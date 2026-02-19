До Четвертого діалогу високого рівня з питань транспорту в Україні, який відбувся 16—17 лютого, долучилися представники понад 20 країн та міжнародних організацій, зокрема профільні міністри транспорту та інфраструктури. Захід організував уряд Швеції спільно з Міжнародним транспортним форумом (ITF) у межах діяльності Групи спільних інтересів для України (CIG4U).

Голвною подією діалогу стало підписання угоди про створення Фонду підтримки транспорту України. Угоду підписали Україна, Швеція, Литва, Канада. До діалогу також приєднався Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба долучився до заходу з вітальним словом та підписав угоду від України.

«Ворог цілеспрямовано атакує транспортну інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення лише по залізниці було завдано понад 4700 ударів. Загалом зафіксовано десятки тисяч атак на об’єкти транспортної інфраструктури. росія системно намагається паралізувати транспорт так само, як б’є по енергетиці, воді та теплу. Це свідомий терор проти цивільної логістики та людей. Але попри атаки, транспорт не зупиняється. Саме тому важливо створити умови, в яких ми швидко зможемо забезпечити реалізацію проєктів відновлення та розвитку в галузі транспорту. Я вдячний нашим партнерам зі Швеції, Литви, Канади та Міжнародного транспортного форуму за готовність створити такий механізм через спеціалізований фонд», — зазначив Олексій Кулеба.

Українську делегацію у Стокгольмі очолив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. До діалогу приєдналася Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція Світлана Заліщук.

Фонд створюють для фінансування малих і середніх проєктів з відновлення цивільної транспортної інфраструктури. Міністерство розвитку громад та територій України визначено бенефіціаром фонду.

Угода передбачає, що фонд має забезпечувати швидку реалізацію інфраструктурних проєктів у галузях автомобільного, залізничного, водного транспорту, міської мобільності та супутньої інфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр висловив сподівання, що угода дасть змогу розширити коло учасників фонду під час Саміту Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу та цьогорічної Конференції з відновлення України.

У межах основної програми діалогу Сергій Деркач презентував досвід України в контексті забезпечення функціонування транспорту в умовах війни та постійних атак.

«Україна змушена забезпечувати роботу транспорту в умовах щоденних обстрілів, атак дронів та зростання навантаження на альтернативні логістичні маршрути. Наш головний урок — стійкість будується на швидких рішеннях, цифровізації, координації всіх рівнів влади та партнерстві з міжнародною спільнотою. Робота Фонду підтримки транспорту України — це практичний інструмент, який, ми сподіваємося, дасть змогу швидко реагувати на потреби галузі та втілювати конкретні проєкти відновлення», — наголосив Сергій Деркач.

Окрім цього, відбувся міністерський круглий стіл, на якому заступник міністра презентував пропозиції проєктів для підтримки та фінансування. Під час обговорення представники країн зосередилися на можливостях залучення міжнародної підтримки для відновлення транспортного сектору.

Під час діалогу до підписання спільної декларації про підтримку України та транспорту долучилися ще п’ять країн: Данія, Німеччина, Норвегія, Естонія та Велика Британія. У декларації йдеться про підтримку рішення почати роботу відповідного фонду.

На заході українська делегація провела двосторонні зустрічі з міжнародними партнерами для посилення координації допомоги та розширення співпраці.

Згідно з оцінкою RDNA4, прямі збитки транспортному сектору України становлять 36 млрд доларів США, економічні втрати — 46 млрд доларів, а загальні потреби у відновленні на наступне десятиліття оцінюють у 77 млрд доларів. Оновлений звіт RDNA5 буде презентовано наприкінці лютого 2026 року.

