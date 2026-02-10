Президент України Володимир Зеленський під час онлайн­зустрічі привітав учасників 30­ї української антарктичної експедиції із 30­річчям із дня, коли державний прапор України було піднято на антарктичній станції «Академік Вернадський».

«Вітаю з цією датою всю Україну, учасників усіх експедицій і майбутніх експедицій. Незважаючи на війну, а навпаки, навіть під час війни ми розвиваємо свою українську науку. Це дуже важливо для нас: те, що ми прославляємо Україну, що є наш прапор на станції Вернадського. Нам є ким і чим пишатися, знаємо про результати», — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що українські дослідники, науковці роблять важливий внесок у те, що нашу країну поважають у світі, і допомагають розвитку вітчизняної науки.

Полярники, що здійснюють метеорологічні, мікробіологічні та океанографічні дослідження на станції, розповіли Володимирові Зеленському про свою роботу та подякували за підтримку від держави навіть у ці складні часи. Науковці зазначили, що поява в Україні 2021 року власного науково­дослідного судна «Ноосфера» істотно підвищила рівень та спроможності української антарктичної місії. Торік у жовтні розпочався його п’ятий сезон, який триватиме довше за всі попередні, — до семи місяців. Це дає змогу проводити ще більше наукових досліджень і розвивати міжнародну співпрацю.

Начальник 30­ї експедиції Олександр Полудень доповів Президентові про роботу на станції. Команда розпочала свою місію в березні 2025 року й уже за кілька місяців, у квітні, завершить її. За словами Олександра Полудня, експедиція успішно проводить усі заплановані дослідження.

«Дякуємо за те, що ми маємо кошти на всі витратні матеріали, щоб передавати всю цю необхідну інформацію для українських та світових інституцій, що маємо змогу співпрацювати з міжнародними колегами», — зауважив начальник 30­ї експедиції.

У п’ятницю, 6 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про схвалення Стратегії забезпечення національних інтересів та розвитку діяльності України в Антарктиці, Арктиці та Світовому океані на 2026—2035 роки та затвердження Операційного плану заходів з реалізації зазначеної Стратегії на 2026—2028 роки».

Ініціативу МЗС щодо розроблення та ухвалення стратегії підтримав Президент України Володимир Зеленський. Вона стала можливою завдяки активній співпраці із причетними міністерствами та відомствами, зокрема Національним антарктичним науковим центром. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність за підтримку ініціативи Прем’єр­міністрові Юлії Свириденко та колегам з уряду.

«Символічно, що документ ухвалено саме в цю дату. Рівно 30 років тому, 6 лютого 1996­го, прапор України було вперше офіційно піднято над антарктичною станцією «Академік Вернадський», яку Україна отримала від Великої Британії. Саме тоді Україна увійшла до кола трьох десятків країн, присутніх на антарктичному континенті, які мають відповідні спроможності наукових досліджень», — зазначив глава МЗС.

За словами Андрія Сибіги, ухвалення стратегії в день 30­ї річниці офіційного відкриття української антарктичної станції «Академік Вернадський» засвідчує глобальну роль нашої держави, яка активно працює в полярних регіонах та робить внесок у розвиток науки, досліджень клімату, біології та геофізики.

«Систематична присутність нашої держави в регіонах Антарктики, Арктики та Світового океану має важливе стратегічне та геополітичне значення. Вона створює додаткові зовнішньополітичні інструменти, зміцнює національну безпеку України, посилює позиції нашої держави на світовій арені, сприяє протидії агресивній політиці рф у цих регіонах», — заявив міністр.

Андрій Сибіга наголосив, що реалізація завдань, визначених стратегією на наступні десять років, дасть змогу посилити позицію України в Антарктиці й розпочати активну діяльність в Арктиці. Ухвалення окремого стратегічного документа ставить Україну в ряд країн, які нещодавно ухвалили та впроваджують аналогічні полярні стратегії, зокрема Польщі, Німеччини, Франції та Нідерландів. Стратегія також сприятиме освоєнню живих ресурсів Світового океану та покладів металевих корекцій на його дні в довгостроковій перспективі.

«Такі кроки демонструють нашу зрілість як держави, яка грає в довгу у стратегічних регіонах і напрямах. Така сталість, продуманість та довгостроковість зовнішньої політики критично важлива і для протидії агресору, і для захисту стратегічних національних інтересів України в довгостроковій перспективі», — наголосив глава МЗС.

Володимир Зеленський поспілкувався із присутніми на зустрічі учасниками попередніх українських антарктичних експедицій, які після початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, і подякував воїнам за службу.

6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні станцію, що згодом стала називатися «Академік Вернадський». Країн, що мають власні станції в Антарктиці, 29. Усі вони разом з Україною спільно управляють зоною чинності договору про Антарктику.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство закордонних справ