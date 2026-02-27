Уряд урегулював підготовку, друк та доставлення підручників і посібників, виданих за кошти державного бюджету

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу вчасно забезпечувати заклади освіти підручниками.

«Ми вдосконалюємо всю систему — від планування до завчасної доставки книжок до початку навчального року. Рішення створює чіткіші терміни, якісний конкурсний відбір, друк і формування резервного фонду, щоб посібники надходили без затримок. Таким чином забезпечуємо резерв підручників для українських шкіл та освітніх центрів за кордоном», — наголосила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр повідомила, що уряд запроваджує дворічне планування з річною апробацією підручників: «Уже в цьому році розпочнемо підготовку нових підручників для 1 та 5 класів, які надійдуть до шкіл 2028­го. Це підвищить якість навчальної літератури, дасть більше часу на переклад і адаптацію матеріалів для учнів, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами».

Зміни охоплюють основні етапи забезпечення підручниками: оголошення потреби в навчальній літературі, проведення конкурсного добору, організацію доставлення підручників та посібників, формування резервного фонду. Їхня мета — зробити процес підручникотворення більш прогнозованим і системним, що забезпечить вчасне постачання якісних підручників учням, зокрема з особливими освітніми потребами, і вчителям.

Як пояснює Міносвіти, раніше підручники друкували із запасом до 20% потреби. Тепер наклад формують за таким принципом: 100% прогнозованої максимальної кількості учнів за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників; до 5% накладу для резервного фонду МОН. Такий підхід забезпечує раціональніше використання коштів державного бюджету та водночас передбачає наявність резерву підручників для потреб закладів освіти, зокрема для забезпечення українських освітніх центрів за кордоном.

Удосконалено механізм доставлення підручників для учнів з особливими освітніми потребами. Відтепер такі видання, як і інші підручники, видавництва передаватимуть безпосередньо до закладів освіти.

Якщо заклад освіти не може отримати підручники, які друкують за кошти державного бюджету, через ліквідацію або розташування на території бойових дій чи тимчасової окупації, їх спрямовуватимуть до резервних фондів навчальної літератури або територіальних громад. Контроль за вчасним доставленням проводитимуть обласні військові адміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з державною установою у сфері управління МОН. Електронний супровід доставлення відбуватиметься через АІКОМ, а витрати на неї становитимуть до 7,5 % загальної вартості підручників.

Бойова медицина в центрі системи

Кабінет Міністрів ухвалив оновлену Воєнно­медичну доктрину, яку розробило Міністерство оборони. Документ визначає нові підходи до організації медичного забезпечення в умовах повномасштабної війни та ставить у центр системи бойову медицину.

Воєнно­медична доктрина уперше комплексно акцентує не лише на пацієнті, а й на ролі та безпеці медичного персоналу — бойових медиків, лікарів, медичних сестер, фельдшерів і санітарів, які забезпечують порятунок життя безпосередньо в районі бойових дій.

«Оновлена доктрина змінює багато питань та посилює роль військової медицини. Поранений залишається в центрі цієї системи, але водночас посилюється увага на житті та здоров’ї медичного працівника», — наголосив заступник міністра оборони генерал­лейтенант Євген Мойсюк.

Оновлена доктрина запроваджує структурні зміни: чітко розмежовує функції і повноваження між Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил, Командуванням Медичних сил Збройних сил України, медичними службами складових Сил оборони, Міністерством охорони здоров’я та іншими органами державної влади. Це дасть змогу усунути дублювання функцій, підвищити керованість системи та забезпечити розподіл відповідальності.

Департамент охорони здоров’я Міноборони формуватиме політики та стратегічні напрями розвитку, а Командування Медичних сил ЗСУ відповідатиме за госпітальну ланку та лікування військовослужбовців. Також передбачено створення нового підрозділу у складі Генерального штабу ЗС України, який здійснюватиме управління всією ланкою військової медицини.

Документ окремо визначає, що медичне планування — невід’ємна складова планування операцій на всіх рівнях. Залучення представників медичної служби до процесів планування бойових дій та забезпечення життєдіяльності підрозділів стає обов’язковим.

Крім того, систематизуються елементи воєнно­медичної системи: за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна); за етапами надання допомоги (тактична догоспітальна, догоспітальна, госпітальна); за ролями медичної підтримки (R1­R4).

Рішення сприятиме усуненню прогалин у нормативно­правовій базі, підвищенню ефективності управління системою військової медицини та підвищенню якості надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Воєнно­медична доктрина — базовий нормативний документ, що регламентує організацію медичного забезпечення у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Попередню редакцію доктрини було затверджено в жовтні 2018 року, вона відповідала реаліям мирного часу.

Спрощення для бізнесу

Уряд у межах реформи дерегуляції продовжує спрощувати умови ведення бізнесу. На засіданні 25 лютого Кабінет Міністрів скасував ще два застарілі та дублюючі інструменти держрегулювання, які фактично повторювали процедури в межах оцінки впливу на довкілля.

Завдяки змінам до постанов №300 від 13 березня 2002 року та №209 від 28 березня 2018 року більше не потрібно погоджувати: плани заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (раніше їх узгоджували з Держекоінспекцією, ДСНС та місцевими держадміністраціями); нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря (раніше погоджували з Держсанепідслужбою).

Лише в обробній промисловості зменшення адміністративного навантаження завдяки рішенню відчують понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва.

Підставою для розроблення акта став запит із дашборду проблем бізнесу та рішення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. Нормативно­правовий акт актуалізовано відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

