На початку 2021 року на рахунках Держказначейства перебуває рекордна за останнє десятиліття сума

Попри складну ситуацію на початку 2020 року, коли в січні — квітні недонадходження до загального фонду бюджету становили 44,2 мільярда гривень, річні показники наповнення держбюджету-2020 забезпечено у повному обсязі. Міністерство фінансів інформує, що на 1 січня 2021-го на рахунках Державної казначейської служби була рекордна за останні 10 років сума — 70,7 мільярда гривень (на єдиному казначейському рахунку 12 мільярдів гривень та на рахунках в іноземній валюті — 58,7 мільярда гривень). І це попри те, що 2020-й був кризовим роком у всьому світі через пандемію коронавірусної хвороби. Тож Україні вдалося подолати частину COVID-викликів. Держава гарантує, що всі необхідні видатки буде профінансовано в повному обсязі.

Робота на результат

За оперативними даними Держказначейства, торік до загального фонду держбюджету надійшло 877,6 мільярда гривень, розпис виконано на 102,2%. За платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 507,5 мільярда гривень, або 110,7%, що на 49,2 мільярда більше від річного розпису. Відшкодування податку на додану вартість становило 143,1 мільярда гривень.

Перевиконання відбулося за такими основними платежами: ПДВ (+40,2 мільярда гривень насамперед за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем із податку на додану вартість); податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+6 мільярдів); акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+4,8 мільярда).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 297 мільярдів гривень, або 91,2% річного розпису. Розпис на грудень 2020 року Держмитслужба перевиконала на 23,5%, або +6,2 мільярда гривень.

Як констатують у Мінфіні, перевиконання річних планових показників за доходами загального фонду держбюджету, активна й успішна робота уряду у грудні 2020-го із залучення ресурсів на внутрішніх і зовнішніх ринках дали змогу поліпшити порівняно з попередніми місяцями рівень фінансування видатків бюджету.

За оперативними даними Держказначейства, торік видатки за загальним фондом держбюджету становили 1098,3 мільярда гривень, або 96,7% річного розпису (за січень — листопад 2020-го розпис видатків загального фонду було виконано лише на рівні 90,3%). Соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Позиковий ресурс

За 2020 рік загальний фонд держбюджету було виконано з дефіцитом у сумі 215,5 мільярда гривень при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі в сумі 274,5 мільярда. Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету становили 621,5 мільярда гривень, або 93,8% запланованих на цей період.

Державні внутрішні запозичення торік становили 389,2 мільярда гривень (94,6% плану), окремо: від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 мільярда гривень, зокрема за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті — 130,8 мільярда гривень (3,9 мільярда доларів США та 0,8 мільярда євро); здійснено випуск ОВДП обсягом 6,8 мільярда гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ «Укрексімбанк».

Із зовнішніх джерел за цей період залучено 232,3 мільярда гривень (92,4% плану). Зокрема 33,9 мільярда гривень (1,25 мільярда євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів у євро під 4,375% річних. На 8,2 мільярда гривень (291 мільйон доларів США) отримано позик МБРР у межах проєктів «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19». У межах програми Stand-by-2020 від МВФ отримано 55,2 мільярда гривень кредиту, надійшло 15 мільярдів гривень (500 мільйонів євро) позики в межах макрофінансової допомоги ЄС.

Крім того, залучено 55,4 мільярда гривень (2 мільярди доларів) шляхом розміщення 12-річних євробондів у доларах під 7,253% річних, зокрема 24,1 мільярда гривень (0,9 мільярда доларів) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року.

Також залучено: 9 мільярдів гривень (328,8 мільйона доларів) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії для здійснення правочину з державними деривативами; 8,3 мільярда гривень (250 мільйонів євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc; 16,7 мільярда гривень (0,6 мільярда доларів) шляхом дорозміщення 12-річних ОЗДП 2020 року під 7,253% річних; 9,6 мільярда гривень (340,7 мільйона доларів) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.

Платежі з погашення державного боргу за 2020 рік становили 385,5 мільярда гривень (99,7% плану), платежі з обслуговування — 119,6 мільярда гривень (88% плану).

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«Урядового кур’єра»