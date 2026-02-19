Прем’єр-міністр подякувала Генсеку РЄ за зусилля з підготовки нового Плану дій Ради Європи для України на 2027—2030 роки

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який перебував в Україні з офіційним візитом.

«У фокусі уваги нашої розмови були злочини, які росія чинить проти наших людей та критичної інфраструктури України, — зазначила очільниця уряду. — У цьому контексті ми обговорили прогрес на шляху запровадження діяльності Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України та Міжнародної компенсаційної комісії, яка оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо заяв, поданих до Реєстру збитків для України, завданих державою-терористом».

Юлія Свириденко подякувала Генеральному секретареві Алену Берсе за зусилля з підготовки нового Плану дій Ради Європи для України на 2027—2030 роки, який дасть змогу продовжити втілення проєктів у галузях правосуддя, демократичного врядування, адаптації до законодавства ЄС, а також захисту внутрішньо переміщених осіб. Окремо зупинилися на питанні повернення всіх українських дітей, яких незаконно депортувала і примусово перемістила росія.

Прем’єр-міністр відзначила діяльність Банку розвитку Ради Європи з вирішення нагальних соціальних потреб в Україні, а саме фінансову допомогу в галузях охорони здоров’я та житла для найбільш вразливих громад, а також для країн, що приймають українців.

«Підтримуємо ініціативу відкриття представництва банку в Україні, що допоможе посилити нашу співпрацю та втілити нові проєкти для вирішення соціальних потреб людей», — зазначила Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи наголосив на важливості притягнення росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини, зокрема йдеться про щоденні атаки рф на енергетику, особливо взимку, в мінусові температури, щоб залишити українців без світла і тепла. Він закликав партнерів дати цьому належну оцінку.

Денис Шмигаль та Ален Берсе обговорили питання компенсації завданої шкоди. Очільник Міненерго подякував Генсеку Ради Європи за чітку підтримку України та створення Реєстру збитків як складової Міжнародного компенсаційного механізму.

«Україна продовжує зазнавати величезних втрат в енергетиці через російські атаки. Відбудова об’єктів енергетичної інфраструктури критично важлива для відновлення нормальної життєдіяльності в країні. Ворог має компенсувати все, що він зруйнував», — наголосив він.

Денис Шмигаль підкреслив важливість посилення санкцій проти росії в енергетичній галузі, зокрема щодо нафти, газу та атомної галузі агресора. За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики, це позбавить кремль коштів для ведення війни.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики