«Україна консолідує світ для протидії російській агресії й відбудови нашої держави. Цього тижня отримали важливі результати», — наголосив на початку засідання уряду Прем’єр­міністр Денис Шмигаль. Це засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі за участі Президента Володимира Зеленського. Тут маємо непохитну підтримку та конкретну збройну допомогу. У Загребі відбулася конференція щодо гуманітарного розмінування за участі понад 40 держав. Урядова делегація представила наші плани знешкодження російського мінного сміття.

«З урахуванням попередніх пакетів підтримки залучено майже 500 мільйонів євро внесків на розмінування для України. Україна дякує за кожен внесок. Це наша спільна робота для безпеки майбутніх поколінь. Кошти підуть на закупівлю засобів обстеження, розмінувальної техніки, екіпірування саперів. Крім того, додаткова допомога надійде у вигляді обладнання та експертної підтримки», — зазначив глава уряду.

За його словами, з Хорватією Україна підписала угоду про співпрацю в галузі розмінування. Зокрема, щодо очищення земель, просвітницької роботи серед населення, формування стандартів протимінної діяльності, навчання українських фахівців, розвитку виробничих потужностей. Денис Шмигаль подякував Швейцарії за ініціативу провести наступного року другу донорську конференцію з гуманітарного розмінування.

У Марокко під час щорічних зборів МВФ та Світового банку делегація уряду та Нацбанку працювала над збереженням макрофінансової стабільності України.

«Це діалог з MIGA для реалізації нових проєктів страхування воєнних ризиків. Це переговори про чинні та нові проєкти зі Світовим банком. Зокрема в галузях логістики, енергетики, медицини, житла. Це комунікація з керівництвом МВФ про виконання програми фінансування. Вдячні фонду за високу оцінку зусиль України у відновленні, подоланні інфляції та нарощенні міжнародних резервів», — зазначив Прем’єр.

За його словами, нині вивчають шляхи надання Україні коштів підсанкційних російських олігархів. У Європі вже є прецедент. Бельгія формує спеціальний фонд обсягом 1,7 мільярда євро, куди йтимуть податки із прибутків від російських активів. Кошти спрямують на військову, гуманітарну та макрофінансову підтримку України.

До українського бюджету надійшов грант обсягом 1,15 мільярда доларів від Сполучених Штатів. Тож цього року ми уже отримали від США майже 11 мільярдів доларів у формі грантів. Загалом 2023­го ключові гаранти нашої макрофінансової стабільності — Євросоюз, Сполучені Штати, МВФ, Канада та Японія.

До кінця року, за словами Дениса Шмигаля, плануємо залучити приблизно 42 мільярди доларів допомоги. Розраховуємо на стабільну прогнозовану підтримку від наших партнерів і в майбутньому. Завдяки цьому Україна може виконувати свої соціальні зобов’язання перед українцями. За дев’ять місяців цього року спрямували на соціальні виплати майже 336 мільярдів гривень. Наступного року передбачили на соціальну політику й підтримку приблизно 469 мільярдів гривень. Це +5% до того, що є 2023­го.

«Про відновлення. Сьогодні ухвалюємо два рішення про оновлення стратегічно важливої транспортної інфраструктури. Передаємо в державну власність Південнобузький та Інгульський мости в Миколаєві. Передаємо їх до сфери управління Агентства відновлення, щоб там провести належні капітальні ремонти та утримувати ці об’єкти у відповідному стані», — повідомив глава уряду.

Не оминув він і опалювальний сезон. Хоч готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%, сезон буде складним.

«Ми це розуміємо, готуємося до всіх викликів та всіх можливих сценаріїв. Уже розгорнуто мережу із 13 тисяч пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки. На доручення Президента приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі «Дія». Українці бачитимуть, де розташовано найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Так місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», — резюмував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