Уряд схвалив два законопроекти щодо поліпшення сфери захисту прав інтелектуальної власності: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав». Їх розробляли у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі згідно з концепцією реформи захисту прав інтелектуальної власності. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ повідомив, що в такий спосіб Кабінет Міністрів завершив виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС щодо вдосконалення системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Із посилення захисту прав власності Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав засідання уряду. Міністри підтримали цей пакет нормативних документів без зайвих відступів.

Тепер справа за Верховною Радою. Глава уряду опосередковано попросив народних депутатів приділити цьому питанню достатньо часу. В уряді переконані, що такі законодавчі перетворення спроможні зміцнити економіку і пришвидшити інноваційний розвиток країни. На думку Прем’єра, регуляторні ініціативи у сфері патентування винаходів та дотримання авторського права — плід численних дискусій урядовців із представниками ділових кіл, стартаперами і винахідниками. Усі вони змушені реєструвати чи то продавати свої напрацювання у всьому світі. «Це великі втрати передусім для держави. Запропонований урядом пакет рішень створює нормальні умови для ведення бізнесу», — сказав він, пропонуючи створити ще й механізм верифікації та інвентаризації наявних в Україні патентів.

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів пояснив, що ці законопроекти створять сприятливі умови для винахідницької діяльності. Вони матимуть вплив і на реалізацію інноваційного та інвестиційного потенціалу. Мета законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» — вдосконалення наявної системи організації й захисту авторських і суміжних прав. Планують урегулювати належність майнових прав на об’єкти авторського і суміжних прав, створені на замовлення або за трудовим договором; використовувати ліцензії, доступні в цифровій формі; впроваджувати вільні ліцензії, які передбачають надання авторові гнучких інструментів легального і безоплатного поширення власних результатів творчої діяльності, укладення договорів.

А законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» спрямований на захист і стимулювання винахідницької діяльності. Його норми передбачають: упровадження можливостей електронної подачі заявок на реєстрацію; вдосконалення механізму оскарження заявок в Укрпатенті; принцип post-grant opposition (можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку після видачі патенту; подолання «патентного тролінгу»).

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук додав, що реформа системи охорони прав інтелектуальної власності важлива з економічних причин. «Через непрозорість та неефективність роботи організацій колективного управління в Україні автори недоотримують величезних сум авторської винагороди (роялті). А надходження до державного бюджету в 100 разів менші, ніж могли б бути. Тому у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект про впорядкування діяльності організацій колективного управління. А цей законопроект про авторське та суміжні права доповнює його», — пояснив він.

Пішоходам і водіям гарантують безпеку

Намір Прем’єра у 2018 році — зменшити смертність на дорогах України на 30% і за рахунок цього врятувати 3—4 тисячі людських життів. «З 2014-го по 2017 рік втрачено 15 300 людських життів. Це катастрофа! Наша системна робота у 2018 році має змінити якість життя українських громадян», — означив позицію Володимир Гройсман. Прем’єр пропонує створити в Україні координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху та формування якісної дорожньої інфраструктури.

Як саме в уряді планують зменшувати показники смертності на автошляхах і наділяти рух автомобілів на дорогах словом «безпека», поки що достеменно не відомо. Озвучують лише, що реалізація комплексного плану заходів з підвищення безпеки руху в Україні передбачає будівництво 500 нових кільцевих розв’язок, 500 острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів.

Перед тим як поставити крапку на цій темі, Володимир Гройсман нагадав присутнім, що днем раніше проводив спеціальну нараду і з’ясував, що у питаннях безпеки дорожнього руху немає прориву. «Дороги ми будуємо, швидкість пересування на них збільшується, а питанням безпеки не приділяється достатньої уваги. Ми змінимо цю ситуацію!»

Апетити на премії пригасять

Наступним рішенням Кабінет Міністрів змінив структуру заробітної плати посадовців і зменшив частку додаткових виплат. На думку міністрів, такий крок має в подальшому унеможливити будь-які дискримінаційні дії, передусім нарахування надмірних премій. Усе відбувається в межах упровадження реформи державної служби. У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив: «Ідеться про неможливість посадовців нараховувати собі нечувані премії. Йдеться про зміну структури виплат. Треба вгамувати апетити, коли накручують надбавки. Коли на місцях люди отримуватимуть якісний сервіс від посадовця, тоді можна буде говорити про якесь додаткове заохочення».

Можливості в посадовців виписувати собі безпідставно премії були. Це не приховує ні Прем’єр, ні міністри. Тепер Володимир Гройсман сподівається, що таким діям покладено край. За оптимістичним сценарієм, посадовці повинні попрацювати на якісний економічний результат. «Коли в нас буде 10% економічного зростання, тоді, будь ласка, отримуватимете істотні премії, зокрема у тих регіонах, де показники зростання будуть вищими. Просто так ніхто нікому не збирається платити, — висловив обурення Володимир Гройсман. — Готовий підтримати рішення щодо премій державним службовцям за результат, а не просто за те, що вони ходять на роботу. У мене критерій один: нехай на місцях люди отримуватимуть якісний сервіс і буде оптимальна кількість посадовців. Нехай люди будуть задоволені. Тоді можна буде говорити, що є необхідність заохочувати таких посадовців». Після цього глава уряду нагадав присутнім, що реформа державної служби — не лише збільшення заробітної плати.