Уряд вибудовує цілісну систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та у громадах. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Працюємо, щоб більше ветеранів змогли знайти себе в цивільному житті, щоб люди, які віддали свій час, сили і здоров’я для захисту країни, мали не лише пільги, а вибір професійного шляху — і в державному, і в приватному секторах», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, понад 50% ветеранів, які стали до праці, повернулися на попередні робочі місця. Майже 12 тисяч працюють як ФОПи, ще понад 30 тисяч отримали нову роботу.

Прем’єр­міністр перелічила комплексні рішення, які уряд ухвалив на підтримку ветеранів.

1. Затверджено державну програму «Ветеран.Робота» на 2026—2027 роки. Вона охоплює професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування та розвиток кар’єрних можливостей після служби.

Розвивається цифрова платформа «Кар’єра ветерана», де вже понад 65 тисяч вакансій, більш як 3 тисячі зареєстрованих ветеранів і майже тисяча роботодавців. Вона допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями і знайти найкращу посаду для наявних знань і навичок.

2. Розширюється програма компенсації оренди житла для всіх ветеранів.

Отримати кошти на покриття оренди житла відтепер можуть Захисники і Захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях; ветерани/ветеранки війни з числа ВПО, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю; особи, яких було позбавлено особистої свободи державою­агресором у зв’язку із захистом України і які повернулися з полону й житло яких залишилось на окупованій рф території.

Подати заяву можна через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

3. Започатковують державну субвенцію громадам на створення ветеранських просторів. 2026 року фінансування отримають 15 громад. Це будуть безбар’єрні центри, де в одному місці ветерани та їхні родини зможуть одержати консультації, послуги й підтримку в поверненні до активного життя у громадах.

4. Запроваджується спеціальний статус суб’єкта ветеранського підприємництва, щоб ветерани мали доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових та інших інструментів розвитку власної справи. Алгоритм отримання статусу додатково повідомить Мінветеранів.

«Усі національні та регіональні можливості для ветеранів зібрано на платформі «Ветеран.Про». Держава разом із бізнесом продовжує системну роботу, щоб після служби ветерани мали реальні можливості, знали про них і могли легко скористатися», — наголосила Юлія Свириденко.

Говорити однією мовою

У Мінветеранів докладно повідомили, які саме рішення щодо забезпечення потреб ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин та вшанування полеглих Захисників і Захисниць ухвалили. Отже, Кабінет Міністрів на засіданні затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо організації навчання суб’єктів, які надають послуги ветеранам війни та членам їхніх сімей. Мета — щоб усі, хто працює з ветеранами та ветеранками і їхніми родинами, навчалися за спільними принципами й говорили однією мовою, зокрема йдеться і про фахівців із супроводу. Усі вони мають мати однакове розуміння своїх обов’язків, знання та практичні навички для якісного надання послуг.Для цього держава сформує офіційний перелік організацій і підприємців, які мають право проводити таке навчання.

Також затверджено Порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Порядок регламентує: подачу заяви на отримання статусу, перелік документів та строки розгляду; причини відмови у наданні статусу та можливість оскарження; процедуру поновлення статусу в разі його втрати; облік суб’єктів ветеранського підприємництва.

Тобто тепер ветерани й ветеранки матимуть реальний механізм для отримання спеціального статусу для свого бізнесу та зрозумілі правила гри. Це робить ветеранське підприємництво дієвим інструментом економічної самостійності.

Окремо Кабмін оновив вимоги до вигляду надгробків та меморіальних табличок на Національному військовому меморіальному кладовищі. Це зроблено, щоб могили Захисників і Захисниць мали гідний вигляд і відповідали єдиній архітектурній ідеї, а пам’ять про полеглих було вшановано з повагою. Зокрема, визначено місце для релігійного символу відповідно до віри чи переконань людини, передбачено можливість зазначати на пам’ятній плиті назву військового формування або державного органу. Також визначено окремий зразок надмогильної споруди для невпізнаних військовослужбовців і поліцейських.

