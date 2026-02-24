Уряд спільно з ОВА та громадами шукає оптимальні рішення для безперебійної роботи систем життєзабезпечення

Уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час наради минулої п’ятниці за участю керівництва Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та представників енергетичних компаній щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей.

«У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть з настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими», — наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду назвала головні елементи Плану енергетичної стійкості областей: захист об’єктів критичної інфраструктури; розвиток розподіленої генерації; альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури; розподілена теплова генерація.

За підсумками наради пані Прем’єр­міністр доручила ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх втілення.

Кожна область має:

1) визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;

2) скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону;

3) визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;

4) визначити необхідні ресурси для реалізації плану.

«Наступне завдання — синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію», — зазначила Юлія Свириденко.

Під головуванням віцепрем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби 22 лютого відбулася нарада щодо регіональних комплексних планів стійкості. Першими напрацювання представили Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ. Ідеться про впровадження Концепції стійкості систем життєзабезпечення громад у межах підготовки до осінньо­зимового періоду 2026/2027 року. Кожен регіон розробляє конкретні рішення для забезпечення стабільної роботи тепло­, водопостачання та інших об’єктів в умовах можливих атак або відімкнень.

У нараді взяли участь представники Офісу Президента, Міністерства енергетики, МВС, Мінекономіки, Агентства відновлення, НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП, ДСНС та інших відомств.

Кожен із цих регіонів уже визначив перелік об’єктів, що потребують першочергового захисту й автономного живлення, означив потребу в додаткових потужностях, обладнанні та фінансуванні, а також запропонував джерела компенсації та залучення ресурсів.

«Ми переходимо від загальної концепції до конкретних регіональних рішень. Кожен план реалістичний, із чіткими строками, джерелами фінансування та відповідальними виконавцями. Це практичні кроки, які дадуть людям тепло, воду і світло навіть у найскладніших умовах. Наше завдання — щоб кожна область була максимально автономною і готовою до будь­яких викликів наступної зими», — наголосив Олексій Кулеба.

Робота над завершенням підготовки та затвердженням регіональних комплексних планів стійкості триває. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством енергетики забезпечує супровід та координацію процесу.

Згодом рішення в межах підготовки до осінньо­зимового періоду 2026/2027 року представили Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області.

«Бачимо сильні, практичні кейси — від фізичного захисту об’єктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення масштабуватимемо на інші регіони. Проте деякі області потребують значних доопрацювань. Паралельно з ударами по теплоцентралях росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання — максимальна автономність кожної області та кожної громади», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій