Приємна новина: державна траса М-03 на ділянці між Києвом та Полтавою знову проїзна. Водії з Полтави та області тепер можуть безперешкодно, економлячи час, їздити у столицю й назад. Це стало можливим завдяки тому, що поблизу села Борщів на Київщині проклали тимчасову об’їзну дорогу поряд зі зруйнованим мостом через річку Трубіж. Раніше водіям доводилося їхати через Переяслав.

Камери автофіксації швидкості повертаються

«Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не тільки на легковий, а й на вантажний транспорт. Це критично важливо, адже магістраль М-03 одна із ключових у країні», — повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Дорожники облаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, укріпили ґрунт геотекстильною решіткою, на шар піску насипали щебенево-піщану суміш, а зверху уклали асфальтобетонне покриття.

«Доки у країні триває війна, логістичні зв’язки на визволених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об’їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставляння вантажів у постраждалі куточки, а й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність визволених із-під російської окупації населених пунктів», — пояснив пан Кубраков.

Упорядковують дорожню інфраструктуру й на Полтавщині. Зокрема, тут відновлюють дорожні знаки «Початок населеного пункту», «Кінець населеного пункту», «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху» з табличками «Зона дії» на автомобільних дорогах М-03 та М-22 в межах області. На Полтавщині 1826 населених пунктів, тому знадобиться понад 3000 знаків.

У Службі автомобільних доріг повідомили, що роботи проводять для того, щоб зробити дорожній рух безпечним та відновити контроль за швидкісним режимом.

Із 16 травня на території області почали працювати камери автоматичної фіксації перевищення швидкості. На цей час там працюють дев’ять камер: по одній у Пирятині, селах Циганське й Абазівка під Полтавою, три — на вулицях Світанкова, Великотирнівська та Європейська в обласному центрі й три — на проспектах Полтавському та Свободи у Кременчуці. До початку російського вторгнення в області працювало 14 камер автофіксації швидкості системи «Каскад-3».

Із квітня служба відновила дорожні роботи. Від великих проєктів із будівництва та реконструкції поки що відмовилися. Натомість проводять ямковий ремонт і наносять дорожні розмітки.

Спочатку інженери відділу якості та технічного контролю служби разом з підрядниками обстежили і зафіксували пошкоджені ділянки дорожнього покриття, щоб визначити обсяги необхідних ремонтів. За кілька днів після того розпочали ліквідувати аварійну ямковість на автодорогах державного значення.

Першими розпочали ремонтувати дороги Н-12 Суми — Полтава та Р-42 Лубни — Миргород — Опішне. Далі планують продовжити роботи на інших основних державних дорогах Полтавщини. Роботи виконують гарячою асфальтобетонною сумішшю.

Власним чи громадським транспортом?

На початку року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою Служба автодоріг у Полтавській області мала б освоїти у 2022 році 1,9 мільярда гривень. Ця сума передбачала будівництво, реконструкцію та ремонт трас і доріг районного значення, зокрема мостів і розв’язок.

А ось у промисловому Кременчуці кошти на ремонт доріг знайшли самостійно. У тамтешній районній військовій адміністрації повідомили, що ця сума коштів становить майже 25 мільйонів гривень.

За словами начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, навіть в умовах воєнного стану і складної економічної ситуації ремонтувати дороги потрібно, бо після зими на деяких ділянках утворилися вибоїни та ями. Щоправда, плани з капітальних ремонтів довелося трохи відтермінувати.

«Ремонт робитиме місцеве ШРБУ», — розповідає Олег Лєднік. Він також зазначає, що ямкові ремонти ведуть і за межами міста, зокрема на дорозі Кременчук — Хорол.

Громади області цього року можуть відремонтувати місцеві дороги на умовах співфінансування з Агентством місцевих доріг Полтавщини. Перед війною в установі для поточних ремонтів, зокрема місцевих доріг, було передбачено майже 1,5 мільярда гривень.

«Якщо у громаді, наприклад, 10 кілометрів доріг потребують ремонту, то треба визначити цю ділянку й укласти з нами договір про співфінансування. Ремонт проводитиме підрядник, а за його послуги ми сплачуємо порівну», — розповідав раніше речник агентства Денис Скриль.

На цей час стан більшості доріг на Полтавщині, зокрема й на ділянках міжміського сполучення, робочий. Із 15 травня автовокзал «Полтава» відновив сполучення з містом Костянтинівка на Донеччині. Автобус вирушає з центрального автовокзалу Полтави щонеділі о 12:00. Ним можна дістатися міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, Костянтинівка (кінцева зупинка). Забронювати та придбати квитки можна у касах автовокзалу щодня з 7-ї до 19-ї години, також на сайті, через мобільний застосунок або за телефонами.

Проте останнім часом полтавці змушені пересідати на велосипеди, бо через спричинений діями агресора брак пального на місцевих заправках перевізники не випускають на маршрути громадський транспорт і ведуть із міською владою переговори про істотне підвищення ціни на проїзд. 6 травня рада оборони Полтавської області скасувала свою заборону від 18 березня щодо підвищення тарифів на автобусних маршрутах. Віднині підвищувати тарифи можна на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах області. При цьому тарифи на міські маршрути мають встановлювати органи місцевого самоврядування, на інших маршрутах їх встановлюють самі перевізники. Тобто на цих маршрутах тарифи повністю відпустили.

Востаннє в Полтаві тарифи на проїзд підвищували у липні 2021 року: до 6 гривень у тролейбусах та 8 — в автобусах.