Змінами до постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. №719 уряд вдосконалює житлову програму Мінветеранів щодо виплати грошової компенсації на придбання житла для ветеранів і ветеранок з інвалідністю І—II груп та сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Головні зміни: чітко визначено, як і коли місцева влада подає дані Мінветеранів про потребу в коштах (до 15 березня і після цієї дати — за різними розрахунками вартості житла); під час розрахунку компенсації враховуватимуть житло, яке є у спільній власності заявника та його сім’ї; виплату можуть тимчасово відкласти, якщо заявник або члени його сім’ї мають борги на майно, кошти, внесені до Єдиного реєстру боржників; скорочено строк використання коштів грошової компенсації на придбання житла: тепер не рік, а шість місяців з моменту зарахування на спеціальний рахунок.

Громади зможуть отримати державні кошти для будівництва та розвитку державних ветеранських просторів у громадах. Вони стануть ключовими центрами підтримки ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Пам’ять і повага

Також врегульовано деякі питання здійснення перепоховання з Національного військового меморіального кладовища. Ідеться про перепоховання в разі встановлення особи (ідентифікації тіла (останків), які належать мертвому ворогу України, або цивільних осіб з числа невпізнаних тіл (останків) загиблих (померлих), які поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. НВМК призначено лише для вшанування Захисників і Захисниць України, і уряд врегулював порядок дій у виняткових випадках.

Щодо військових почестей під час встановлення кенотафа полеглим українським Захисникам і Захисницям, яких суд оголосив померлими, уряд погодив запропоновані Мінветеранів зміни до Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України». Зміни передбачають запровадити новий прощальний ритуал під час встановлення кенотафа. Родини зможуть з почестями встановити надмогильну споруду і створити символічне місце пам’яті.

Втілюють пілотний проєкт із надання послуг медико­психологічного супроводу ветеранів і ветеранок. Його мета — надання безоплатних медико­психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади, що виникли внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю. Це дасть змогу ветеранам і ветеранкам одержувати комплексну фахову доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я й повернення до повноцінного життя.

Проєкт передбачає: доступ ветеранів та ветеранок до мультидисциплінарної підтримки, зокрема медичної, психологічної, психіатричної та соціальної; створення, впровадження та вдосконалення ефективних підходів з подальшим отриманням результатів для формування єдиної системи надання таких послуг; підвищення рівня обізнаності членів родин ветеранів та ветеранок, які мають розлади.

Розбудова освітніх просторів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів у межах реформи «Нова українська школа». Кошти буде спрямовано на облаштування лабораторій, STEM­класів та навчальних кабінетів. Про це повідомила Юлія Свириденко. Зокрема, 1,3 млрд грн передбачено для гімназій; 1,2 млрд грн — на пілотні ліцеї старшої профільної школи; 500 млн грн — на створення осередків предмета «Захист України».

Для пілотних ліцеїв, що працюють дистанційно, зокрема у прифронтових регіонах, передбачено закупівлю техніки та цифрових ресурсів.

«Із початку 2026 року змінюємо підхід від точкового дооснащення шкіл до комплексного створення освітніх просторів. Освіта має бути якісною і системною навіть під час війни», — зазначила Юлія Свириденко.

Громади зможуть залучити державну субвенцію на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Кошти можна буде спрямувати на оновлення навчального, лабораторного, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також меблів для освітніх просторів.

Обов’язковими умовами залишаються прозорі закупівлі відповідно до вимог Ukraine Facility та прозора звітність.

Якісна освіта у громадах передбачає спільну відповідальність держави та місцевої громади. Для отримання субвенції необхідне співфінансування з місцевих бюджетів, а також проведення ремонтів приміщень коштом громад. Закупівлі обладнання для класів мають відбуватися відкрито і прозоро.

Докладні умови отримання субвенції розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

