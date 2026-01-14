Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розроблення родовища літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Про це повідомила Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету Міністрів.

«Пілотний проєкт з розробки корисних копалин — літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення в разі підтвердження промислових запасів родовища», — зазначила очільниця уряду.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки було запрошено українські та іноземні компанії й консорціуми з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у галузі надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонери якої — відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в десяти активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів.

«Проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Ділянка «Добра» лише перша з амбітного плану інтеграції України в ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Механізм угоди про розподіл продукції дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в межах укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності українського народу», — наголосила Юлія Свириденко.

Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни.

«Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом із системними американськими партнерами», — наголосила Прем’єр-міністр.

Наступний етап — угода про розподіл

Переможець укладає угоду з державою строком не більш ніж 50 років, після чого отримує спецдозвіл на користування надрами.

«Це рішення ухвалено за підсумками оцінювання конкурсних пропозицій за встановленими критеріями. Пропозиція переможця забезпечила для держави кращі параметри за сукупністю економічних умов, інвестиційних зобов’язань і спроможності реалізувати проєкт у визначені строки з дотриманням екологічних та соціальних вимог. Переможець зобов’язується інвестувати щонайменше 179 млн доларів США у геологорозвідку, видобуток та збагачення. Угода також передбачає створення робочих місць і залучення локального бізнесу до виконання робіт і постачання. Проєкт щодо Доброї пілотний у сегменті твердих корисних копалин і має сформувати практику реалізації таких проєктів за прозорими правилами в майбутньому», — прокоментував міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Dobra Lithium Holdings JV, LLC (штат Делавер, США) — проєктна компанія, створена для реалізації проєкту на ділянці «Добра» на умовах УРП. Акціонери компанії — відомі на міжнародному ринку Techmet та The Rock Holdings. Зокрема, Techmet вже реалізував десять проєктів із пошуку, видобутку, збагачення і переробки літію, нікелю, кобальту, вольфраму, ванадію, танталу, олова, рідкісноземельних елементів.

Матеріали конкурсних пропозицій подано як конфіденційні, тому Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства не оприлюднює їх змісту і розрахунків та підтверджує публічно лише дотримання процедури і фінальні результати оцінювання.

Наступний етап — підготовка та укладення угоди про розподіл продукції. Реалізація проєкту відбуватиметься відповідно до програми робіт в межах встановлених законом процедур.

27 серпня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на розробку літієвого родовища «Добра» в Кіровоградській області. А 12 вересня 2025 року було оголошено початок конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин. Площа ділянки — 17,07 км, глибина користування надрами — до 1000 м. Перелік корисних копалин, визначених умовами конкурсу: літій, тантал, ніобій, цезій, рубідій, олово, берилій, вольфрам та золото.

Угода про розподіл продукції (УРП) — один з міжнародно визнаних механізмів співпраці держави та бізнесу в гірничо-металургійному комплексі та видобувному секторі загалом. За цією моделлю держава залишається власником надр і ресурсів, а інвестор бере на себе всі фінансові та технічні ризики розвідки й видобутку.

Інвестор фінансує геологорозвідку, організовує видобуток, залучає технології та фахівців за власний кошт, бере на себе підприємницькі ризики. Держава не витрачає бюджетних коштів і не бере на себе ризиків. Витрати інвестора відшкодовуються частиною видобутої продукції, а далі прибуток ділиться між державою та компанією у визначених пропорціях.

Правову основу механізму визначає Закон України «Про угоди про розподіл продукції» (редакція від 15.11.2024, №4017-IX), а також Податковий і Земельний кодекси, Кодекс України про надра, Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» і постанови Кабінету Міністрів, які регулюють проведення конкурсів і роботу Міжвідомчої комісії.

Для України цей механізм відкриває можливості розвивати стратегічні родовища без тиску на бюджет, залучати інвесторів, створювати робочі місця й формувати виробництва з високою доданою вартістю.

Додатковий час для подання заявок

Кабінет Міністрів продовжив до 1 лютого 2026 року термін подання заявок для отримання пільги зі звільнення від експортного мита на сою та ріпак для окремих категорій сільськогосподарських виробників. Відповідну постанову ухвалили 12 січня. Рішення ухвалено, щоб дати аграріям додатковий час для подання заявок про намір експорту сої та ріпаку та внесення даних щодо посівних площ і врожайності до Державного аграрного реєстру. Саме ці дані є підставою для застосування пільги.

Необхідність продовження строку пов’язана з тим, що Порядок моніторингу відповідності обсягів експорту даним ДАР набрав чинності лише 10 грудня 2025 року, тому частина виробників не встигла подати документи до попереднього терміну — 1 січня 2026 року.

Новий порядок передбачає щомісячний моніторинг відповідності фактично експортованих обсягів сої та ріпаку даним, внесеним у ДАР. У разі виявлення невідповідностей Торгово-промислова палата України анулює експертний висновок, що дає право на пільгу. Такий підхід гарантує, що звільнення від експортного мита отримують лише ті експортери, які самостійно виростили продукцію.

«Держава підтримує виробників сої та ріпаку і створює для них рівні та чесні умови роботи. Наше завдання — щоб пільгами користувалися саме ті, хто вирощує продукцію, а не посередники. Це дає змогу зберігати доходи аграріїв і водночас спрямовувати кошти від мита на програми підтримки агросектору, зокрема у прифронтових регіонах», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Кошти зокрема надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету, їх спрямовуватимуть на підтримку прифронтових територій, розвиток агропереробки, тепличних господарств, садівництва та страхування воєнних ризиків.

Торік у вересні ухвалено закон про введення 10% експортного мита на сою та ріпак. Сільськогосподарських товаровиробників та кооперативи, які експортують продукцію власного виробництва, звільняють від сплати мита. Мито сплачують трейдери та інші експортери, які не є виробниками. Механізм спрямовано на підтримку фермерів, стимулювання переробки всередині країни та наповнення спеціального фонду державного бюджету для фінансування аграрних програм.

3 грудня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1570, що встановлює механізм моніторингу експорту сої та ріпаку.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства