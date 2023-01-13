Київ сподівається розпочати переговори із Брюсселем про вступ до ЄС уже цього року

Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда і Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа у Львові провели зустріч у форматі «Люблінського трикутника». Як зазначив Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, яка відбулася по завершенні переговорів, основну увагу президенти трьох країн приділили питанням безпеки.

Очікуємо важливих рішень на самітах ЄС і НАТО

«Я поінформував наших друзів про ситуацію на передовій та підготовку росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватися, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави-терориста», — цитує главу держави пресслужба ОПУ.

За словами Президента, лідери докладно обговорили постачання зброї Україні та конкретні можливості з обмеження потенціалу російської агресії. Володимир Зеленський подякував Польщі за рішення передати нашій країні танки і за рішення Литви надати Україні зенітні системи, які посилять захист енергетичної системи зокрема від атак іранських дронів. Глава держави поінформував колег про прогрес у просуванні української формули миру, у реалізації пунктів якої готові проявити своє лідерство дедалі більше діячів і держав.

Співрозмовники приділили значну увагу питанню інтеграції України в ЄС та НАТО. За словами Володимира Зеленського, наша держава активно готується до саміту Україна — ЄС, який має відбутися 3 лютого, і до переговорів щодо членства в Євросоюзі, які мають розпочатися цього року.

«Готуємося до нових кроків, які дедалі більше поєднуватимуть український оборонний досвід, нашу міцність із силою всієї євроатлантичної спільноти. Було б максимально ефективним і таким, що відповідає реальності та нашому оборонному потенціалу, рішення держав-членів НАТО про започаткування механізму прискореної інтеграції України до Альянсу — так, як це було зі Швецією та Фінляндією», — зазначив Президент України. Він наголосив, що Україна має повну підтримку Варшави та Вільнюса на шляху інтеграції до НАТО й дуже розраховує на відчутний прогрес у цьому напрямі під час саміту Альянсу в липні 2023 року.

Окремо Володимир Зеленський подякував усім полякам і литовцям за підтримку українців, які знайшли в цих країнах тимчасовий прихисток від російської агресії. «Український народ завжди пам’ятатиме, що ви допомогли нам у такий непростий час», — наголосив Президент України.

«Ми чудово знаємо, що таке російська окупація»

Анджей Дуда зазначив, що чергова зустріч у форматі «Люблінського трикутника» — це ще одна нагода порадитися та скоординувати можливості для подальшого надання допомоги Україні як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені, зокрема в межах ЄС та НАТО. Президент Польщі наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення росії його держава надає Україні гуманітарну допомогу та зброю для протистояння російському вторгненню.

«Ми чудово знаємо, що таке російська окупація, бо протягом багатьох років не мали власної державності через росію. Ми кілька разів були під російською окупацією, тож і надалі підтримуватимемо Україну, надаватимемо необхідну допомогу в майбутньому», — заявив Анджей Дуда.

Він зазначив, що росія має намір продовжувати війну й систематично вживатиме заходів для знищення України — руйнуватиме інфраструктуру та міста. Тож рф потрібно зупинити.

«Для того, щоб Збройні сили могли ефективно боронити Україну, їм потрібна сучасна зброя. І цю зброю необхідно передати Україні», — наголосив польський Президент. Він висловив подяку США за масштабну оборонну допомогу Україні й наголосив на важливості того, щоб і інші держави, зокрема члени НАТО, долучалися до цієї підтримки. Президент Польщі відзначив рішучість українського суспільства в досягненні євроінтеграційної мети. Попри складну ситуацію, в якій опинилась Україна, громадяни та влада демонструють рішучість у виконанні всіх умов для наближення до стандартів ЄС.

«Війна має завершитися перемогою України»

Гітанас Науседа наголосив, що ця війна має завершитися перемогою України, а агресор повинен понести відповідальність. «Зараз ми робимо все можливе, щоб надавати підтримку Україні, зокрема у військовій площині», — сказав Президент Литви. Він зазначив, що Литва надає Україні військову і гуманітарну допомогу в різних форматах, зокрема передаючи генератори, організовуючи проєкти на підтримку України на своїй території. Серед іншого він згадав роботу спеціально відкритого Українського центру у Вільнюсі.

Президент Литви підтвердив, що його країна та Польща підтримували Україну на шляху до набуття статусу кандидата у члени Євросоюзу, і висловив переконання, що дуже скоро ЄС матиме нагоду обговорити на рівні Європейської ради питання початку переговорного процесу про повноцінне членство України. Окремо Гітанас Науседа порушив питання безпекових гарантій для України від НАТО, які могли б бути надані зокрема на найближчому саміті, щоб Україна почувалася безпечніше та відчувала підтримку Альянсу.

«Сьогодні ми маємо визнати, що війна триває і територіальна цілісність України порушується. Спершу необхідно відновити територіальну цілісність України. Та членство України в НАТО не можна викреслити з порядку денного. Ми маємо погодити алгоритми та формули, які використовуватимемо для того, щоб рухатися далі в цьому аспекті», — підсумував Президент Литви.

За підсумками саміту держав «Люблінського трикутника» президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію. У документі підтверджено багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначено пріоритетні напрями співпраці «Люблінського трикутника» зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

У документі відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання істотної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої допомоги Україні й висловлено сприяння проведенню Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Володимир Зеленський. У спільній декларації висловлено підтримку створенню спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України.