У засіданні взяли участь перша леді України Олена Зеленська, урядовці, представники Офісу Президента, обласних військових адміністрацій, громад, дипломатичних місій і міжнародних організацій.

«Завдяки лідерству Олени Зеленської ця тема отримала необхідну увагу і вже стала системною державною політикою. На сьогодні 2 мільйони дітей у всій Україні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

У державному бюджеті на 2026 рік заклали 14,4 млрд грн на цю програму і передбачили кошти на модернізацію харчоблоків. За два роки завдяки державному фінансуванню у школах модернізовано 215 харчоблоків. На цей рік передбачено 960 млн грн, на наступний — збільшили до 1 млрд грн.

Нестача працівників залишається одним з головних викликів, тому в межах реформи створюються кулінарні хаби на базі професійно-технічних закладів для підготовки та перенавчання шкільних кухарів. Коштом субвенції відкрито 11 хабів 2024 року, ще вісім запрацювали цьогоріч.

«Особлива увага урядової команди — на прифронтові області, адже це наш безпековий пояс. Саме там втілюють пілот реформи — з початку цього навчального року безоплатне харчування отримують учні 1—11 класів у прифронтових громадах, — наголосила Юлія Свириденко. — Ця реформа — про підтримку і зміцнення громад на всіх рівнях: від здоров’я дітей, підвищення добробуту родин до стимулювання бізнесів і розбудови економіки. Ми закликаємо підприємців розглянути шкільне харчування як чудовий бізнес-кейс і долучатися до його втілення, користуватися грантами до 8 мільйонів гривень в межах політик підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Так кошти на реалізацію реформи повертаються у громади і забезпечують їхній розвиток. Лише держава, яка інвестує у своїх дітей, має майбутнє. Повноцінне якісне шкільне харчування — одна з таких інвестицій».

Перша леді подякувала громадам за внесок у втілення реформи та відзначила важливість формування культури здорового харчування з дитинства.

«Шкільний обід, якісний, свіжий, гарантований державою і громадою, — це форма піклування і прояв стабільності, якої зараз усім так не вистачає. Ця впевненість має бути однакова: у віддаленому від фронту місті, у прифронтовому або ж найменшому містечку. Рівність у дитячому харчуванні для нас стратегічна», — наголосила Олена Зеленська.

Кожна область представила зміни, досягнуті за роки втілення реформи, а заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца представила нову стратегічну мету реформи шкільного харчування — поширення українського досвіду та залучення міжнародних партнерів до впровадження реформи.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Офіс Президента