних парків та інвестиційні проєкти вже затверджено. Тож запрошую бізнес активно користуватися ними. Також ми спрямовуємо мільярд гривень на гуманітарне розмінування, щоб аграрії могли безпечно працювати на своїй землі», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Кешбек по­новому

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до програми «Національний кешбек» та запроваджує оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься за чинними правилами — обсягом 10% на всі товари у програмі. Із 1 березня 2026­го програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Такий підхід дає змогу посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

Із 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься: 15% — на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%. Ідеться зокрема про непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярію, одяг, взуття тощо. А також окремі продукти харчування — тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% — на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту у споживчому кошику нижча за 35%. Це зокрема солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

«За півтора року чинності програми «Національний кешбек» до неї долучилися 4,9 мільйона активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 мільярди гривень. Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян — більше українців обирають українське. Із 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дасть змогу посилити попит на українське там, де значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами, без збільшення загального бюджету програми. Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

До 1 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проведе роз’яснювальну роботу з ритейлерами, виробниками і банками. Це потрібно, щоб усі учасники програми однаково розуміли оновлені правила та коректно застосовували їх на практиці.

Для енергетичної стійкості

Уряд розширює програми енергетичної підтримки та запроваджує окремі інструменти для багатоквартирних і приватних будинків, щоб люди могли зберігати базові умови життя навіть під час тривалих відімкнень електроенергії. Нові програми спрямовано на розширення державної підтримки домогосподарств і багатоквартирних будинків у забезпеченні автономного та резервного електропостачання в умовах тривалих і регулярних відімкнень електроенергії, спричинених пошкодженням енергетичної інфраструктури.

«Держава дає додаткові інструменти, щоб українці могли самі керувати своїм енергоспоживанням. Ми розуміємо, що встановити електростанцію або потужний генератор для будинку зараз дорого для багатьох, і робимо цю можливість максимально доступною. Держава допомагає оплатити це обладнання, щоб у квартирах і будинках були вода і світло, а люди не залежали від графіків відключень», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Енергокредит та компенсація для ОСББ та ЖБК

Програма для багатоквартирних будинків, щоб під час відімкнень продовжували працювати ліфти, насоси, системи водо­ і теплопостачання, освітлення та безпеки.

ОСББ та житлово­будівельні кооперативи можуть отримати пільговий кредит зі ставкою від 0% до 7% річних у 43 банках­партнерах програми «Доступні кредити 5—7—9%» на придбання або встановлення енергообладнання. Держава компенсує до 50% тіла кредиту на придбання генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса. Підтримку надають на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси. Сума кредиту — до 3 млн грн строком до трьох років. Ставка залежить від терміну кредитування. Власний внесок ОСББ або ЖБК становить 50% вартості генератора або 30% вартості сонячної електростанції чи теплового насоса. Решту компенсує держава після введення обладнання в експлуатацію.

Енергокредит та компенсація для приватних домівок

Власники приватних будинків і таунгаусів можуть оформити кредит від 0% на обладнання для автономного електроживлення житла в будь­якому банку­партнері програми «Доступні кредити 5—7—9%». Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи. Підтримка поширюється на генератори, акумуляторні батареї, сонячні електростанції у складі комплекту автономного живлення, допоміжне обладнання та роботи з під’єднання. Сума кредиту — від 10 тис. до 480 тис. грн, строк — до 10 років. Ставка від 0% до 7% на перші три роки, далі — за ставкою банку. На одну адресу можна отримати один кредит. Компенсацію надають після підтвердження купівлі та встановлення обладнання.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства