Напередодні Дня Перемоги місто Черкаси схвилювала інформація про масове отруєння дітей у школі №8. Під час ранкової лінійки школярі раптом почали непритомніти. На місце події, як повідомила прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк, терміново викликали бригади медиків і рятувальників. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і двоє вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та чотирьох дорослих. 11 школярів опинилися в реанімації у стані середньої тяжкості.

Того самого дня до Черкас прибув Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який відвідав Черкаську обласну дитячу лікарню, де перебувають госпіталізовані школярі. Разом із главою уряду дітей провідали в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, група профільних лікарів із Києва. Дітям проведено всі необхідні аналізи. Консультативну допомогу постраждалим надали провідні лікарі профільного відомства.

Глава уряду провів засідання оперативного штабу щодо розслідування причин отруєння. «Ми працюємо над тим, щоб з’ясувати причини того, що відбулося. Звертаюся до Служби безпеки, Національної поліції. Можливо, мали місце скоординовані дії. Це важливо розслідувати, — сказав Володимир Гройсман. — Треба відстежити всю історію. Допомога уряду надається в повному обсязі. Доручення ДСНС та МОЗ — поліпшити координацію. Чекаю доповіді про перебіг ситуації».

Найвірогіднішою причиною масового отруєння учнів ЗОШ №8 у Черкасах, на думку Прем’єр-міністра, стало локальне розпилення шкідливої речовини невідомого походження. Цю версію він оприлюднив на брифінгу в Черкаському будинку рад.

За словами Володимира Гройсмана, ситуація вже нормалізується, діти одужують. Він повідомив попередні підсумки досліджень, що їх проводили рятувальники: «Жодних речовин не виявлено ні на місці події, ні в повітрі, ні у воді. Ретельні дослідження проводять у лабораторіях Києва, і про результати обов’язково повідомлять».

Згідно з дописом Уляни Супрун, який вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter, станом на полудень 10 травня у Черкасах усіх постраждалих від отруєння дітей, що потрапили до лікарні, переведено з відділення інтенсивної терапії до звичайних палат. На стаціонарному лікуванні перебувало 54 дитини та четверо дорослих. Усі вони почуваються ліпше.

Як розповів помічник керівника ДСНС Черкаської області Костянтин Проценко, дослідження, які провели черкаські фахівці, свідчать про те, що речовина, яка спричинила отруєння, не є ні отруйною в прямому розумінні, ні бойовою чи спеціально підготовленою для того, аби завдати людям шкоди. Вона дуже легка у плані впливу. При цьому представник ДСНС зазначив, що точно визначити, яка саме це речовина, складно через сильний вітер і час, який минув від отруєння дітей до приїзду групи рятувальників. Речовина дуже швидко розклалася, а складові важко визначити в таких умовах.

Головною версією отруєння дітей у Черкасах залишається локальне розпилення невідомої речовини. Її походження досліджують київські інститути, які мають сучасне устаткування.

9 травня ДСНС додатково провела аналізи ґрунту і повітря на місці отруєння та в кількох районах обласного центру. Вони не показали наявності отруйних речовин чи перевищення гранично допустимих норм небезпечних речовин.

За повідомленням директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергія Воронова, учні восьмої школи, яких не було госпіталізовано, проходять перевірку в міських закладах охорони здоров’я. Педагоги, яких госпіталізували, також почуваються краще й готові найближчими днями вийти на роботу. Однак чи відновлять навчання у школі, поки що не відомо, адже рішення про це комісії з надзвичайних ситуацій ще немає.