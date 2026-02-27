Президент Володимир Зеленський і Прем’єр­міністр Юлія Свириденко обговорили це з очільником уряду північної країни Йонасом Гаром Стере

Ми працюватимемо над стратегічним партнерством між нашими країнами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави подякував за всю підтримку від Норвегії та особливо відзначив енергетичну. Така співпраця допомагає Україні проходити всі зими, які росія намагається перетворити на зброю. Також Норвегія — один з найбільших інвесторів у програму PURL: загальна сума внесків уже сягнула 970 млн дол.

«Ми дуже цінуємо й кожен військовий пакет, який надали нам норвежці. Саме довгостроковість і передбачуваність підтримки Норвегії, щорічні ваші пакети фінансової підтримки дуже допомагають плануванню захисту в цій страшній війні всім нашим діям», — сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили продовження спільної роботи та вихід на стратегічне партнерство. Також ішлося про майбутні спільні проєкти в енергетиці, які можуть посилити обидві країни. Міністри енергетики контактуватимуть та підготують відповідну угоду про енергетичну співпрацю.

«Окремо хочу відзначити нашу співпрацю у виробництві зброї. Ми дуже цінуємо те, що Норвегія надала Україні «насамси», — я кожного разу це повторюю. Ми дуже вдячні за це. Розраховуємо, що наші відносини будуть на такому рівні, який дасть змогу спільно виробляти зброю», — зазначив глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та потреби ППО. Також лідери обговорили дипломатичні зусилля. Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка нових зустрічей у тристоронньому форматі, й Україна буде предметно координуватись із Європою.

Глава держави також подякував Норвегії за підтримку санкційної роботи та відзначив формат NB8 (країни Північної Європи та Балтії), який став одним з найбільш ефективних майданчиків координації та спільної роботи.

Прем’єр­міністр Норвегії запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у виробництві дронів. За його словами, загальна допомога на 2026 рік становитиме майже 8 млрд дол.

«Ми підтримуємо ваші зусилля, зусилля ваших дипломатів, щоб досягнути угоди, яку ви зможете захистити, будучи демократичною державою, і ви можете розраховувати на те, що ми будемо з вами», — зазначив Йонас Гар Стере.

Прем’єр­міністр повідомив, що Норвегія спрямує Україні 9 млрд доларів США фінансування на цей рік. Ідеться про черговий пакет військової та цивільної допомоги в межах Nansen Program.

«Дякую за це оголошення Прем’єр­міністрові Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця українського уряду зазначила, що нинішня зустріч стала продовженням співпраці, яка триває від спільної поїздки до Чернігова в перші місяці повномасштабної війни. Упродовж усього цього часу Норвегія надає Україні надзвичайну допомогу. Зокрема, вона зробила найбільші внески в межах ініціативи PURL, що вже істотно посилило українську систему протиповітряної оборони.

Окрему увагу сторони приділили питанням енергетичної безпеки. Надзвичайно важлива допомога Норвегії в імпорті газу, внески до Фонду підтримки енергетики України та надання грантового фінансування. Норвезька сторона також передає обладнання для розподіленої генерації, яке працюватиме на базі об’єктів Групи Нафтогаз.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть підтримати інструментами Norfund.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, який брав участь у зустрічі Президента України із Прем’єр­міністром Норвегії, наголосив: «Високо цінуємо допомогу Норвегії в закупівлі природного газу для України та розраховуємо на подальше розширення співпраці. Це має головне значення для стабільності енергосистеми».

Окрему увагу учасники зустрічі приділили втіленню конкретних практичних проєктів, спрямованих на зміцнення енергетичної стійкості, підвищення безпеки атомних електростанцій та забезпечення стабільної роботи об’єктів газовидобутку й електрогенерації.

Денис Шмигаль висловив вдячність Норвегії за надані 56 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 500 тонн, серед яких трансформатори та електрогенератори, а також за реалізацію Nansen Program, що підтримує Україну під час війни та сприяє відновленню інфраструктури і критично важливих систем.

«Дякуємо Норвегії за послідовну підтримку України та солідарність у боротьбі за енергетичну безпеку», — підсумував перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики