Про унікальний аукціон добра «Свята без тата» мені розповіла відома нашим постійним читачам майстриня авторка «Креативної книги» з Рівного Олена Медведєва, чиє ім’я вже двічі вписано у Книгу рекордів України:

«Це онлайн-аукціон, кошти якого спрямовують на новорічно-різдвяні подарунки діткам, чиї батьки загинули на війні. Щойно довідалася про нього, передала у вигляді лота свою вишиту книжку-мініатюру «Лісова пісня» Лесі Українки. Лот стартував із 200 злотих, але придбала мій виріб пані із Вроцлава за 900 злотих. Вочевидь, з українським корінням, бо спілкувалися ми українською. Я запросила її до Рівного, і вона пообіцяла приїхати. Ось так мистецтво ріднить українців. А більше може розповісти натхненниця цієї справи пані Галина, яка мешкає у Варшаві».

«Усе розпочалося 2014-го»

Галина Андрушков виявилася напрочуд приємною, вона випромінює добро. До Варшави з донькою Вікторією переїхала з Тернопілля 1997-го, але з Україною розлучатися навіть і не думала: «Усе розпочалося вісім років тому. Пригадуєте, тоді Варшава прийняла поранених учасників Революції Гідності. Це було рішення Польської держави. Ми як волонтери допомагали у вирішенні побутових питань. А коли почалася війна, виникла ідея подбати про дітей, чиї батьки поклали життя за Україну. Отож 2014-го закупили та відправили в Україну близько тисячі новорічних подарунків. Першими нашими волонтерами стали, до речі, дружини майданівців».

Відтоді так роблять щороку: фабрика ельфів у передноворіччя не зупиняється. Ось тільки коло адресатів розширюється, бо війна, на жаль, не закінчується.

«Перед пандемією в цей час ми вже активно пакували подарунки, на той момент усі 3500 у приміщенні Українського дому Варшави. На католицьке Різдво забракло шоколадок, а шоколадка має бути в кожному подарунку — це перше правило ельфа. Усі магазини зачинено, люди святкують, сидимо сумні. А тут дзвінок у двері, й усе, як у казці: незнайомі хлопці вносять коробки шоколадок, усміхаються, відмовляються навіть від фото і зникають.

Або ж інший випадок. Січень, часу обмаль, за кілька днів нам вирушати з подарунками в Україну. А від волонтерів надійшов список ще на дві сотні дітей. Раптом до нас приходять нові люди і просяться допомагати пакувати подарунки. За один вечір (точніше, ніч) гостинці готові були їхати до адресатів.

Таких історій сотні. За вісім років ельфійської дружби ми майже не знаємо, в кого яка професія й навіть прізвище. Але знаємо напевне: на цих людей можна покластися. Щасливі, що наша коман-да поповнюється новими однодумцями, які за тисячі кілометрів від нас», — розповідає Галина Андрушков.

Їхні духовні ельфи — священники парафій УГКЦ, які постійно в різних куточках Польщі організовують збирання пожертв для акції «Свята без тата». Особливо на Вармії та Мазурах, де найбільше українців, насамперед тих, чиїми долями пройшлася операція «Вісла». А ще є ельфи-дипломати: Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця та його дружина одразу взяли добру справу під свій патронат.

Завдяки соцмережам про акцію «Свята без тата» дізнається дедалі більше людей. Тепер вона має підтримку українців у Чехії, Німеччині, Данії, Нідерландах, Люксембурзі, Канаді, Австралії, Індії та Лівані, Європейського та Світового конгресів українців. Надійні партнери — Генеральний штаб Збройних сил України, усі військ-комати (там теж працюють добрі ельфи). Саме від них у Варшаві дізнаються про родини, які, на жаль, втрачають татусів чи матусь.

Енергетика добра творить дива

Фабрики ельфів уже працюють в 11 областях України. І якщо раніше подарунки дітям купували й формували у Польщі, то під час карантину вирішили підтримати українських виробників. Уже другий рік поспіль закуповують натуральні цукерки на кондитерській фабриці «Аметист» у Дубні — звісно, з істотною знижкою. Так добро, що народжується з любові до рідної країни, народжує нове. Доки навколо України тривають великі геополітичні ігрища, її діти у всьому світі протистоять цьому людяністю, любов’ю і щедрістю. Хіба це не головний принцип нашого співжиття на цій землі?

Цими днями подарунки від ельфів з усього світу отримають майже 4 тисячі дітей наших захисників, для яких Новий рік та Різдво знову будуть без мами чи тата. Але з якою надпотужною енергетикою добра! До солодощів додадуть книжку братів Капранових «Мальована історія незалежності України». Щоб діти розуміли: українці, хоч би де вони були, пам’ятають про свою Батьківщину. Самі брати-письменники — партнери акції вже зібрали кошти на 800 книжок. А небайдужі українці в різних куточках світу поспішають поділитися добром. Зазвичай роблять це у передсвяткові дні — період між новорічно-різдвяними святами західного і східного обрядів. Саме це добро, звершене з непохитною вірою в Господа й Україну має найвищу силу.

Координаторка акції на Рівненщині Олена Сигачова згадала, як приїхала з подарунками до родини Бєлкіних у Радивилів. Троє дітей залишилися без батька. Вертоліт Мі-8, який він пілотував, вороги збили з ПЗРК поблизу гори Карачун під Слов’янськом 24 червня 2014-го. Згодом до переліку дітей, які отримують подарунки, долучили сім’ї загиблих на Майдані, добровольців, тяжкопоранених на війні. Добрим ельфом став тодішній голова Здолбунівської райдержадміністрації, а нині голова обласної ради Сергій Кондрачук, який особисто опікувався дітворою. Рік тому до акції долучився Рівненський міський голова Олександр Третяк, ще однією фабрикою ельфів став Покровський кафедральний собор, де цими днями активно збирають подарунки.

А Олена Медведєва зізналася: хоч вишивати книжки — нелегка праця, вона вже думає про новий лот для аукціону «Свята без тата». Благодійність дає їй неперевершене відчуття щастя й дарує творчі крила.

Тим часом боксерські рукавички Віталія Кличка з його автографом уже придбали за 4500 злотих — тисячу євро. Аукціон добра ще не завершився: заходьте на його сторінки в соцмережах і дізнавайтеся, як стати добрими ельфами, яким не заважають кордони.