Рік тому розпочалася реалізація Національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. З’єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни, зробити доступними важливі соціальні об’єкти: лікарні, дитячі садки та опорні школи — мета програми. Одним із напрямків роботи програми є дорожня галузь.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в Урядовому контактному центрі, за період дії програми «Велике будівництво» протягом 2020-2021 років (станом на березень 2021 року) стосовно автомобільних доріг фахівцями урядової «гарячої лінії» за номером телефону 1545 та через веб-сайт Центру було зареєстровано майже 10 тис. звернень. Інформаційно-аналітичні дані Урядового контактного центру свідчать, що найбільшу стурбованість громадян викликає незадовільний стан автошляхів, як місцевого, так і державного значення. Найчастіше звернення стосувалися ремонту ділянок автомобільних доріг Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Київської, Донецької, Одеської, Полтавської та Миколаївської областей.

Основними проблемами, які порушувалися у зверненнях, були:

* ремонт доріг

* незадовільний стан доріг

* регулювання дорожнього руху

* будівництво доріг.

Так, найчастіше громадяни зверталися саме з питання необхідності проведення ремонту автошляхів, підпорядкованих Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор).

Актуальними є пропозиції щодо перевірки якості вже проведених робіт, зокрема небайдужі громадяни акцентували увагу на неякісному дорожньому покритті, відсутності розмітки, дорожніх знаків, облаштованого узбіччя. Наголошувалось на необхідності термінового усунення недоліків підрядними організаціями. Також заявники висловлювали сумніви щодо дотримання технологій та будівельних норм під час проведення дорожніх робіт та раціональності використання бюджетних коштів на ділянках автошляхів, де, на їх думку, дороги були у задовільному стані.

Важливого значення надають громадяни у зверненнях питанням щодо завершення вже розпочатих ремонтних робіт та строків їх виконання.

Непоодинокими є звернення з пропозиціями включити до програми «Велике будівництво» й інші ділянки автошляхів, які перебувають у неналежному стані, а також дороги, які не увійшли до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг у 2020 році.

Ось декілька прикладів звернень.

На урядову «гарячу лінію» у жовтні 2020 року звернувся житель м. Вінниця з проханням термінового ремонту автодороги Е-50 на ділянці від с. Жовте (Кам’янський район Дніпропетровської області) до перетину з автодорогою Н-11.

Своє прохання він аргументував тим, що автодорога Е-50 є частиною важливого європейського шляху, а також єдиною артерією, яка з’єднує Західну на Східну Україну в центральній частині нашої країни. Саме зазначена ділянка знаходиться в повністю непридатному стані для руху легкових та вантажних автомобілів, відрізок автодороги у 80 км можливо подолати не менш, як за 3 години із гарантованим наступним ремонтом будь-якого автомобіля.

Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що транспортне сполучення за вказаним маршрутом здійснюється автомобільною дорогою загального користування державного значення М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине . У межах Дніпропетровської області потребує ремонту 118 км зазначеної автомобільної дороги. Урядовими рішеннями затверджено Переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування у 2020 році. Зазначеними Переліками передбачено спрямувати 850,6 млн грн на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине у межах Дніпропетровської області.

Системою Prozorro визначено підрядну організацію та розпочато ремонтні роботи у межах наявного фінансування.

Житель Білопільського району Сумської області у жовтні минулого року повідомив, що ремонтні роботи автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-10 Конотоп — Буринь — Чумакове, які проводяться на ділянці Конотоп-Буринь (Сумська область), неякісні, а саме: поздовжні та поперечні стики не співпадають, асфальтне покриття хвилясте, узбіччя сплановано невірно. Він вважає, що така робота підрядника дискредитує програму «Велике будівництво» та шкодить іміджу влади. Заявник просив сприяння у вжитті заходів щодо виправлення недоліків, допущених при проведенні ремонтних робіт.

За підсумками розгляду звернення Державне агентство автомобільних доріг України зазначило, що за інформацією Служби автомобільних доріг у Сумській області, Службою спільно з ДП «Дорцентр» було проведено моніторинг якості влаштування верхнього шару покриття. За результатами проведеного обстеження показники відповідають СОУ 42.1-37641918-128:2019 «Настанова щодо приймання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування». Водночас відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації тривають роботи з планування узбіччя. Після завершення зазначених робіт заплановано влаштування дорожньої розмітки та облаштування дороги.

Наприкінці минулого року на урядову «гарячу лінію» звернувся житель Тячівського району Закарпатської області з питання ремонту автомобільного шляху державного значення Н-09, який проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Заявник наголосив, що дорогу відремонтували, а узбіччя — не облаштували.

Тому він просив вжити заходів щодо пришвидшення влаштування узбіч на ділянці від м. Хуст до м. Тячів Закарпатської області дороги Н-09.

Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що за інформацією Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, виконуються роботи з влаштування узбіч на вказаній у зверненні ділянці автомобільної дороги Н-09.

Пенсіонер з м. Горішні Плавні Полтавської області стурбований ситуацією щодо стану автодороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/: Соснівка — Кременчук —Горішні Плавні після ремонтних робіт, які були завершені в листопаді 2020 року. За його словами, вже в грудні 2020 року на відремонтованій дорозі з’явилися вибоїни, і деякі з них досить глибокі. Заявника непокоїть руйнування асфальтового покриття та загалом низький рівень якості проведених робіт. Небайдужий громадянин просив сприяти у вжитті заходів щодо виправлення недоліків.

У відповіді державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» зазначається, що за результатами комісійного обстеження відремонтованих у 2020 році ділянок автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01711371 /М-22/: Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні представниками підрядника та замовника виявлено недоліки стану відремонтованого дорожнього покриття.

Агентством місцевих доріг Полтавської області на адресу підрядника направлено письмову претензію з вимогою безоплатного усунення виявлених недоліків у межах гарантійних договірних зобов’язань, згідно з якими покриття та основи дорожнього одягу з асфальтобетонних сумішей треба влаштовувати в суху погоду, укладання холодних та гарячих асфальтобетонних сумішей необхідно проводити весною або влітку за температури повітря не нижче плюс 5°С, восени не нижче ніж плюс 10°С.

Таким чином, вищевказані недоліки підрядна організація повинна усунути безоплатно в межах гарантійних договірних зобов’язань у найкоротший строк за настанням сприятливих погодних умов.

У разі відмови підрядника від виконання гарантійних зобов’язань у добровільному порядку замовник звернеться до господарського суду з вимогою примусового усунення зазначених недоліків.

Заявник з Білгород — Дністровського району Одеської області неодноразово звертався до місцевої влади та Одеської облдержадміністрації щодо незадовільного стану автомобільного шляху загального користування місцевого значення С160403 Білгород-Дністровський — Вигон, яка проходить через село Вигон. Тому в своєму електронному зверненні через веб-сайт Урядового контактного центру чоловік просив сприяти у направленні інспекції для огляду зазначеного автошляху з метою включення його до програми «Велике бідівництво».

У державному підприємстві «Служба місцевих автомобільних доріг» поінформували, що проведеним комісійним обстеженням зазначеної автомобільної дороги встановлено, що дана дорога зазнала значних руйнувань та потребує капітального ремонту.

Вказана дорога не включена до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального, поточно середнього та поточно дрібного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, видатки по яких здійснюються в 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Зважаючи на значну кількість звернень депутатів, органів місцевого самоврядування, мешканців щодо незадовільного стану автомобільних доріг та необхідності проведення ремонтних робіт, такі об’єкти (у тому числі автошлях С160403) будуть враховані ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» при підготовці пропозицій до плану робіт на 2021 рік.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби —

(044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua